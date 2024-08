Le Conseil consultatif des terres (CCT) des Premières Nations annonce les résultats des élections de 2024

SUTTON, Ontario, 05 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil consultatif des terres a le plaisir d'annoncer l'élection de sept administrateurs du CCT. Deux d'entre eux sont nouvellement élus, tandis que cinq autres ont été réélus dans leurs régions. Les administrateurs nouvellement élus entameront un mandat de trois ans immédiatement après la clôture de l'assemblée générale annuelle du CCT 2024 à la fin du mois d'août.



« Je suis très heureux des résultats des élections. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs du CCT, Howard E. Grant de la région de l'Ouest et le chef Gordon BlueSky du Manitoba. Je tiens également à féliciter les administrateurs réélus du CCT, à savoir la cheffe Maureen Chapman, Steven Roy Johnson, le chef Jeremy Norman, Philip Goulais et James Cada. J'ai pleinement confiance en ce groupe de dirigeants respectés des Premières Nations qui ont eu un grand impact dans leurs communautés respectives pour faire progresser la gouvernance et les enjeux importants pour nos populations. Le CCT peut s’appuyer sur leur vaste expérience afin de faire progresser la gouvernance des terres visées par l'Accord-cadre pour mettre en œuvre des solutions de gestion des terres dans les communautés d'un océan à l'autre », a déclaré le chef Robert Louie, président du CCT.

Région de l’Ouest

La cheffe Maureen Chapman a été réélue administratrice du CCT. Elle est originaire de la Première Nation Sq'ewá:lxw, située dans la région de la vallée du Haut-Fraser, en Colombie-Britannique. Son nom traditionnel est Shxwetelemel-elhot. Elle est cheffe héréditaire de sa communauté et présidente du gouvernement Sto:lo Xwexwilmexw.

Howard E. Grant est un administrateur nouvellement élu. Il est né et a grandi dans la Première Nation Musqueam. Il est conférencier, historien et leader culturel de sa famille. Howard est directeur général du Sommet des Premières Nations et un membre de longue date du conseil de la bande indienne Musqueam. M. Grant est un dirigeant très respecté qui a occupé des postes de haut niveau au sein de la bande indienne Musqueam et du gouvernement fédéral.

Région des Prairies

Steven Roy Johnston a été réélu administrateur du CCT. Il est originaire de la Première Nation Mistawasis, en Saskatchewan. Steven est membre et conseiller du gouvernement de Mistawasis Nêhiyawak où il se consacre au développement économique, aux finances, au logement et aux services à l'enfance et à la famille. Il siège également au conseil d'administration du Conseil de gestion financière des Premières Nations.

Le chef Jeremy Norman de la Première Nation Flying Dust, en Saskatchewan, a également été réélu administrateur du CCT. Le chef Norman est le fils de l'ancien chef Jim Norman. Il a occupé le poste de directeur des loisirs de la Première Nation Flying Dust pendant douze ans et a été conseiller de la bande pendant six ans avant d'être élu chef de la Première Nation en 2016.

Manitoba

Le chef Gordon BlueSky est le nouvel administrateur du CCT pour le Manitoba. Gordon a été élu pour la première fois chef de la Première Nation ojibway de Brokenhead au printemps 2022, et a été réélu par acclamation en avril 2024 pour un nouveau mandat de quatre ans. Il a récemment été élu pour un deuxième mandat au conseil d'administration du Treaty Land Entitlement Committee [Comité des droits fonciers issus de traités] à titre de vice-président et est également le porte-parole des Nations du Traité n°1. Le chef BlueSky a été gestionnaire des terres et des ressources pour la Nation ojibway de Brokenhead et était auparavant agent de mise en œuvre pour le Treaty Land Entitlement Committee du Manitoba.

Région de l’Est

Philip Goulais, administrateur de longue date du CCT, a été réélu pour un nouveau mandat. M. Goulais a été chef de la Première Nation Nipissing (2003-2006) et commissaire des Indiens de l'Ontario (1992-2000). En outre, M. Goulais a été grand chef du territoire Robinson-Huron de 1982 à 1988. Outre ses fonctions à titre d’administrateur du CCT, Philip siège à plusieurs conseils d'administration et agit à titre de conseiller auprès de l'Union des Indiens de l'Ontario.

James Cada a également été réélu pour un nouveau mandat d’administrateur du CCT. James a occupé pendant plus de deux décennies le poste de directeur des opérations pour la Première Nation Mississauga. Il possède une vaste expérience des accords de règlement de revendications territoriales et a été membre de l'équipe de négociation concernant l’Accord sur les terres indiennes (ATI) et les terres submergées. Il a joué un rôle déterminant dans la promotion du code foncier de la Première Mississauga et de nombreux projets clés de développement d'installations et d'infrastructures communautaires réalisés par la Première Nation Mississauga.

À propos du Conseil consultatif des terres des Premières Nations

Le Conseil consultatif des terres a été créé pour aider les Premières Nations à rétablir leur compétence sur les terres et les ressources de leurs réserves. Le Conseil consultatif des terres est composé d'un président élu et d'administrateurs élus au niveau régional par les conseils des Premières Nations signataires qui ont officiellement adopté leurs codes fonciers.

L'Accord-cadre a été élaboré pour assurer la reconnaissance du droit inhérent des Premières Nations à gouverner leurs terres de réserve. L'Accord-cadre regroupe un nombre croissant de communautés dans l’ensemble du Canada qui souhaitent remplacer les articles contraignants de la Loi sur les Indiens relatifs aux terres par le cadre juridique établi dans les codes fonciers adoptés par ces communautés.

