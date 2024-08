Stingray dévoile ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice 2025

Les produits des secteurs Diffusion et Musique pour entreprises ont grimpé en flèche, enregistrant une croissance interne de 17,1 % d’un exercice à l’autre

Les produits ont augmenté de 12,8 % pour atteindre 89,1 millions de dollars au premier trimestre de l’exercice 2025, comparativement à 79,0 millions de dollars au premier trimestre de l’exercice 2024;

Le BAIIA ajusté 1) s'est amélioré de 9,9 % pour s’établir à 31,1 millions de dollars au premier trimestre de 2025, comparativement à 28,3 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Le BAIIA ajusté 1) par secteur s’est chiffré à 23,0 millions de dollars ou 40,4 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 9,9 millions de dollars ou 30,8 % des produits pour le secteur Radio et à (1,8) million de dollars pour le secteur Siège social;

s'est amélioré de 9,9 % pour s’établir à 31,1 millions de dollars au premier trimestre de 2025, comparativement à 28,3 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Le BAIIA ajusté par secteur s’est chiffré à 23,0 millions de dollars ou 40,4 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 9,9 millions de dollars ou 30,8 % des produits pour le secteur Radio et à (1,8) million de dollars pour le secteur Siège social; Le bénéfice net a totalisé 7,3 millions de dollars, ou 0,11 $ par action, au premier trimestre de 2025, contre 14,1 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, au premier trimestre de 2024;

Le bénéfice net ajusté 1) a augmenté de 17,2 % pour atteindre 13,9 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, au premier trimestre de 2025, contre 11,9 millions de dollars, ou 0,17 $ par action, pour la période correspondante de 2024;

a augmenté de 17,2 % pour atteindre 13,9 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, au premier trimestre de 2025, contre 11,9 millions de dollars, ou 0,17 $ par action, pour la période correspondante de 2024; Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont établis à 10,8 millions de dollars, ou 0,16 $ par action, au premier trimestre de 2025, comparativement à 24,3 millions de dollars, ou 0,35 $ par action, au premier trimestre de 2024;

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 1) ont atteint 15,5 millions de dollars, ou 0,22 $ par action, au premier trimestre de 2025, comparativement à 18,5 millions de dollars, ou 0,27 $ par action, pour la période correspondante de l’exercice précédent;

ont atteint 15,5 millions de dollars, ou 0,22 $ par action, au premier trimestre de 2025, comparativement à 18,5 millions de dollars, ou 0,27 $ par action, pour la période correspondante de l’exercice précédent; Le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 1) s’est établi à 2,77 fois au premier trimestre de 2025, contre 3,28 fois au premier trimestre de 2024;

s’est établi à 2,77 fois au premier trimestre de 2025, contre 3,28 fois au premier trimestre de 2024; Rachat et annulation de 307 200 actions pour un total de 2,3 millions de dollars au premier trimestre de 2025.

MONTRÉAL, 06 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2025 clos le 30 juin 2024.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

30 juin T1 2025 T1 2024 % Produits 89 070 78 992 12,8 BAIIA ajusté1) 31 070 28 266 9,9 Bénéfice net 7 295 14 118 (48,3 ) Par action – dilué (en $) 0,11 0,20 (45,0 ) Bénéfice net ajusté1) 13 933 11 893 17,2 Par action – dilué (en $) 0,20 0,17 17,6 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 10 750 24 260 (55,7 ) Flux de trésorerie disponibles ajustés1) 15 462 18 457 (16,2 )





1) Mesure non conforme aux IFRS qui n’est pas une mesure financière normalisée. La méthode de calcul de ces mesures financières de la société pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS à la page 5 du présent communiqué de presse pour un complément d’information sur chaque mesure non conforme aux IFRS. Pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir les pages 6 et 7.





Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats du premier trimestre :

« L’exercice 2025 de Stingray s'est ouvert avec une solide contribution des ventes des solutions médias pour commerces de détail et des chaînes FAST, les produits publicitaires ayant presque doublé d’un exercice à l’autre. Les produits tirés des solutions médias pour commerces de détail ont augmenté de plus de 55 % au premier trimestre de 2025 et les produits tirés des chaînes FAST ont grimpé en flèche, enregistrant une croissance à trois chiffres sans précédent pour les produits publicitaires. Nous avons donc réalisé une croissance interne remarquable de 17,1 %. De toute évidence, nous tirons parti de la pénétration accrue des grandes entreprises pharmaceutiques sur le marché des médias pour espaces commerciaux, les occasions pour augmenter notre présence aux États-Unis et au Canada étant nombreuses. Sur le plan des chaînes FAST, où Stingray a atteint 55 millions d’heures d’écoute par trimestre, nous mettons à profit nos solides relations avec des partenaires comme Samsung, LG et Vizio pour conquérir des parts de marché. Nous avons aussi récemment signé une entente avec Roku Channel pour offrir TikTok Radio, Qello Concerts et deux chaînes audio Stingray Musique exclusives aux publics américain et canadien. Par conséquent, nous sommes convaincus que les produits tirés des chaînes FAST doubleront cette année. »

« En ce qui concerne le divertissement audio en voiture, dont les cycles de comptabilisation des ventes et des produits sont plus longs que ceux de la publicité, nous avons enregistré une croissance des produits à deux chiffres au premier trimestre. Stingray Karaoke a été déployé dans environ les deux tiers des 300 000 voitures ciblées du fabricant BYD, tandis que pour les autres fabricants, les possibilités sont encore très vastes. »

« Dans l’ensemble, les produits de notre secteur Diffusion et musique pour entreprises se sont accrus de 20,5 % pour s’établir à 56,9 millions de dollars au premier trimestre de 2025, alors que les produits du secteur Radio se sont améliorés de 1,3 % pour s’établir à 32,2 millions de dollars, ce qui est encore supérieur au reste du secteur grâce à l’accroissement des sources de revenus tirés du contenu numérique », a conclu M. Boyko.

Premier rapport sur la durabilité

Le 6 août 2024, Stingray a publié son premier rapport de développement durable inspiré du cadre du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce premier rapport, qui porte sur les activités de l’exercice clos le 31 mars 2024, donne la priorité aux facteurs qui auront la plus grande incidence sur les activités et les parties prenantes de la société. Le cadre de développement durable de Stingray s’articule autour de trois grands piliers : la prospérité sociale, les entreprises responsables et l'engagement en matière d'environnement.

Résultats du premier trimestre

Les produits ont progressé de 10,1 millions de dollars, ou 12,8 %, pour atteindre 89,1 millions de dollars au premier trimestre de 2025, en comparaison de 79,0 millions de dollars au premier trimestre de 2024. La croissance d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à la hausse des produits publicitaires tirés des chaînes FAST et des solutions médias pour commerces de détail.

Les produits générés au Canada ont augmenté de 1,7 million de dollars, ou 3,7 %, pour s’établir à 49,0 millions de dollars au premier trimestre de 2025, par rapport à 47,3 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice 2024. La croissance s’explique principalement par la progression des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique.

Les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 8,9 millions de dollars, ou 46,5 %, pour atteindre 28,0 millions de dollars au premier trimestre de 2025, comparativement à 19,1 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Cette augmentation s’explique en grande partie par l’accroissement des produits publicitaires tirés des chaînes FAST et des solutions médias pour commerces de détail.

Les produits générés dans les autres pays ont diminué de 0,5 million de dollars, ou 4,2 %, pour s’établir à 12,1 millions de dollars au premier trimestre de 2025, contre 12,6 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des produits provenant des abonnements et des chaînes audio, compensée en partie par la hausse des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique.

Les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 9,7 millions de dollars, ou 20,5 %, pour s’établir à 56,9 millions de dollars au premier trimestre de 2025, contre 47,2 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Cette augmentation découle essentiellement de l’accroissement des produits publicitaires tirés des chaînes FAST et des solutions médias pour commerces de détail. Pour le premier trimestre de 2025, les produits du secteur Radio ont augmenté de 0,4 million de dollars, ou 1,3 %, passant de 31,8 millions de dollars pour la période correspondante de 2024 à 32,2 millions de dollars. Cet accroissement s’explique en grande partie par la progression des produits tirés des ventes numériques.

Le nombre total d’abonnés en streaming s’est établi à 788 180 à la clôture du premier trimestre de 2025, en baisse de 0,9 % par rapport au premier trimestre de 2024.

