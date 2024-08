Magna annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2024

Affichant un total de 11,0 milliards de dollars, les ventes restent stables par rapport au deuxième trimestre 2023, contre une augmentation de 2 % de la production mondiale de véhicules légers

Le bénéfice par action dilué et le bénéfice par action dilué ajusté s’élèvent respectivement à 1,09 dollar et 1,35 dollar.

Les dividendes versés représentent une somme de 134 millions de dollars

Les perspectives 2024 pour les ventes totales restent largement inchangées, et la marge d’exploitation ajustée s’est d’abord resserrée à 5,4 %, puis à 5,8 %

AURORA, Province de l’Ontario, 07 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) publie ce jour ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2024.

THREE MONTHS ENDED JUNE 30, SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2024 2023 2024 2023 Reported Sales $ 10,958 $ 10,982 $ 21,928 $ 21,655 Income from operations before income taxes $ 427 $ 483 $ 461 $ 758 Net income attributable to Magna International Inc. $ 313 $ 339 $ 322 $ 548 Diluted earnings per share $ 1.09 $ 1.18 $ 1.12 $ 1.91 Non-GAAP Financial Measures (1) Adjusted EBIT $ 577 $ 616 $ 1,046 $ 1,065 Adjusted diluted earnings per share $ 1.35 $ 1.54 $ 2.44 $ 2.69 All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share figures, which are in U.S. dollars (1) La marge d’exploitation ajustée et le bénéfice par action dilué ajusté sont des mesures financières non conformes et ne présentant aucune équivalence aux principes comptables généralement reconnus (ou « PCGR ») en vigueur aux États-Unis. En conséquence, leur principe de calcul peut différer des méthodes similaires adoptées par d’autres entreprises. Nous avons révisé le calcul de notre marge d’exploitation ajustée et de notre bénéfice par action dilué ajusté par l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels d’acquisition au 1er juillet 2023. Dans le présent communiqué de presse, nous avons également actualisé la présentation historique de ces mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis afin de refléter la nouvelle méthode de calcul. De plus amples informations et un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR figurent au dos de ce communiqué de presse.





« Dans l’ensemble, nos performances opérationnelles du deuxième trimestre ont largement répondu à nos attentes, malgré des volumes inférieurs aux prévisions sur certains programmes de véhicules clés en Amérique du Nord. Nous continuons de nous concentrer sur les facteurs que nous pouvons contrôler, notamment l’excellence opérationnelle, la réduction des coûts, et les lancements sans faille. Ces efforts, ainsi que les discussions commerciales en cours avec nos clients, nous permettent de maintenir sensiblement notre marge d’exploitation ajustée pour 2024.



Nos perspectives actualisées pour 2026 tiennent compte des mises à jour des programmes clients et d’une vision modérée des taux de pénétration des véhicules électriques à moyen terme, en particulier en Amérique du Nord. Malgré une révision à la baisse de nos prévisions de ventes, nous prenons un certain nombre de mesures concrètes en vue d’en atténuer les effets, et nous continuons d’anticiper un relèvement de nos marges et une forte croissance du flux de trésorerie disponible. »



observe Swamy Kotagiri, PDG

TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2024

Nous enregistrons un chiffre d’affaires de 11,0 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024, essentiellement inchangé par rapport au deuxième trimestre 2023, contre une augmentation de 2 % de la production mondiale de véhicules légers, dont une production en hausse de 6 % et de 1 % en Chine et en Amérique du Nord, respectivement, partiellement nuancée par un repli de 5 % de la production en Europe. Nos ventes ont subi le contrecoup de l’arrêt de certains programmes, de la baisse des volumes d’assemblage de véhicules complets, notamment en raison de l’arrêt de la production de la BMW Série 5, et d’un net essoufflement des devises par rapport au dollar américain. Ces facteurs sont compensés par une production mondiale de véhicules légers plus importante, le lancement de nouveaux programmes, et des acquisitions nettes de cessions, au cours du deuxième trimestre 2023 ou à son issue.

