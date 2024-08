POGOs targeting Filipinos too -- Gatchalian

Many offshore gaming operators in the country have been involved in victimizing foreign workers while engaging in illicit activities such as human trafficking, torture, kidnapping, and various forms of online scamming.

Senator Win Gatchalian said the pronouncement from the Department of Information and Technology (DICT) regarding a reduction in text scams after the total ban on Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) indicates that POGO operations have also targeted Filipinos in their scamming activities.

"With the implementation of the ban, Filipinos are more likely to have a safe and better experience in their online transactions, which could expedite the country's digital transformation," he said.

According to him, cyber safety is important not only for accelerating the use of digital technologies in the country but also for attracting investments.

"Umaasa tayo na mas magiging ligtas na ang ating cyberspace at makakahimok pa tayo ng mas maraming mamumuhunan sa bansa," he added.

"Inaasahan din natin na mas mababawasan pa ang bilang ng mga text scam at kung anu-ano pang online scam na nambibiktima sa ating mga kababayan," he concluded.

Mga pinoy target din ng mga POGO -- Gatchalian

Hindi lang mga dayuhang nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang biktima ng mga krimeng nagmula din sa kanila. Sinabi ni Senador Win Gatchalian na ang pahayag ng Department of Information and Technology (DICT) na nababawasan na ang text scam matapos ipagbawal ng pangulo ang mga POGO sa bansa ay nagpapahiwatig na target din ng operasyon ng POGO ang mga pinoy sa scamming activities.

"Ngayong bawal na ang mga POGO sa bansa, umaasa tayong magiging ligtas na ang ating online transaction at mapapabilis pa ang digital transformation sa Pilipinas," aniya.

Dagdag pa ni Gatchalian, mahalaga ang cyber safety hindi lamang para sa pagpapabilis ng paggamit ng digital technology sa bansa kundi para din sa pag-akit ng mas marami pang mamumuhunan.

"Umaasa tayo na mas magiging ligtas na ang ating cyberspace at makakahimok pa tayo ng mas maraming mamumuhunan sa bansa," ani Gatchalian.

"Inaasahan din natin na mas mababawasan pa ang bilang ng mga text scam at kung anu-ano pang online scam na nambibiktima sa ating mga kababayan," pagtatapos ng senador.