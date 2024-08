Duck Creek Technologies lance Policy with Active Delivery

La solution cloud-native permet aux assureurs IARD et généralistes de déployer des produits à grande échelle en éliminant la nécessité d’effectuer des mises à jour

BOSTON, 05 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), a annoncé la mise à disposition générale de Policy with Active Delivery, une solution révolutionnaire qui élimine la nécessité de mises à jour et permet aux assureurs IARD de proposer des produits d’assurance à grande échelle à une époque où l’innovation et la croissance rapides sont centrées sur le client.



Policy with Active Delivery est une solution cloud-native exploitant la puissance, l’évolutivité et la sécurité du cloud Azure pour fournir des mises à jour de produits toutes les deux semaines. Ces mises à jour sont appliquées automatiquement, de sorte à éviter toute perturbation des activités de l’assureur et toute nécessité de recourir à des ressources supplémentaires et coûteuses pour gérer des mises à niveau massives. Toutes les mises à jour sont « signalées », ce qui permet aux assureurs de choisir le moment de leur activation, garantissant ainsi l’absence d’impact sur leur environnement de production.

Policy with Active Delivery propose également des outils de configuration low-code, un environnement de développement intégré pour les produits d’assurance et un contenu prédéfini pour diverses branches d’activité, permettant aux assureurs de se lancer plus rapidement sur le marché, d’accroître leur efficacité opérationnelle et d’améliorer la satisfaction de leurs clients.

« Nous sommes ravis de présenter Policy with Active Delivery, une solution qui change la donne et établit une nouvelle norme pour l’administration des polices dans le secteur des assurances IARD », a déclaré Jess Keeney, directeur général des produits et de la technologie de Duck Creek Technologies. « Avec Active Delivery, les assureurs sont en mesure de libérer leurs ressources informatiques pour se concentrer sur l’innovation, plutôt que sur la maintenance, et répondre aux besoins évolutifs de leurs clients et agents avec rapidité et agilité. Policy with Active Delivery est l’expression ultime de notre vision qui consiste à simplifier la technologie de l’assurance et à donner à nos clients les moyens d’atteindre leurs objectifs commerciaux. »

Pour améliorer l’efficacité opérationnelle, Policy with Active Delivery automatise les processus manuels en s’appuyant sur des outils de configuration low-code pour des mises à niveau agiles et une plus grande rapidité de mise sur le marché des nouveaux produits. Ces gains d’efficacité se traduisent par une réduction des ratios de dépenses, une amélioration des performances opérationnelles de base et une meilleure évolutivité pour gérer des volumes plus importants de manière fluide.

La plateforme prend en charge l’accès omnicanal, répondant ainsi aux exigences de libre-service des clients, des agents et des courtiers. Elle optimise également les performances de souscription en mettant en œuvre un processus basé sur des règles et des flux de travail dynamiques, garantissant ainsi des résultats cohérents et optimisés.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et capitalisent sur le potentiel du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Rendez-vous sur www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos dernières informations : LinkedIn et X.

Contact médias :

Dennis Dougherty

dennis.dougherty@duckcreek.com