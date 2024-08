Consensus Core choisit Cologix comme hub canadien pour lancer un nouveau GPU en tant que service alimenté par NVIDIA au Canada

La collaboration comble une lacune critique pour les entreprises qui cherchent à tirer parti des technologies d’IA au Canada

DENVER et VANCOUVER Colombie Britannique, 06 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, a annoncé sa collaboration avec Consensus Core , un fournisseur de services en nuage d'IA, pour répondre aux besoins des technologies d’IA à son centres de données Scalelogix SM MTL10 , à Montréal, au Canada. Cette collaboration permet à Consensus Core de lancer un nouveau GPU en tant que service (GPUaaS) alimenté par NVIDIA sur le marché canadien et transforme MTL10 en une plaque tournante pour ses charges de travail d’IA haute performance.

« En tant que membre du réseau de partenaires NVIDIA, Consensus Core suralimentera l’IA au Canada », a déclaré Wayne Lloyd, cofondateur et chef de la direction de Consensus Core. « L'implantation de l’IA au sein des centres de données avec la puissante plateforme informatique accélérée NVIDIA nécessite une approche spécialisée. Nous avons choisi Cologix pour répondre à ce besoin. En tant qu'entreprise canadienne, nous avons cherché un partenaire offrant des services de colocation pour les GPU pour les clients canadiens et internationaux. Les centres de données hyperscale et hautement interconnectés de Cologix nous permettent de densifier et d'adapter nos services pour répondre efficacement aux demandes des clients ».

Le GPU en tant que service offre de puissantes unités de traitement graphique sur Internet, conçues pour des tâches telles que l’IA, l’apprentissage automatique et le logiciel de rendu 3D qui nécessitent des capacités de traitement parallèle massives. Contrairement aux services en nuage qui utilisent habituellement des plateformes à usage général pour un large éventail d’applications, GPU en tant que service fournit un calcul spécialisé et haute performance pour des tâches d’IA spécifiques. Cela profite aux entreprises qui souhaitent commencer à effectuer des charges de travail d’IA car au lieu d’acheter et de maintenir leurs propres serveurs et matériels physiques, elles peuvent accéder à l’informatique accélérée NVIDIA sur une base horaire à partir de Consensus Core. Cela signifie moins de temps d’arrêt en attente de livraison et des outils faciles à utiliser pour obtenir des résultats commerciaux plus rapidement.

Les groupes NVIDIA H100 Tensor Core accélérés par GPU alimenteront les GPU de Consensus Core au centre de données MTL10 de Cologix à Montréal. NVIDIA H100 étend les capacités de transfert asynchrone global à partager du GPU dans tous les espaces d'adressage et la prise en charge des schémas d'accès à la mémoire tensorielle. Il permet aux applications de créer des pipelines asynchrones de bout en bout qui déplacent les données vers et depuis la puce, en chevauchant et en masquant complètement le mouvement des données avec le calcul.

MTL10 de Cologix est l’un des plus importants centres de données neutre offrant des services d’interconnexion et une riche connectivité vers les réseaux de votre choix, via une multitude de fibres, diversifiées et évolutives et un accès direct à la salle d’interconnexions (MMR) à l’installation MTL3 de Cologix. Le centre de données offre également de fortes capacités d’interconnexion pour bâtir et faire évoluer des entreprises avec plus de 100 fournisseurs de réseau uniques et des connexions à faible latence aux fournisseurs de service en nuage hyperscale. MTL10 est une installation de 180 000 pieds carrés conçue sur mesure qui est certifiée ISO 27001 par Schellman et conforme à la norme HIPAA, SOC1, SOC2 et PCI.

« Nous sommes ravis de nous associer à Consensus Core pour lancer son offre de GPU en tant que service au Canada », a déclaré Sean Maskell, président et directeur général de Cologix Canada. « La solution innovante de Consensus Core comble une lacune critique sur le marché, en permettant aux entreprises de toutes tailles d'exploiter l'immense puissance de l'IA et de l'apprentissage automatique. Chez Cologix, nous sommes profondément engagés à soutenir la croissance du secteur technologique canadien, et cette collaboration démontre notre engagement à fournir l’infrastructure et les services essentiels dont les entreprises ont besoin pour prospérer dans le monde d’aujourd’hui ».

Cette collaboration entre Cologix et Consensus Core positionne MTL10 comme la principale plaque tournante de l’IA haute performance au Canada, fournissant aux entreprises l’infrastructure et les outils nécessaires pour tirer parti du plein potentiel des technologies d’IA.

À propos de Consensus Core

Consensus Core révolutionne le paysage de l’IA en offrant des GPU haute performance et des réseaux adaptés à tous les besoins en matière d’IA. Dans le cadre du réseau de partenaires NVIDIA, il fournit aux entreprises des solutions évolutives, sécurisées et durables pour former leurs modèles d’IA et déployer des applications hautes performances.

À propos de Cologix Inc.

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l’évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l’un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Des Moines, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou courriel . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d78820c1-9b4a-4b37-ac43-d42f1e4e52e5/fr