Le BAIIA ajusté consolidé s'est amélioré de 2,8 millions de dollars, ou 9,9 % pour s’établir à 31,1 millions de dollars au premier trimestre de 2025, contre 28,3 millions de dollars au premier trimestre de 2024. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 34,9 % au premier trimestre de 2024, contre 35,8 % à la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation du BAIIA ajusté d’un exercice à l’autre est attribuable à la hausse des produits, tandis que la marge du BAIIA ajusté a diminué en raison de la composition des produits et des marges moins élevées pour les solutions médias pour commerces de détail.

Au premier trimestre de 2025, le bénéfice net s’est élevé à 7,3 millions de dollars, ou 0,11 $ par action, comparativement à 14,1 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, au premier trimestre de 2024. Cette baisse découle essentiellement d’une perte non réalisée au cours de la période considérée comparativement à un profit non réalisé au cours de la période comparative sur la juste valeur des instruments financiers dérivés de même que d’un profit sur règlement non récurrent lié à un différend relatif à une marque de commerce pour la période comparative. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la progression des résultats d’exploitation au premier trimestre de 2025.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont chiffrées à 10,8 millions de dollars au premier trimestre de 2025, en comparaison de 24,3 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Cette baisse découle essentiellement de l’augmentation de la variation négative des éléments hors trésorerie liés à l’exploitation, de la hausse de l’impôt sur le résultat payé et d’un profit sur un règlement non récurrent lié à un différend relatif à une marque de commerce pour la période comparative. Ces facteurs ont été atténués par la progression des résultats d’exploitation au premier trimestre de 2025. Les flux de trésorerie disponibles ajustés dégagés au premier trimestre de 2025 se sont élevés à 15,5 millions de dollars, comparativement à 18,5 millions de dollars pour la période correspondante de 2024. Cette baisse est principalement attribuable à l’augmentation des impôts sur le résultat payés, compensée en partie par l'amélioration des résultats d’exploitation.

Au 30 juin 2024, la société disposait de 9,2 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, d’une dette subordonnée de 25,6 millions de dollars ainsi que de facilités de crédit de 345,9 millions de dollars, dont une tranche d’environ 46,9 millions de dollars était disponible.

Déclaration de dividende

Le 6 août 2024, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 13 septembre 2024 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 30 août 2024.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités et événements postérieurs à la clôture

Le 17 juillet 2024, la société a annoncé le lancement de deux chaînes télé gratuites financées par la publicité sur la plateforme Amazon Freevee : Qello Concerts by Stingray et ZenLIFE by Stingray.

Le 9 juillet 2024, la société a annoncé l’acquisition de The Coda Collection, une réputée plateforme de diffusion en continu à thématique musicale. Cette acquisition stratégique consolide la position de Stingray à titre de plus important fournisseur de concerts télévisés diffusés sur les plateformes les plus populaires au monde.

Le 25 juin 2024, la société a annoncé le lancement de plusieurs chaînes télé gratuites financées par la publicité sur le Roku Channel aux États-Unis et au Canada. Ce lancement excitant comprend l’ajout de TikTok Radio au Roku Channel, ainsi que l’introduction de Qello Concerts et de deux chaînes audio Stingray Musique exclusives, Classic Rock et Greatest Hits, au Canada.

Le 24 juin 2024, la société a annoncé que M. Ian Lurie a été nommé au conseil d’administration de la société (le « conseil »). La société a également annoncé que M. Frédéric Lavoie a démissionné de son poste au conseil, avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 21 juin 2024. M. Lavoie était également membre du comité d’audit du conseil. Il continuera d’agir en tant que conseiller spécial du conseil. La société souhaite le remercier de ses services à titre d’administrateur.

Le 19 juin 2024, la société a annoncé qu’elle a été informée que les 5 000 000 d’actions à droit de vote multiple de la société (les « actions à droit de vote multiple ») que détenait Télésystème Média Can Inc. ont été volontairement converties (la « conversion ») en 5 000 000 d’actions à droit de vote subalterne de la société (les « actions à droit de vote subalterne »).

Le 13 juin 2024, la société a annoncé l’introduction de nouvelles applications musicales et vidéo sur la plateforme Samsung VXT (Visual eXperience Transformation). À titre de partenaire international privilégié de Samsung VXT, Stingray procédera au lancement des applis VXT PIRS (Pre-Integrated Repeatable Solution, ou solution préintégrée et reproductible) Stingray Musique, Ultimate Trivia, Stingray Naturescape et ZenLIFE, qui visent à rehausser l’ambiance et l’expérience client dans les espaces commerciaux et publics.

