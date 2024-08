הוכרזו הזוכים בפרסי Stevie® Awards for Great Employers לשנת 2024

הזכיות ייחגגו בטקס בניו יורק ב-16 בספטמבר

הוכרזו הזוכים בפרסי סטיבי למעסיקים מעולים Stevie® Awards for Great Employers לשנת 2024 (השנה התשיעית) "האולימפיאדה למשאבי אנוש". הפרסים מוקירים את המעסיקים הטובים ביותר בעולם ואת מקצועני משאבי האנוש, הצוותים, ההישגים והמוצרים והספקים הקשורים למשאבי אנוש שעוזרים ליצור ולהניע מקומות עבודה נהדרים.

בין הארגונים עם זכיות מרובות בזהב סטיבי ניתן למנות את Bank of America (9), Everise (4), pladis (4), Apexon (3), Digital Hands (3), ecosio (3), Enerjisa Uretim (3), LMI (3), Peak on Air (3), SOCAR Türkiye (3), TurkTraktor (3), Abu Dhabi Customs (2), Arkas Holding (2), Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation (2), Benefex (2), Capital One (2), Cathay United Bank (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), Doğuş Holding (2), ENERJISA ENERJI (2), Entek Elektrik (2), Gamefam (2), GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) (2), HALKBANK (2), Octopus Energy (2), ResultsCX (2), Seer Medical (2), Tata Consultancy Services (2), Wells Fargo (2) ו- Wesley, LLC (2).



לרשימת הזוכים המלאה לפי קטגוריה, בקרו באתר https://www.StevieAwards.com/HR .

הפרסים יוענקו באירוע שיתקיים ביום שני, 16 בספטמבר במלון מריוט מרקיז בניו יורק. הכרטיסים מוצעים כעת למכירה . האירוע יועבר בשידור חי.

יותר מ -1,000 מועמדויות מארגונים ב -35 מדינות וטריטוריות הוערכו בתחרות השנה. הזוכים נקבעו על פי ממוצע ציונים של יותר מ -130 אנשי מקצוע ברחבי העולם, ששימשו כשופטים. פרסי Stevie Awards for Great Employers מכירים בהישגים בהיבטים רבים של מקום העבודה. הקטגוריות כוללות :

קטגוריות מעסיק השנה

קטגוריות הישגים של משאבי אנוש

משאבי אנוש קטגוריות אישיות

קטגוריות צוות משאבי אנוש

קטגוריות ספקי פתרונות

פתרונות, הטמעות ותוכניות הדרכה או קטגוריות מדיה

קטגוריות מנהיגות מחשבה

בחירת מעסיקי השנה של Stevie Award בוצעה ב-31 קטגוריות והקביעה בוצעה על ידי שילוב ייחודי של דירוגי אנשי מקצוע והצבעות הציבור הרחב. יותר מ-34,000 קולות הצביעו השנה על ידי הציבור עבור המעסיק האהוב עליהם.

הפרסים מוצגים בידי Stevie Award , חברה המארגנת תשעה ממופעי הפרסים העסקיים המובילים בעולם, כולל International Business Awards® ו-American Business Awards® היוקרתיים.

אודות Stevie Awards

Stevie Awards פרסי סטיבי מוענקים בתשע תוכניות: פרסי סטיבי של אסיה פסיפיק (Asia-Pacific Stevie Awards), פרסי סטיבי הגרמניים (German Stevie Awards), פרסי סטיבי של המזרח התיכון וצפון אפריקה (Middle East & North Africa Stevie Awards), פרסי העסקים האמריקנים (American Business Awards®), פרסי העסקים הבינלאומיים (International Business Awards®), פרסי סטיבי למעסיקים גדולים (Stevie Awards for Great Employers), פרסי סטיבי לנשים בעסקים (Stevie Awards for Women in Business), פרסי סטיבי למכירות ושירות לקוחות (Stevie Awards for Sales & Customer Service ) ופרסי סטיבי למצוינות טכנולוגית (Stevie Awards for Technology Excellence). מופעי הפרסים העסקיים המובילים בעולם של Stevie Awards מקבלים יותר מ- 12,000 מועמדויות בכל שנה מארגונים ביותר מ-70 מדינות. פרסי סטיבי, המוקירים ארגונים מכל הסוגים והגדלים ואת האנשים שמאחוריהם, מכירים בביצועים מצוינים במקום העבודה בכל העולם. מידע נוסף על פרסי סטיבי נמצא באתר http://www.StevieAwards.com

נותנת חסות לפרסי Stevie Awards השנתיים התשיעיים למעסיקים גדולים היא HiBob .

