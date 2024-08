Visa annonce les lauréates du programme de subventions She’s Next, qui braque les projecteurs sur l’avenir des femmes entrepreneures

En plus de ce programme de subventions, Visa lance à nouveau Visa SavingsEdge® avec de nouvelles fonctionnalités qui offriront une valeur accrue aux petites entreprises

TORONTO, 13 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Visa a dévoilé les lauréates de son programme She’s Next, qui vise à valoriser les petites entreprises détenues par des femmes. Le programme accorde des subventions de 10 000 $ CAN chacune à 10 gagnantes, en plus de leur donner l’accès à un programme de mentorat accéléré par l’entremise de l’organisme YSpace de l’Université York. Depuis sa création, le programme a remis un total de 700 000 $ CAN à des petites entreprises détenues par des femmes, ainsi que d’innombrables heures de mentorat.



Selon les données du dernier rapport Small Business Pulse de Visa, les petites entreprises canadiennes présentent des perspectives favorables pour l’avenir, malgré les préoccupations économiques1. Près de la moitié (47 %) des petites entreprises canadiennes sondées ont exprimé qu’elles étaient optimistes à l’égard de l’avenir de l’économie, et 68 % prévoient une croissance de leurs revenus2.

« Visa est déterminée à soutenir les entreprises canadiennes. Comme nous reconnaissons les défis uniques que les femmes entrepreneures doivent relever, nous sommes emballés d’appuyer ce plus récent groupe de lauréates dans leur parcours vers la réussite, affirme Sarah Steele, directrice des produits pour les petites entreprises de Visa. Nous savons qu’il n’est pas facile d’être propriétaire d’une entreprise et de l’exploiter, en particulier dans le contexte économique actuel. Nous souhaitons contribuer à réduire les obstacles auxquels bien des entrepreneurs sont confrontés et les aider, que ce soit à l’aide d’un financement, de formations, d’outils ou de ressources, et de favoriser leur croissance – en faisant grandir les gens de partout dans le monde. »

Les lauréates de la ronde actuelle du programme de subventions She’s Next proviennent de secteurs allant des soins de santé à l’éducation, en passant par les produits alimentaires inclusifs et les technologies de pointe :

Flourish Kitchen , Chemainus (Colombie-Britannique) : Flourish Kitchen crée des repas adaptés aux voyages et aux déplacements pour les femmes qui mènent une vie active. Ils sont faibles en FODMAP, sans gluten et sans produits laitiers – de quoi faciliter le bien-être pour les femmes qui présentent des sensibilités alimentaires.

, Chemainus (Colombie-Britannique) : Flourish Kitchen crée des repas adaptés aux voyages et aux déplacements pour les femmes qui mènent une vie active. Ils sont faibles en FODMAP, sans gluten et sans produits laitiers – de quoi faciliter le bien-être pour les femmes qui présentent des sensibilités alimentaires. Habetin Homes , Sechelt (Colombie-Britannique) : À titre d’entreprise certifiée de construction résidentielle, Habetin Homes se spécialise dans les nouvelles constructions, les rénovations et les agrandissements de toutes tailles, ainsi que dans les créations sur mesure de menuiserie préfabriquée – à l’aide de logiciels à l’avant-garde dans l’industrie, afin de produire des échéanciers de projets et des communications claires tout au long de la construction.

, Sechelt (Colombie-Britannique) : À titre d’entreprise certifiée de construction résidentielle, Habetin Homes se spécialise dans les nouvelles constructions, les rénovations et les agrandissements de toutes tailles, ainsi que dans les créations sur mesure de menuiserie préfabriquée – à l’aide de logiciels à l’avant-garde dans l’industrie, afin de produire des échéanciers de projets et des communications claires tout au long de la construction. Magnestar Inc , Toronto (Ontario) : Le logiciel 24/7x de Magnestar cartographie et surveille toutes les communications entre la Terre et l’espace, prédit les interférences et recommande des tactiques d’atténuation des interférences afin de garantir la résilience des signaux pour les opérateurs dans l’espace.

, Toronto (Ontario) : Le logiciel 24/7x de Magnestar cartographie et surveille toutes les communications entre la Terre et l’espace, prédit les interférences et recommande des tactiques d’atténuation des interférences afin de garantir la résilience des signaux pour les opérateurs dans l’espace. Material Futures , Toronto (Ontario) : Material Futures transforme les matières résiduelles laitières en colorants durables, offrant ainsi une solution écologique qui ajoute de la valeur à l’industrie laitière et réduit son impact environnemental.

, Toronto (Ontario) : Material Futures transforme les matières résiduelles laitières en colorants durables, offrant ainsi une solution écologique qui ajoute de la valeur à l’industrie laitière et réduit son impact environnemental. Myni , Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) : Myni crée des produits ménagers et de soins personnels concentrés en petits comprimés ou en poudres fines afin d’éliminer le plastique et d’offrir des produits sans toxicité.

, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) : Myni crée des produits ménagers et de soins personnels concentrés en petits comprimés ou en poudres fines afin d’éliminer le plastique et d’offrir des produits sans toxicité. Peekapak , Toronto (Ontario) : Peekapak est une plateforme numérique primée d’apprentissage socioémotionnel fondé sur la littératie, conçue pour les élèves de la maternelle à la fin du secondaire.

, Toronto (Ontario) : Peekapak est une plateforme numérique primée d’apprentissage socioémotionnel fondé sur la littératie, conçue pour les élèves de la maternelle à la fin du secondaire. PragmaClin , St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) : Le système Parkinson’s Remote Interactive Management System (PRIMS) de PragmaClin est une plateforme numérique novatrice qui permet de gérer la maladie de Parkinson en offrant une surveillance, une notation et des soins personnalisés en temps réel.

, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) : Le système Parkinson’s Remote Interactive Management System (PRIMS) de PragmaClin est une plateforme numérique novatrice qui permet de gérer la maladie de Parkinson en offrant une surveillance, une notation et des soins personnalisés en temps réel. SERAY , Vancouver (Colombie-Britannique) : SERAY offre des vêtements de nuit rafraîchissants novateurs conçus pour les femmes, parfaits à porter entre 20 h et 8 h. Ces vêtements de nuit durables offrent un confort garanti, régularisent la température corporelle et favorisent un sommeil réparateur.

, Vancouver (Colombie-Britannique) : SERAY offre des vêtements de nuit rafraîchissants novateurs conçus pour les femmes, parfaits à porter entre 20 h et 8 h. Ces vêtements de nuit durables offrent un confort garanti, régularisent la température corporelle et favorisent un sommeil réparateur. Stellar Eats , Toronto (Ontario) : Stellar Eats est une gamme unique de mélanges à cuisson sans grains et sans sucre raffiné qui utilisent 8 ingrédients (ou moins) faits d’aliments véritables.

, Toronto (Ontario) : Stellar Eats est une gamme unique de mélanges à cuisson sans grains et sans sucre raffiné qui utilisent 8 ingrédients (ou moins) faits d’aliments véritables. The Plant Based Workshop, Vancouver (Colombie-Britannique) : The Plant Based Workshop crée des produits novateurs d’inspiration asiatique à base de plantes. L’entreprise propose diverses gammes de produits riches d’une grande variété, comme des nouilles, des bouillons et même des gâteaux mochis.

Favoriser la croissance des petites entreprises

Au Canada, 61 % des petites entreprises prévoient lancer un nouveau produit ou service, et 55 % envisagent de vendre des produits ou services dans une nouvelle province ou un nouveau pays3. Afin d’aider les entrepreneurs à faire croître leur entreprise, Visa a fait une refonte de son programme Visa SavingsEdge® et l’a lancé de nouveau pour favoriser les dépenses plus judicieuses et la découverte d’économies. Parmi les améliorations apportées au programme, mentionnons une plateforme plus dynamique avec de nouvelles offres et fonctionnalités, notamment :

Des centaines d’offres de marchands classés dans diverses catégories, comme les voyages, l’électronique, les services aux entreprises et plus encore;

Des notifications en temps réel lorsque les titulaires de cartes liées à la plateforme reçoivent des remises en argent sur les transactions admissibles;

Un outil de suivi des remises qui permet aux titulaires de cartes liées à la plateforme de voir les économies qu’ils ont reçues grâce au programme.



Pour en savoir plus, visitez le site Visa SavingsEdge® et reliez votre carte Visa pour petites entreprises à la plateforme pour commencer à économiser aujourd’hui.

Pour plus de renseignements sur le programme de subventions She’s Next et ses lauréates, visitez le https://www.visa.ca/fr_CA/support/small-business/support-small-business.html. Pour les ressources destinées aux petites entreprises, y compris des conseils et des outils qui vous aideront à diriger et faire grandir une petite entreprise, visitez le Centre pour les petites entreprises de Visa Canada.

À propos de Visa inc. :

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques et simplifie les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les organismes gouvernementaux dans plus de 200 pays et territoires. Nous avons pour mission de mettre les gens du monde entier en contact les uns avec les autres grâce au réseau de paiements le plus novateur, pratique, fiable et sécurisé, qui permet aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde, où qu’il soit, font grandir les gens partout dans le monde, et nous voyons l’accès comme un fondement de l’avenir du déplacement des fonds. Apprenez-en plus au Visa.com.

Personne-ressource pour les médias :

Tracy Truong, Visa Canada

trtruong@visa.com

1 L’étude Small Business Pulse de Visa est administrée tous les trimestres par Maru Group en partenariat avec Visa. Les données du rapport proviennent de 789 dirigeants de petites entreprises canadiennes qui ont été sondés en avril 2024. (On entend par « petite entreprise » toute entreprise qui compte moins de 100 employés et génère moins de 25 millions de dollars en produits financiers.)

2 Étude Small Business Pulse de Visa, avril 2024, Maru Group en partenariat avec Visa.

3 Étude Small Business Pulse de Visa, février 2024, Maru Group en partenariat avec Visa.