La marge d’exploitation ajustée s’élève à 577 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, contre 616 millions de dollars au deuxième trimestre de l’exercice précédent. La baisse de la marge d’exploitation ajustée reflète celle des bénéfices, motivée par une réduction des volumes d’assemblage de véhicules complets, un relèvement des frais de garantie nets plus élevés, l’incidence négative des pertes de change au deuxième trimestre 2024 comparativement aux gains de change enregistrés au deuxième trimestre 2023, induits par la réévaluation des actifs d’impôts différés nets maintenus dans une devise autre que leur devise fonctionnelle, mais aussi une baisse des revenus de participation, et des frais de restructuration plus élevés. Ces éléments sont partiellement compensés par des facteurs commerciaux aux deuxièmes trimestres de 2024 et de 2023, moteurs d’un net effet favorable en glissement annuel, une meilleure productivité et davantage d’efficacité, notamment traduite par une baisse des coûts dans certaines installations sous-performantes ainsi qu’une réduction des coûts d’ingénierie nets, et y compris les dépenses liées à nos activités d’électrification et de sécurité active.

Le bénéfice d’exploitation avant impôts sur le revenu s’élève à 427 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, contre 483 millions de dollars à la même période de l’exercice précédent. Il intègre les autres charges nettes(2) et l’amortissement des actifs incorporels d’acquisition, représentant respectivement 96 millions et 99 millions de dollars aux mêmes périodes. Hors les autres charges nettes et l’amortissement des actifs incorporels d’acquisition sur les deux périodes, le bénéfice d’exploitation avant impôts recule de 59 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre 2023.

Le résultat net attribuable à Magna International Inc. s’élève à 313 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, contre 339 millions de dollars à la même période l’année précédente. Il prend en compte les autres charges nettes(2) et l’amortissement des actifs incorporels d’acquisition, représentant respectivement 76 millions et 102 millions de dollars aux mêmes périodes. Exclusion faite des autres charges nettes d’impôts et l’amortissement des actifs incorporels d’acquisition sur les deux périodes, le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. s’inscrit en repli de 52 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre 2023.

Au deuxième trimestre 2024, le bénéfice par action dilué affiche 1,09 dollar, soit un recul par rapport à celui du deuxième trimestre 2023, établi à 1,18 dollar. Le bénéfice par action dilué ajusté passe de 1,54 à 1,35 dollar.

(2) Les autres produits et charges nets réunissent les frais de restructuration et de dépréciation liés à Fisker Inc. [« Fisker »], les pertes nettes sur la réévaluation de certains bons de souscription et investissements en actions de sociétés ouvertes, les gains sur regroupement d’entreprises, les activités de restructuration et les frais de transaction résultant de l’acquisition de Veoneer Active Safety Business [« Veoneer AS »] au cours des trois et six mois clos les 30 juin 2023 et 2024. Un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR figure au dos de ce communiqué de presse.

Au deuxième trimestre 2024, le flux de trésorerie d’exploitation avant variations de l’actif et du passif atteint 681 millions de dollars, contre 55 millions de dollars pour l’actif et le passif d’exploitation. Les investissements du deuxième trimestre 2024 se rapportent à 500 millions de dollars d’immobilisations supplémentaires, soit une augmentation de 170 millions de dollars d’investissement en autres actifs et immobilisations incorporelles, et de 56 millions de dollars en acquisitions.

SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2024

Nous enregistrons des ventes de 21,9 milliards de dollars pour le semestre arrêté au 30 juin 2024, soit une hausse de 1 % par rapport aux six mois clos le 30 juin 2023, la production mondiale de véhicules légers ayant augmenté de 1 %, dont une production supérieure de 7 % et de 2 % en Chine et en Amérique du Nord, respectivement, partiellement compensée par un recul de 5 % de la production en Europe.

