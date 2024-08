Une Édition Limitée à Un Seul Exemplaire : CANAC Recevra le 100 000e Moffett Mondiale

TORONTO, 13 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le récipiendaire canadien du très attendu 100 000e Moffett a enfin été révélé. Canac-Marquis Grenier Ltée recevra bientôt ce chariot élévateur monté sur camion, marquant un jalon mondial.



Le Moffett est une édition limitée à un seul exemplaire, doté d'une plaque et de décalcomanies personnalisées célébrant le 100 000e chariot élévateur monté sur camion à sortir de la chaîne de production depuis que ce concept a révolutionné l'industrie de la manutention en 1986.

L'unité a été expédiée depuis la « Fabrique du Futur » de Moffett à Dundalk, en Irlande, et déchargée chez Mécano Alca le 7 août 2024. Avant d'atteindre sa destination finale, elle subira une inspection pré-livraison minutieuse. HIAB Québec, le distributeur et concessionnaire autorisé de Moffett de la région pour Atlas Polar, est responsable de la vente et livrera l'unité à CANAC avec beaucoup de fanfare dans les semaines à venir.

« CANAC est le client idéal pour prendre possession de ce chariot élévateur special », déclare Richard Lavigne, Directeur, HIAB Québec. « Comme nous, ils sont fiers de leur fiabilité, de leur honnêteté et de leurs valeurs familiales—des qualités qui jouent un rôle important dans notre relation de longue date. CANAC connaît une croissance exponentielle et elle croît avec nous.

Les 84 concessionnaires de vente et de service d'Atlas Polar à travers le pays célèbrent le succès de Moffett. Ce 100 000e chariot élévateur Moffett monté sur camion, marqué de maniére unique, symbolise leurs compétences, leur dévouement et leur fierté pour la marque qu'ils représentent.

« Le fait que l'unité soit remise à un client canadien est significatif », déclare Steve Parr, Chef de produit, Atlas Polar Ltée. « Nous avons introduit le premier chariot élévateur monté sur camion à transmission intégrale au Canada en 1989, et il est toujours leader dans l'industrie. Nous travaillons tous vers le prochain 100 000e Moffett vendu. »

À propos d'Atlas Polar

Fondée en 1938, Atlas Polar est une entreprise canadienne spécialisée dans les équipements de manutention montés sur camion. Elle a introduit la première grue hydraulique articulée monté sur camion au Canada en 1953 et le premier chariot élévateur monté sur camion à transmission intégrale en 1989, et est depuis le distributeur exclusif au Canada des grues HIAB® et LOGLIFT®, des chariots élévateurs Moffett® et des bras de levage Multilift®. L'entreprise fabrique également des équipements innovants de gestion de l'eau, notamment Hydrorake®, Hydrobrush®, StopLog Lifter™ et Polar Racks™, Polar Remote Controls, systèmes HiVOLT Alert™ et les housses de siège rétractables Cover N Go™. Atlas Polar s'engage à améliorer la sécurité, la productivité et la rentabilité de ses clients. Son réseau national de vente et de service est le n°1 au Canada. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.atlaspolar.com

Informations supplémentaires :

Steve Parr, Chef de Produit, Atlas Polar Company Ltd. +1 888 799 4422, steveparr@atlaspolar.com

