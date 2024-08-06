Notified 與 Hong Kong Investor Relations Association 攜手合作，推進大中華地區投資者關係

機構將推動 AI 整合，並為投資者關係從業員加強專業發展

紐約, Aug. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 廣受全球投資者關係及公共關係專業人員信賴的技術合作夥伴 Notified，今天宣佈與 Hong Kong Investor Relations Association (香港投資者關係協會，HKIRA) 並肩合作，成為行業的合作夥伴。 是次合作旨在加強投資者關係行業的發展，並且推動人工智能（AI）在香港與大中華地區的採用。



透過共同努力，Notified 將為 HKIRA 會員及環球投資者關係從業員提供廣泛系列的寶貴內容、資源、網絡研討會及持續教育機會。 主要計劃包括 Notified 對近期 HKIRA 第 10 屆投資者關係大獎的贊助，以及一系列應對最新行業趨勢的活動，展示 AI 如何能協助投資者關係專業人士完善工作流程，並說好投資故事。 合作亦彰顯了 Notified 對香港及大中華地區一直以來的承諾，該公司於區內擁有強大的影響力，為 Alibaba（阿里巴巴）、HKEX（港交所）、AIA（友邦保險）、Chow Tai Fook（周大福）及 Samsonite（新秀麗）等頂尖企業提供服務。

Notified 總裁 Nimesh Davé 表示：「在創新與人工智能重新塑造香港及大中華地區金融產業的同時，投資者關係專業人員亦面臨新的挑戰和機遇，突顯了對先進工具和洞察力的需求。 透過提供寶貴的資源及教育機會，提升客戶應對行業轉變的能力，以及有效地傳達其投資故事，我們與 HKIRA 的合作關係可滿足到這種需要。」

HKIRA 為非牟利的專業人員協會，由投資者關係從業員及企業管理人員所組成，負責企業管理層與投資社群之間的溝通。 HKIRA 與本地的交易所及監管機構緊密合作，將香港及大中華地區的市場參與者聯繫起來，同時亦加強企業管治、市場透明度及准入性 – 以推動及吸引全球投資前往該區。

Notified 的投資者關係平台，讓現時的投資者關係專業人員可有效地管理關鍵任務的傳達及複雜的監管要求，提供深化參與及促進主要利益相關者之間信任所需的綜合工具。 欲了解更多有關資訊，請瀏覽 Notified.com。

關於 Notified

在 Notified，我們善於為您訴說企業故事。 我們為投資者關係及公共關係專業人員提供工具、技術及專業知識，讓他們能以具說服力、有效和完美無瑕的方式，訴說其投資故事。

憑藉一系列屢獲殊榮的世界級解決方案及專業的客戶服務團隊，我們讓投資者關係及公共關係團隊在訴說企業故事時，一切盡在掌握之中，並且深受全球 10,000 多家客戶的信賴。 我們的端對端傳訊解決方案，包括 GlobeNewswire 的新聞稿發佈、社交聆聽及媒體監測，以至財報電話會議、投資者關係 (IR) 網站及投資者關係日等。

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Notified 為 West Technology Group, LLC 的一部分，由 Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) 管理的某些基金的附屬公司控制。

關於 Hong Kong Investor Relations Association (香港投資者關係協會，HKIRA)

HKIRA 致力推動投資者關係的實踐，以及其會員的專業能力和地位。 時至今日，HKIRA 約有 1,300 名會員，當中大部分任職於主要在香港交易所上市的公司。 恒生指數成份股的公司中，目前約有七成 (70%) 是 HKIRA 會員。 HKIRA 的會員來自各個不同的專業，當中包括投資者關係、金融、會計、公司秘書以至企業投資，並且在各個企業階層中擔當職位，包括負責上市公司投資者關係及管理的高級行政人員。

聯絡資訊：

Caroline Smith

Caroline.smith@icrinc.com

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