La marge d’exploitation ajustée accuse une baisse pour atteindre 1,05 milliard de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024, contre 1,06 milliard de dollars pour le même semestre de l’exercice précédent. Elle est principalement entraînée par la baisse des bénéfices liée au recul des volumes d’assemblage de véhicules complets, l’incidence négative des pertes de change enregistrées au cours des six premiers mois de 2024, comparativement aux gains de change des six premiers mois de 2023, induits par la réévaluation des actifs d’impôts différés nets maintenus dans une devise autre que leur devise fonctionnelle. S’y ajoutent des coûts d’intrants nets des recouvrements clients plus élevés, une baisse des revenus de participation, des acquisitions nettes de cessions réalisées pendant le deuxième trimestre de 2023 ou à son issue, et des frais de restructuration plus élevés. Ces éléments sont largement compensés par des améliorations en termes de productivité et d’efficacité, avec notamment une baisse des coûts dans certaines installations sous-performantes, des facteurs commerciaux matérialisés au cours des premiers semestres de 2024 et de 2023, moteurs d’un net effet favorable en glissement annuel, une réduction des coûts d’ingénierie nets, y compris les dépenses liées à nos activités d’électrification et de sécurité active, et une baisse des coûts de lancement, d’ingénierie et d’autre nature inhérentes à nos activités d’assemblage.

Au cours des six mois clos le 30 juin 2024, le bénéfice d’exploitation avant impôts s’élève à 461 millions de dollars, tandis que le résultat net attribuable à Magna International Inc. affiche 322 millions de dollars et que le bénéfice dilué par action s’établit à 1,12 dollar, soit des baisses respectives de 297 millions de dollars, 226 millions de dollars et 0,79 dollar par rapport aux six premiers mois de 2023.

Au cours du premier semestre arrêté au 30 juin 2024, le bénéfice par action dilué ajusté atteint 2,44 dollars, contre 2,69 dollars au cours des six premiers mois de 2023.

Au cours de la même période, le flux de trésorerie d’exploitation avant variations de l’actif et du passif atteint 1,3 milliard de dollars, contre 275 millions de dollars pour l’actif et le passif d’exploitation. Les investissements du deuxième semestre 2024 se rapportent à 993 millions de dollars d’immobilisations supplémentaires, soit une augmentation de 295 millions de dollars d’investissement en autres actifs et immobilisations incorporelles, de 86 millions de dollars en acquisitions et de 21 millions de dollars en actions publiques et privées.

REMBOURSEMENT DU CAPITAL EN FAVEUR DES ACTIONNAIRES

Au cours de la période de trois mois close le 30 juin 2024, nous avons versé 134 millions de dollars en dividendes.

Pour la même période, notre Conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,475 dollar par action ordinaire, payable le 30 août 2024 aux porteurs figurant au registre des actionnaires à la valeur du cours de clôture du 16 août 2024.

ANALYSE SECTORIELLE

($Millions unless otherwise noted)



For the three months ended June 30, Sales Adjusted EBIT 2024 2023 Change 2024 2023 Change Body Exteriors & Structures $ 4,465 $ 4,540 $ (75 ) $ 341 $ 394 $ (53 ) Power & Vision 3,926 3,462 464 198 124 74 Seating Systems 1,455 1,603 (148 ) 53 67 (14 ) Complete Vehicles 1,242 1,526 (284 ) 20 34 (14 ) Corporate and Other (130 ) (149 ) 19 (35 ) (3 ) (32 ) Total Reportable Segments $ 10,958 $ 10,982 $ (24 ) $ 577 $ 616 $ (39 )









For the three months ended June 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2024 2023 Change Body Exteriors & Structures 7.6 % 8.7 % (1.1 )% Power & Vision 5.0 % 3.6 % 1.4 % Seating Systems 3.6 % 4.2 % (0.6 )% Complete Vehicles 1.6 % 2.2 % (0.6 )% Consolidated Average 5.3 % 5.6 % (0.3 )% ($Millions unless otherwise noted)



For the six months ended June 30, Sales Adjusted EBIT 2024 2023 Change 2024 2023 Change Body Exteriors & Structures $ 8,894 $ 8,979 $ (85 ) $ 639 $ 666 $ (27 ) Power & Vision 7,768 6,785 983 296 216 80 Seating Systems 2,910 3,089 (179 ) 105 104 1 Complete Vehicles 2,625 3,152 (527 ) 47 86 (39 ) Corporate and Other (269 ) (350 ) 81 (41 ) (7 ) (34 ) Total Reportable Segments $ 21,928 $ 21,655 $ 273 $ 1,046 $ 1,065 $ (19 )





