Forge First Asset Management Inc. annonce le changement du chef des placements

TORONTO, 01 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forge First Asset Management Inc. (le « gestionnaire »), le gestionnaire du Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First et du Fonds alternatif conservateur Forge First (les « Fonds »), a annoncé qu’avec prise d’effet immédiatement, Keenan Murray, actuellement représentant-conseil et gestionnaire de portefeuille, remplacera Andrew McCreath à titre de chef des placements du gestionnaire.



Andrew McCreath demeurera président, chef de la direction, administrateur et personne désignée responsable du gestionnaire.

______________________________________________________________________________

Forge First Asset Management Inc. est une société de gestion d’actifs alternatifs qui offre des solutions de placement qui trouvent l’équilibre entre la protection des éléments d’actif et l’augmentation du capital. Pour obtenir plus de renseignements sur Forge First Asset Management Inc., veuillez visiter le site Web www.forgefirst.com (en anglais seulement).

Personne-ressource :

Andrew McCreath

Président et chef de la direction

Tél. : 416 687-6771

Adresse courriel : amccreath@forgefirst.com