Une cinquième compétence sectorielle AWS pour Spryker

En à peine quatre mois, Spryker a décroché trois nouvelles compétences AWS, plus précisément dans les secteurs Fabrication et Industrie, Publicité et Marketing et Chaîne d’approvisionnement

Cette reconnaissance témoigne de son efficacité sur le marché, mais démontre également sa profonde connaissance de l’industrie et son expérience avérée envers divers écosystèmes industriels

BERLIN et NEW YORK, 12 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la plateforme e-commerce composable leader conçue pour les transactions B2B, marketplace et IdO, annonce aujourd’hui avoir obtenu trois nouvelles compétences Amazon Web Services (ci-après « AWS ») rapportées aux domaines Fabrication et Industrie, Publicité et Marketing et Chaîne d’approvisionnement. Spryker détient désormais cinq compétences AWS en tout, ayant obtenu les deux précédentes dans les domaines de l’Automobile et du Commerce de détail.

L’obtention de compétences AWS démontre l’expertise technique de Spryker et atteste de son succès avéré dans des domaines spécialisés au sein de l’écosystème AWS. Ces compétences garantissent à sa clientèle d’envergure mondiale qu’elle fait appel à un fournisseur de confiance, à même de tirer parti des technologies développées par AWS pour stimuler l’innovation, l’efficacité et la croissance. Avant de recevoir ces reconnaissances de la part d’AWS, Spryker a fait l’objet d’un audit technique draconien, et a dû fournir de nombreuses et solides références clients.

« Nous sommes enchantés de ces reconnaissances AWS dans des compétences clés » indique Dustin Deno, Directeur Financier chez Spryker, avant de poursuivre : « Elles soulignent à la fois l’efficacité de notre équipe et sa parfaite maîtrise de différents secteurs. En nous appuyant sur la robuste infrastructure d’AWS et sa riche gamme de services, nous pouvons continuer de proposer des solutions évolutives, sécurisées et innovantes à nos clients partout dans le monde pour leur permettre de se différencier sur leurs marchés. »

Gartner anticipe qu’à l’horizon 2025, 80 % des ventes B2B se feront en ligne sur les canaux numériques. En conséquence, une forte pression s’exerce sur de nombreuses entreprises, particulièrement dans le secteur industriel, qui se doivent de revoir leurs priorités stratégiques pour pouvoir répondre à la demande numérique en plein essor. Pour les entreprises, s’associer à un fournisseur d’e-commerce numérique qui maîtrise ces principes et dispose de l’expertise technique nécessaire, de l’appui de l’écosystème et de l’expérience adéquate devient essentiel pour s’adapter à la volatilité du marché et relever leur résilience commerciale.

Pour Mark Wever, Responsable du service numérique à l’échelle mondiale chez STAUFF, un industriel leader spécialisé dans la production de composants et solutions pour conduites et accessoires hydrauliques, et client de Spryker : « Nous avons fait le bon choix en retenant la technologie développée par Spryker, car en plus de répondre aux besoins de nos clients aujourd’hui, elle pérennise nos stratégies numériques de demain. »

L’association Spryker + AWS délivre une excellente solution pour toute entreprise en quête de développer une expérience spécifique en e-commerce de manière transparente, évolutive et véritablement flexible. La solution composable conçue par Spryker avec des composants de pointe permet à ses clients utilisateurs de développer leurs produits et de les proposer rapidement à la vente tout en conservant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à la versatilité du marché. Grâce à l’association AWS + Spryker, les clients n’ont pas besoin de gérer des fournisseurs de service cloud et des centres de données distincts. Ils disposent en effet d’un point de contact unique pour l’ensemble du service, sans tracas ni autres complexes accords multipartites.

À propos de Spryker

Spryker est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions d’e-commerce composable. Sa plateforme est conçue pour accélérer la croissance des entreprises aux modèles commerciaux complexes, favoriser l’innovation et faciliter les stratégies de différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API, propose une approche de pointe qui donne aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s’adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en accélérant les délais de rentabilisation tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes destinées aux transactions B2B, B2C, marketplace, IdO et commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen, et Ricoh. Spryker est une société technologique privée domiciliée à Berlin et à New York, appuyée par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus, visitez spryker.com et suivez-nous sur LinkedIn et X.