For the six months ended June 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2024 2023 Change Body Exteriors & Structures 7.2 % 7.4 % (0.2 )% Power & Vision 3.8 % 3.2 % 0.6 % Seating Systems 3.6 % 3.4 % 0.2 % Complete Vehicles 1.8 % 2.7 % (0.9 )% Consolidated Average 4.8 % 4.9 % (0.1 )%

Pour plus de détails sur nos résultats sectoriels, veuillez consulter notre rapport de gestion, notre analyse des résultats d’exploitation et de la situation financière, ainsi que nos états financiers intermédiaires.

PERSPECTIVES 2024

Nous publions nos premières perspectives annuelles en février, et procédons à des mises à jour trimestrielles des données. Celles-ci se présentent aujourd’hui comme suit :

Hypothèses retenues au titre de la mise à jour des perspectives 2024

2024 Current Previous Light Vehicle Production (millions of units)

North America

Europe

China

15.7

17.1

29.0

15.7

17.4

29.0 Average Foreign exchange rates:

1 Canadian dollar equals

1 euro equals

U.S. $0.733

U.S. $1.080

U.S. $0.725

U.S. $1.065

Perspectives 2024

2024 Current Previous Segment Sales

Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles

$17.3 - $17.9 billion

$15.3 - $15.7 billion

$5.5 - $5.8 billion

$4.9 - $5.2 billion

$17.3 - $17.9 billion

$15.4 - $15.8 billion

$5.4 - $5.7 billion

$5.0 - $5.3 billion Total Sales $42.5 - $44.1 billion $42.6 - $44.2 billion Adjusted EBIT Margin(3) 5.4% - 5.8% 5.4% - 6.0% Equity Income (included in EBIT) $100 - $130 million $120 - $150 million Interest Expense, net Approx. $220 million Approx. $230 million Income Tax Rate(4) Approx. 22% Approx. 22% Adjusted Net Income attributable to Magna(5) $1.5 - $1.7 billion $1.5 - $1.7 billion Capital Spending $2.3 - $2.4 billion $2.4 - $2.5 billion Remarques :

(3) La marge d’exploitation ajustée représente la part de la marge ajustée du chiffre d’affaires total. Pour obtenir plus d’information sur la réconciliation des mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, prière de vous reporter au dos de ce communiqué de presse.

(4) Le taux d’imposition effectif est calculé à partir de la marge d’exploitation ajustée et se base sur la réglementation fiscale en vigueur.

(5) Le bénéfice net ajusté attribuable à Magna représente le bénéfice net hors autres charges, nettes, et amortissement des actifs incorporels d’acquisition net d’impôts.

PERSPECTIVES 2026

Nous n’actualisons d’ordinaire pas nos perspectives dans la troisième année suivant nos prévisions de février. Cependant, compte tenu de l’ampleur des évolutions qui bouleversent l’industrie automobile et leurs potentielles répercussions sur nos activités, la Direction a procédé à une analyse de haut niveau pour mettre à jour les perspectives 2026 communiquées en février 2024 sur les projections commerciales, la marge d’exploitation ajustée, les revenus de participation et les dépenses d’investissement.

Étant donné la nature et le calendrier de cette analyse, la Direction n’est actuellement pas en mesure de fournir des prévisions 2026 aussi détaillées que celles fournies en février 2024, notamment en ce qui concerne les ventes et la marge d’exploitation ajustée par segment pour 2026 ; les mégatendances en matière de ventes et de marge d’exploitation ajustée pour les années 2024 à 2026 ; et les ventes 2027 de boîtiers de batterie, et d’électrification des groupes motopropulseurs et des systèmes ADAS. En conséquence, il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier aux prévisions établies pour ces critères dans nos perspectives de février 2024 ou dans d’autres présentations aux investisseurs.

