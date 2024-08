David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, Membahas Pemulihan Ekonomi Global Pasca-Pandemi dalam Wawancara TVBS

David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, memberikan wawasan mengenai pemulihan ekonomi global dalam sebuah wawancara eksklusif dengan TVBS

David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, Membahas Pemulihan Ekonomi Global Pasca Pandemi dalam Wawancara Eksklusif TVBS

David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, baru-baru ini memberikan wawancara mendalam kepada TVBS News mengenai tantangan dan peluang pemulihan ekonomi global setelah pandemi. Meskipun siaran menyoroti beberapa poin penting, rilis ini mencakup wawasan tambahan dari transkrip wawancara yang tidak disiarkan.

Pemulihan Ekonomi Global: Cepat tapi Tidak Merata

David Barrett menjelaskan bahwa meskipun pandemi menyebabkan kemerosotan ekonomi terburuk sejak Perang Dunia II, ekonomi global pulih dengan kecepatan yang mengejutkan. Bank sentral di seluruh dunia dengan cepat melaksanakan langkah-langkah stimulus besar-besaran, termasuk pemotongan suku bunga dan suntikan likuiditas besar, yang sangat mempercepat pemulihan. Namun, pemulihan ini tidak sepenuhnya merata seperti yang diharapkan.

Update: Volatilitas pasar terbaru, terutama penurunan signifikan pada indeks saham global utama pada 5 Agustus 2024, menunjukkan ketidakpastian dan kecenderungan investor untuk menghindari risiko, yang dapat mempengaruhi jalur pemulihan keseluruhan (FinanceFeeds, Investopedia).

Kinerja Ekonomi AS dan Eropa: Campur Aduk

David mencatat bahwa AS dan beberapa negara Eropa Tengah seperti Polandia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat. Ekonomi AS tumbuh dengan baik, didukung oleh pasar tenaga kerja yang tangguh dan pengeluaran konsumen yang tinggi, mencerminkan kepercayaan konsumen. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS mungkin melemah, dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dari perkiraan yaitu 4,3% dan penambahan pekerjaan yang jauh lebih sedikit di bulan Juli dibandingkan yang diperkirakan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan resesi dan berkontribusi pada volatilitas pasar saat ini. Harap dicatat bahwa pengamatan ini didasarkan pada data terbaru dan tidak dibahas dalam wawancara asli

(Markets Insider, CNN, Hindustan Times).

Pemulihan di wilayah seperti Uni Eropa kurang memuaskan, dengan Jerman masih menghadapi kelemahan ekonomi. Meskipun negara-negara Mediterania seperti Spanyol dan Italia menunjukkan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan, pemulihan secara keseluruhan di UE tetap tidak merata.

Tantangan Ekonomi Tiongkok Pasca-Pandemi

David juga menganalisis bahwa meskipun Tiongkok menunjukkan pemulihan awal yang baik, pertumbuhannya melambat secara signifikan akibat keruntuhan pasar real estate. Sektor real estate, yang sebelumnya merupakan penggerak utama ekonomi, menghadapi tantangan besar. Kebijakan pemerintah untuk merangsang permintaan konsumen akan memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil. Pemerintah lokal menghadapi masalah utang yang serius, dan bank dibebani utang besar, memperburuk masalah ini. Secara keseluruhan, permintaan konsumen domestik tetap sangat lemah, dan penurunan pasar real estate telah merusak kepercayaan konsumen. Meskipun ada langkah-langkah kebijakan, tekanan inflasi dan beban utang yang terus berlanjut terus membatasi pemulihan ekonomi Tiongkok secara penuh.

Update: Update: Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat, dengan permintaan konsumen yang lemah dan masalah yang terus-menerus di sektor real estate (Deloitte United States, Deloitte Insights), menyoroti kedalaman dan urgensi tantangan ekonomi.

Tantangan Konsumen di Cina Daratan dan Taiwan

Dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi, konsumen di Cina Daratan dan Taiwan, umumnya telah mengurangi pengeluaran mereka, yang berdampak negatif pada ekonomi konsumen. Di Cina daratan, beban utang yang berat semakin mengurangi daya beli dan keinginan untuk berbelanja. Pecahnya gelembung pasar real estate telah sangat mempengaruhi kepercayaan konsumen, menurunkan kecenderungan untuk melakukan pembelian. Di Taiwan, meskipun kepercayaan konsumen relatif kuat, tingkat inflasi inti yang tinggi, harga makanan yang meningkat, dan pasokan pertanian yang tidak memadai akibat kondisi iklim telah menjadi tantangan. Selain itu, biaya sehari-hari seperti sewa dan biaya kesehatan yang meningkat terus membatasi daya beli konsumen.

Tren Masa Depan

Mengenai prospek ekonomi global, David menekankan bahwa perkembangan di area kecil dan terkonsentrasi seperti kecerdasan buatan telah memberikan dampak signifikan secara global. Taiwan, dengan industri chip-nya yang kuat, adalah contoh utama.

Update: Meskipun pasar saham baru-baru ini mengalami koreksi signifikan, terutama pada saham teknologi (Investopedia), dan harapan terkait kebijakan moneter telah berubah, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung upaya pemulihan yang sedang berlangsung. Mengatasi tantangan seperti penyesuaian pasar real estate dan tekanan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk pemulihan ekonomi global. Pengamatan ini tidak termasuk dalam wawancara asli tetapi telah ditambahkan untuk mencerminkan perkembangan terbaru.

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka London, EBC Financial Group (EBC) dikenal dengan layanan lengkapnya yang mencakup brokerage keuangan, manajemen aset, dan solusi investasi menyeluruh. Dengan kantor yang terletak secara strategis di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC melayani berbagai klien, termasuk investor ritel, profesional, dan institusi di seluruh dunia.

Diakui melalui berbagai penghargaan, EBC bangga mematuhi standar etika dan regulasi internasional terkemuka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diatur oleh Securities and Investments Commission (ASIC) Australia, dan EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

Di pusat EBC Group, para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di lembaga keuangan besar, yang telah berhasil menavigasi berbagai siklus ekonomi penting mulai dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengutamakan budaya di mana integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien sangat penting, memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan keseriusan yang tinggi.

EBC adalah Mitra Pertukaran Asing Resmi FC Barcelona, menawarkan layanan khusus di wilayah seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari United Nations Foundation, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' dari Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang bertujuan untuk menjelaskan ekonomi dan penerapannya dalam tantangan masyarakat besar guna meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

https://www.ebc.com/