Téléconférence

La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats financiers demain, le 7 août 2024, à 9 h (heure de l’Est). Les personnes intéressées peuvent s’y joindre en composant le 1-800-717-1738 (sans frais), le 1‑289‑514-5100 (Toronto) ou le 1-646-307-1865 (New York). Un enregistrement pourra être écouté jusqu’au 7 septembre 2024 à minuit en composant le 1-289-819-1325 ou le 1-888-660-6264 , suivi du code « 24798 ».

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services Global musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2024, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois.

Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.





Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le BAIIA ajusté DDM et le BAIIA ajusté pro forma

3 mois (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2024

T1 2025 30 juin 2023

T1 2024 31 mars 2024

T4 2024 Bénéfice net (perte nette) 7 295 14 118 (46 318 ) Dépréciation du goodwill - - 56 119 Charges financières, montant net 9 099 4 406 3 736 Variation de la juste valeur des placements (42 ) 107 (106 ) Impôts 3 523 5 738 3 639 Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 2 075 2 385 1 183 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 090 1 085 1 192 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 171 4 433 4 124 Rémunération fondée sur des actions 130 101 93 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 836 (1 207 ) 4 711 Quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées 2 052 - (354 ) Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 841 (2 900 ) 1 404 BAIIA ajusté 31 070 28 266 29 423 Marge du BAIIA ajusté 34,9% 35,8% 35,2% Bénéfice net 7 295 14 118 (46 318 ) Ajustements : Dépréciation du goodwill - - 56 119 Perte non réalisée (profit non réalisé) sur les instruments dérivés 1 053 (3 635 ) (2 252 ) Amortissement des immobilisations incorporelles 4 171 4 433 4 124 Variation de la juste valeur des placements (42 ) 107 (106 ) Rémunération fondée sur des actions 130 101 93 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 836 (1 207 ) 4 711 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 841 (2 900 ) 1 404 Quote-part de la perte (du profit) sur les placements 2 052 - (354 ) Charge d’impôt liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, à l’amortissement des immobilisations incorporelles, à la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés et des acquisitions, à la quote-part des résultats des placements dans des entreprises associées ainsi qu’aux coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (2 403 ) 876 (2 039 ) Bénéfice net ajusté 13 933 11 893 15 382 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 69 209 69 433 68 811 Bénéfice net ajusté par action – dilué 0,20 0,17 0,22









(en milliers de dollars canadiens) 30 juin

2024 30 juin

2023 31 mars

2024 BAIIA ajusté DDM 128 659 116 320 125 855 Initiatives de réduction des coûts durables 2 309 1 880 2 758 BAIIA ajusté pro forma 130 968 118 200 128 613







Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois (en milliers de dollars canadiens) 30 juin 2024

T1 2025 30 juin 2023

T1 2024 31 mars 2024

T4 2024 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 10 750 24 260 44 263 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (1 486 ) (1 369 ) (2 351 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (444 ) (302 ) (355 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (1 282 ) (1 300 ) (1 148 ) Intérêts payés (5 979 ) (5 573 ) (6 641 ) Remboursement d’obligations locatives (992 ) (1 057 ) (929 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation 12 833 6 090 (17 661 ) Perte non réalisée (profit non réalisé) sur change 1 221 608 (958 ) Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 841 (2 900 ) 1 404 Flux de trésorerie disponibles ajustés 15 462 18 457 15 624







Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma

(en milliers de dollars canadiens) 30 juin

2024 30 juin

2023 31 mars

2024 Facilités de crédit 345 854 374 114 338 712 Dette subordonnée 25 581 25 565 25 579 Trésorerie et équivalents de trésorerie (9 184 ) (11 682 ) (9 606 ) Dette nette 362 251 388 000 354 685 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 2,77 3,28 2,76





Note au lecteur : Les états financiers consolidés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.corporate.stingray.com, de même que sur SEDAR, au www.sedar.com.

Personne-ressource Mathieu Péloquin Vice-président principal, marketing et communications Stingray 514-664-1244, poste 2362 mpeloquin@stingray.com