Hypothèses retenues au titre des perspectives 2026

2026 Current Previous Light Vehicle Production (millions of units)

North America

Europe

China

16.1

17.3

30.6

16.1

17.3

30.6 Average Foreign exchange rates:

1 Canadian dollar equals

1 euro equals

U.S. $0.74

U.S. $1.08

U.S. $0.74

U.S. $1.08

Perspectives 2026

2026 Current Previous Total Sales $44.0 - $46.5 billion $48.8 - $51.2 billion Adjusted EBIT Margin(6) 6.7% - 7.4% 7.0% - 7.7% Equity Income (included in EBIT) $125 - $170 million $165 - $210 million Capital Spending $1.6 - $1.8 billion Remarques :

(6) La marge d’exploitation ajustée représente la part de la marge ajustée du chiffre d’affaires total. De plus amples informations sur le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR figurent au dos de ce communiqué de presse.

Nos perspectives visent à fournir des éclairages sur les attentes et les projets actuels de la Direction et peuvent ne pas être adaptées à d’autres fins. Bien qu’elles soient considérées comme raisonnables par Magna en date du présent document, les perspectives 2024 et 2026 présentées ci-dessus et les hypothèses sous-jacentes peuvent s’avérer inexactes. En conséquence, nos résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes, telles qu’exprimées dans ce communiqué. Les risques identifiés à la rubrique « Déclarations prospectives » ci-dessous représentent les principaux facteurs qui selon nous pourraient creuser un écart sensible entre nos attentes et les résultats réels.



Principaux moteurs de notre activité

Nos résultats d’exploitation dépendent principalement des niveaux de production de voitures et de camionnettes en Amérique du Nord, en Europe et en Chine en réponse à la demande nos clients. Bien que nous fournissions des systèmes et des composants à tous les principaux fabricants d’équipement d’origine, ci-après « FEO », nous ne les produisons pas pour tous les véhicules, et la valeur de notre production n’est pas non plus égale d’un véhicule à l’autre. Par conséquent, la composition des clients et des programmes par rapport aux tendances du marché, ainsi que la valeur de notre contribution aux programmes de production de véhicules particuliers constituent également d’importants moteurs d’influence sur nos résultats.

Les volumes de production des FEO étant généralement alignés sur les niveaux de ventes de véhicules, ils subissent leurs effets de variation. Outre les niveaux de ventes de véhicules, les volumes de production sont généralement affectés par une série de facteurs, parmi lesquels les arrêts de travail ; les accords de libre-échange et les frais de douane ; les valeurs relatives des devises ; le prix des matières premières ; les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures qui s’y rapportent ; la disponibilité et le coût relatif de la main-d’œuvre qualifiée ; et le cadre réglementaire, entre autres.

De manière générale, le niveau des ventes de véhicules subit l’influence des variations dans les indices de confiance des consommateurs, qui peuvent à leur tour dépendre de la perception des consommateurs et des tendances générales du marché de l’emploi, de l’immobilier et des marchés boursiers, ainsi que d’autres facteurs macroéconomiques et politiques. Parmi les autres facteurs généralement considérés comme moteurs d’influence sur le niveau des ventes de véhicules et donc sur les volumes de production, citons l’accessibilité financière des véhicules ; les taux d’intérêt et/ou la disponibilité du crédit ; le prix du carburant et de l’énergie ; les valeurs relatives des devises ; l’incertitude quant à l’adoption des véhicules électriques par les consommateurs ; les subventions gouvernementales visant les acquisitions de véhicules à faibles émissions, voire nulles ; entre autres.



RÉCONCILIATION DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS AUX ÉTATS-UNIS (ou PCGR)

Nous avons révisé le calcul de notre marge d’exploitation ajustée et de notre bénéfice par action dilué ajusté par l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels d’acquisition au 1er juillet 2023. Les bénéfices générés par les actifs incorporels d’acquisition sont intégrés dans le calcul visant à déterminer le bénéfice net attribuable à Magna. Nous estimons que l’exclusion de l’amortissement des actifs incorporels d’acquisition de ces mesures non conformes aux PCGR permet à la Direction et aux investisseurs de mieux comprendre nos performances sous-jacentes et améliore la comparabilité entre nos résultats d’exploitation sectoriels et ceux de nos pairs.

