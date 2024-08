CEO ของบริษัท EBC Financial Group (UK) Ltd. ให้สัมภาษณ์กับ TVBS News เรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตโรคระบาด

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในการสัมภาษณ์พิเศษในช่อง TVBS

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ให้สัมภาษณ์กับ TVBS News โดยหารือถึงความท้าทายและโอกาสของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตการแพร่ระบาดโรค ซึ่งเนื้อหาในบทความฉบับนี้ได้นำข้อมูลเชิงลึกจากบทสัมภาษณ์ต้นฉบับบางส่วนที่ไม่ได้นำไปออกอากาศมารวบรวมไว้ที่นี่

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

David Barrett กล่าวว่า แม้โรคระบาดจะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง แต่เศรษฐกิจโลกก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยและการเพิ่มสภาพคล่องจำนวนมาก ซึ่งช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวได้ดี แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจถือว่ายังไม่สมดุลเท่าที่ควร

อัปเดตข้อมูล: เมื่อเร็วๆ นี้เกิดความผันผวนของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของดัชนีหุ้นหลักๆทั่วโลก ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2024 ได้เกิดเหตุการณ์ Black Monday ซึ่งส่งผลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและทำให้นักลงทุนบางกลุ่มไม่กล้าลงทุน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ซึ่งในกรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อวิถีการฟื้นตัวในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกได้ (FinanceFeeds , Investopedia)

ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยุโรป

Barrett ตั้งข้อสังเกตว่าสหรัฐฯ และบางประเทศในยุโรปกลาง เช่น โปแลนด์ มีสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น โดยตลาดแรงงานมีการฟื้นตัวและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐอาจอ่อนตัวลง โดยเห็นได้จากอัตราการว่างงานที่สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 4.3% และมีการจ้างงานเพิ่มในเดือนกรกฎาคมน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมา หมายเหตุข้อสังเกตนี้อ้างอิงตามข้อมูลล่าสุด และไม่ได้กล่าวถึงในบทสัมภาษณ์เดิม (Markets Insider, CNN, Hindustan Times)

การฟื้นตัวในสหภาพยุโรปยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยเยอรมนียังคงเผชิญกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ แม้ว่าประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนอย่างสเปนและอิตาลีจะมีผลงานดีเกินคาด แต่การฟื้นตัวโดยรวมในสหภาพยุโรปยังคงไม่สม่ำเสมอ

ความท้าทายทางเศรษฐกิจของจีนหลังการระบาดใหญ่

Barrett วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า แม้ว่าจีนจะมีการฟื้นตัวในช่วงแรก แต่ก็ชะลอตัวลงอย่างมากเนื่องจากการล่มสลายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ความท้าทายยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะเห็นผล รัฐบาลท้องถิ่นเผชิญกับปัญหาหนี้สินอย่างรุนแรง และธนาคารก็มีภาระหนี้สินจำนวนมาก ซึ่งทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นอีก โดยรวมแล้วความต้องการของผู้บริโภคในประเทศยังคงอ่อนแอมากและการลดลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แม้จะมีมาตรการทางนโยบาย แต่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อและภาระหนี้ที่ดำเนินอยู่ยังคงจำกัดการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจจีนอย่างเต็มที่

อัปเดต: ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ เน้นย้ำถึงความลึกและความเร่งด่วนของความท้าทายทางเศรษฐกิจ (Deloitte United States, Deloitte Insights)

ความท้าทายของผู้บริโภคในจีนรวมถึงไต้หวัน

ในการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้บริโภคในประเทศจีนรวมถึงไต้หวัน ได้มีการลดค่าครองชีพลง ซึ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภค ในจีนแผ่นดินใหญ่ ภาระหนี้จำนวนมากได้ลดกำลังซื้อและความต้องการบริโภค อีกทั้งฟองสบู่แตกด้านอสังหาริมทรัพย์ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ส่งผลให้แนวโน้มการซื้อลดลง ในประเทศไต้หวัน แม้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้ราคาอาหารสูง และอุปทานด้านการเกษตรที่ไม่เพียงพอเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ล้วนแต่ก่อให้เกิดความท้าทาย นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายรายวันที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าเช่าและค่ารักษาพยาบาล ยังคงจำกัดอำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภค

แนวโน้มในอนาคต

เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก David Barrett เน้นย้ำว่าการพัฒนาในพื้นที่ขนาดเล็กที่มีความเข้มข้น เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั่วโลก ไต้หวันซึ่งมีอุตสาหกรรมชิปที่แข็งแกร่ง คือ ตัวแปรที่สำคัญ

อัปเดต: แม้ว่าตลาดหุ้นจะเผชิญกับการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นเทคโนโลยี (Investopedia) และความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไป ทำให้รัฐบาลต้องใช้การแทรกแซงเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และสนับสนุนมาตรการการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การจัดการกับความท้าทายต่างๆ เช่น การปรับตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ และแรงกดดันทางการเงินของรัฐบาลท้องถิ่น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ต้นฉบับ แต่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการล่าสุด