Dans le présent communiqué de presse, nous avons également actualisé la présentation historique de ces mesures non conformes aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis afin de refléter la nouvelle méthode de calcul.

The reconciliation of Non-GAAP financial measures is as follows: THREE MONTHS ENDED JUNE 30, SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2024 2023 2024 2023 Adjusted EBIT Net Income $ 328 $ 354 $ 354 $ 571 Add: Amortization of acquired intangible assets 28 13 56 25 Interest expense, net 54 34 105 54 Other expense, net 68 86 424 228 Income taxes 99 129 107 187 Adjusted EBIT $ 577 $ 616 $ 1,046 $ 1,065 Adjusted EBIT as a percentage of sales (“Adjusted EBIT margin”) Sales $ 10,958 $ 10,982 $ 21,928 $ 21,655 Adjusted EBIT $ 577 $ 616 $ 1,046 $ 1,065 Adjusted EBIT as a percentage of sales 5.3 % 5.6 % 4.8 % 4.9 % Adjusted diluted earnings per share Net income attributable to Magna International Inc. $ 313 $ 339 $ 322 $ 548 Add (deduct): Amortization of acquired intangible assets 28 13 56 25 Other expense, net 68 86 424 228 Tax effect on Amortization of acquired intangible assets and Other expense, net (20 ) 3 (102 ) (31 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 389 $ 441 $ 700 $ 770 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 287.3 286.3 287.2 286.4 Adjusted diluted earnings per shares $ 1.35 $ 1.54 $ 2.44 $ 2.69

Certaines des mesures financières prospectives ci-dessus sont fournies sur une base non conforme aux PCGR. Nous ne fournissons pas de réconciliation de ces mesures prospectives avec les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR en vigueur aux États-Unis. Cette stratégie serait potentiellement trompeuse et peu pratique, étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours sur toute période ultérieure. La portée de ces éléments pourrait toutefois être de taille.

Ce communiqué de presse, notre rapport de gestion, notre analyse des résultats d’exploitation et de la situation financière de la Société et nos états financiers intermédiaires sont disponibles à la rubrique Relations avec les investisseurs de notre site Web à l’adresse suivante : www.magna.com/company/investors et déposés par voie électronique via le système électronique de collecte, d’analyse et de recherche de documents SEDAR + (pour System for Electronic Document Analysis and Retrieval +) accessible à l’adresse http://ww.sedarplus.ca et sur le système de collecte, d’analyse et de recherche de données électroniques EDGAR (pour Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System) de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, accessible à l’adresse suivante : www.sec.gov.

Nous organiserons une conférence téléphonique destinée aux analystes et aux actionnaires souhaitant débattre de nos résultats du deuxième trimestre arrêté au 30 juin 2024 le vendredi 2 août 2024 à 8 heures, heure de l'Est. La conférence téléphonique sera présidée par Swamy Kotagiri, président-directeur général.

NOS MÉTIERS (7)

Magna est bien plus qu’un des plus importants fournisseurs au monde du secteur automobile. Nous nous spécialisons dans l’innovation au service des technologies de la mobilité à l’appui d’une équipe internationale animée par un réel esprit d’entreprise et comptant plus de 177 000(8) collaborateurs répartis dans 345 usines et 105 centres de développement de produits, d’ingénierie et de vente situés dans 28 pays différents. Nous sommes présents sur le marché depuis plus de 65 ans et développons un écosystème de produits interconnectés reposant sur notre expertise complète dans le domaine des véhicules, ce qui nous confère une position unique pour faire avancer la mobilité au cœur d’un large périmètre en lien avec le transport.

Pour en savoir plus sur Magna (NYSE : MGA ; TSX : MG), rendez-vous sur le site www.magna.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

(7) Les activités de fabrication, de développement de produits, d’ingénierie et de vente comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.

(8) Le nombre d’employés comprend plus de 165 000 collaborateurs au sein de nos entités propres et de celles placées sous notre contrôle, et plus de 12 000 autres dans certaines opérations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives », conjointement les « déclarations prospectives ». Elles visent à fournir des informations sur les attentes et les projets actuels de la Direction et peuvent ne pas être adaptées à d’autres fins. Les déclarations prospectives peuvent se rapporter à des projections financières ou d’autre nature, mais aussi à des déclarations visant nos plans futurs, nos objectifs stratégiques ou nos performances économiques, ou encore aux hypothèses sous-jacentes à ce qui précède, ainsi qu’à d’autres déclarations ne relevant pas de faits historiques. Nos déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « peut », « serait », « pourrait », « devrait », « va », « probable », « s’attendre à », « anticiper », « supposer », « croire », « avoir l’intention de », « planifier », « viser », « prévoir », « perspectives », « projeter », « potentiel », « estimer », « cible » ou des expressions de même sens faisant référence à des résultats ou des événements à venir. Le tableau suivant répertorie les déclarations prospectives majoritairement exprimées dans le présent communiqué, ainsi que les principaux risques potentiels qui, selon nous, pourraient creuser un écart sensible entre ces déclarations prospectives et les résultats réels. Les lecteurs sont également invités à prendre connaissance de tous les facteurs de risque repris dans le tableau suivant :

Déclarations prospectives majeures Principaux risques potentiels correspondants Production de véhicules légers Niveaux de vente de véhicules légers

Arrêts de production, résultant notamment de conflits professionnels

Perturbations de l’approvisionnement

Décisions d’allocation de production par les FEO

Accords de libre-échange et droits de douane

Valeurs relatives des devises

Prix des matières premières

Disponibilité et coût relatif de la main-d’œuvre qualifiée Ventes totales

Ventes sectorielles Mêmes risques que pour la production de véhicules légers ci-dessus

Effet du relèvement des taux d’intérêt et de la disponibilité du crédit sur la confiance des consommateurs et, par extension, sur les ventes et la production de véhicules

Effet de la dégradation de l’accessibilité des véhicules sur la demande des consommateurs, et donc sur les ventes et la production de véhicules

Alignement de notre gamme de produits sur la demande de production

Concentration du portefeuille clients

Évolution des parts de marché entre les véhicules ou certains de leurs secteurs

Variations du « taux d’acceptation » des consommateurs envers nos produits Marge d’exploitation ajustée, flux de trésorerie disponible et résultat net attribuable à Magna Mêmes risques que pour les ventes totales et les ventes sectorielles ci-dessus

Exécution réussie des lancements de programmes critiques

Sous-performances opérationnelles

Risques liés à la garantie/au rappel de produit

Restructuration des coûts

Dépréciations

Pressions inflationnistes

Notre capacité à obtenir le recouvrement de nos charges auprès des clients et/ou à compenser d’une autre manière le relèvement des coûts de production

Réductions des prix

Risques liés à la conduite des affaires avec de nouveaux FEO spécialisés en véhicules électriques

Volatilité du coût des matières premières

Volatilité des prix de l’acier

Frais de main-d’œuvre en hausse

Risques fiscaux Revenu de participation Mêmes risques que pour la marge d’exploitation ajustée, le flux de trésorerie disponible et le résultat net attribuable à Magna

Risques liés à l’exercice d’activités par le biais de coentreprises

Risques liés à la conduite des affaires sur les marchés étrangers

Les déclarations prospectives se fondent sur les informations dont nous disposons actuellement et sur des hypothèses et des analyses que nous effectuons à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements ultérieurs attendus, et sur d’autres facteurs que nous jugeons appropriés selon les circonstances. Même si nous estimons disposer d’une base raisonnable pour formuler ces déclarations prospectives, elles ne constituent pas une garantie de performances ou de résultats futurs. Outre les facteurs mentionnés dans le tableau ci-dessus, la conformité des résultats et des développements réels à nos attentes et prévisions est soumise à un certain nombre de risques, hypothèses et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prédire, y compris, mais sans s’y limiter :

Risques macroéconomiques, géopolitiques et autres

pressions inflationnistes ;

taux d’intérêt ;

risques géopolitiques. Risques liés à l’industrie automobile

conjoncture économique ;

baisses du taux de production régional ;

dégradation de l’accessibilité des véhicules ;

décalage entre la production et les ventes de véhicules électriques ;

intensité de la concurrence. Risques stratégiques

consensus sur « la voiture de demain » ;

profil de risque évolutif des contreparties ;

technologie et innovation ;

investissements dans des entreprises spécialisées dans la mobilité et les technologies. Risques liés aux consommateurs

concentration du portefeuille clients ;

développement des FEO asiatiques ;

développement des FEO spécialisés en véhicules électriques ;

risques liés à la conduite des affaires avec de nouveaux FEO spécialisés en véhicules électriques ;

faillite de Fisker ;

dépendance à la sous-traitance ;

coopération et consolidation des clients ;

annulations de programmes, reports et réductions des volumes de production ;

activités d’assemblage de véhicules complets ;

effets de marché ;

variations du taux d’adoption des clients ;

fluctuations des ventes trimestrielles ;

bons de commande ;

perturbations éventuelles des activités de production à la main des FEO. Risques liés à la chaîne d’approvisionnement

perturbations et hausses de prix dans l’approvisionnement en semi-conducteurs ;

perturbations des chaînes d’approvisionnement ;

approvisionnement et tarification énergétique à l’échelle régionale ;

état de la base d’approvisionnement. Risques de fabrication/d’exploitation mises en marché ;

sous-performances opérationnelles ;

restructuration des coûts ;

dépréciations ;

arrêts de travail ;

attraction/rétention de main-d’œuvre qualifiée ;

expertise en leadership et succession. Risques liés à la tarification

hypothèses des devis et/ou des grilles tarifaires ;

pressions sur les prix à l’initiative des clients/dispositions contractuelles ;

volatilité du coût des matières premières ;

volatilité des prix de l’acier et de l’aluminium. Risques liés à la garantie/au rappel de produit

frais de réparation et/ou de remplacement ;

provisions pour garantie ;

responsabilité envers la qualité des produits. Risques liés au changement climatique

risques de transition et risques physiques ;

risques stratégiques et d’autre nature. Risques liés à la sécurité informatique et à la cybersécurité

violation de données informatiques/de cybersécurité ;

violation de cybersécurité sur un produit. Risques liés aux acquisitions

acquisition de cibles stratégiques ;

risques inhérents aux fusions et acquisitions ;

risques d’intégration et synergies des acquisitions. Autres risques commerciaux

risques liés à l’exercice d’activités par l’intermédiaire de coentreprises ;

risques de propriété intellectuelle ;

risques liés à la conduite des affaires sur les marchés étrangers ;

fluctuations des valeurs relatives des devises ;

dévaluation de la monnaie en Argentine ;

risques liés aux retraites ;

risques fiscaux ;

rendements des investissements en capital ;

souplesse financière ;

variations des notations de crédit ;

fluctuations du cours des actions ;

dividendes. Risques liés au droit, aux réglementations et autres procédures antitrust ;

procédures légales et réglementaires ;

évolution des lois ;

accords de libre-échange ;

litiges commerciaux/droits douaniers ; et

conformité environnementale.

Dans le cadre de l’évaluation des déclarations prospectives ou des informations prospectives, nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. De plus, les lecteurs doivent prendre en compte spécifiquement les différents facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, y compris les risques, hypothèses et incertitudes ci-dessus qui sont :

évoqués à la rubrique « Tendances et risques du secteur » de notre rapport de gestion ; et

définis dans notre note d’information annuelle déposée auprès de la commission des valeurs mobilières du Canada, notre rapport annuel sous formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et les documents déposés ultérieurement.

Les lecteurs doivent également envisager d’étudier nos critères d’atténuation des risques en ce qui concerne certains facteurs de risque, également mentionnés dans notre note d’information annuelle. Des informations supplémentaires à propos de Magna, y compris notre note d’information annuelle, sont disponibles sur le Système électronique d’analyse et de recherche de données SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, ainsi que sur le système électronique de collecte, d’analyse et de recherche de données EDGAR de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, accessible à l’adresse www.sec.gov.

