ECO Canada lance le Programme d’accélération des codes pour les communautés autochtones

CALGARY, Alberta, 01 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada, en collaboration avec Ressources naturelles Canada, est fière d’annoncer le lancement du Programme d’accélération des codes pour les communautés autochtones dans l’ensemble du pays. Cette initiative a pour but d’accélérer considérablement l’adoption et la mise en œuvre des codes de construction à rendement énergétique élevé dans les communautés autochtones à travers le Canada. Ce projet est financé par le Fonds d’accélération des codes du gouvernement du Canada.

Le Programme d’accélération des codes pour les communautés autochtones est conçu pour répondre aux besoins et aux défis particuliers des communautés autochtones sur le plan de l’adoption et du respect des codes du bâtiment à rendement énergétique élevé. Il fournit des ressources essentielles, une formation complète et des possibilités de réseautage aux dirigeants et aux communautés autochtones de sorte à les habiliter à rehausser l’efficacité énergétique et la durabilité dans leur environnement bâti.

Les principaux objectifs du programme sont les suivants :

Soutien et ressources : Fournir des ressources essentielles et du soutien aux communautés autochtones afin de faciliter l’adoption rapide des codes du bâtiment.

Formation : Offrir une formation complète axée sur l’adoption et le respect des codes du bâtiment à rendement énergétique élevé.

Réseautage : Établir un réseau de champions autochtones de l’efficacité énergétique de sorte à améliorer la collaboration et le partage des connaissances, ainsi qu’à faire progresser l’adoption et le respect de codes du bâtiment rigoureux.

Sensibilisation et promotion : Accroître la sensibilisation et faire valoir les avantages importants des codes du bâtiment à rendement énergétique élevé.

« L’efficacité énergétique est synonyme d’économies de coûts pour les Canadiennes et les Canadiens de tout le pays. Alors que nous sommes confrontés à des défis sur le plan de l’abordabilité et des changements climatiques, la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est mise en œuvre là où se trouvent les Canadiennes et les Canadiens, selon leurs besoins, au rythme et à l’échelle qu’ils souhaitent. La toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts a pour but de permettre aux personnes de réduire leurs factures d’énergie, de créer des emplois et de saisir les occasions associées à une économie propre et durable, et c’est exactement ce que fait le Programme d’accélération des codes pour les communautés autochtones d’ECO Canada. »

--Jonathan Wilkinson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

« Nous investissons pour aider les communautés à réduire leurs factures d’énergie et leurs émissions. Grâce à l’investissement fédéral actuel de plus de 1,4 millions de dollars, ECO Canada aidera les communautés autochtones à adopter des codes du bâtiment plus rigoureux, à produire de l’énergie plus abordable et à construire des habitations plus résilientes pour les générations à venir. »

-- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Nous sommes très heureux de faire équipe avec Ressources naturelles Canada dans le cadre de ce projet du Fonds d’accélération des codes. Non seulement cette initiative favorisera l’adoption de normes de rendement énergétique avant-gardistes, mais elle assurera également la conformité et renforcera la capacité des principaux intervenants, notamment les communautés autochtones, ce qui contribuera en définitive à un avenir durable et résilient », a déclaré Yogendra Chaudhry, vice-président des services professionnels et des critères ESG à ECO Canada.

Le programme jouera un rôle crucial pour ce qui est de promouvoir les objectifs en matière d’efficacité énergétique, de se rapprocher des cibles dans le domaine de l’énergie propre et des changements climatiques, et d’accroître la sensibilisation aux avantages d’adopter des codes du bâtiment à rendement énergétique élevé (comme la réduction de la consommation d’énergie, les économies de coûts et l’impact environnemental grâce à la réduction des gaz à effet de serre). En améliorant le rendement énergétique global, le programme contribuera à augmenter l’efficacité énergétique, la productivité et la compétitivité.

Les intervenants impliqués dans le programme profiteront de la sensibilisation accrue aux avantages des codes du bâtiment à rendement énergétique élevé dans les communautés autochtones. Les dirigeants et les communautés autochtones auront accès à des ressources et à une formation adaptées à la culture afin de comprendre, d’adopter et de respecter ces codes.

Pour obtenir plus d’information au sujet du Programme d’accélération des codes pour les communautés autochtones, rendez-vous sur la page : Programme d'accélération des codes pour les communautés autochtones | ECO Canada

Ce programme est financé par le gouvernement du Canada.





Les opinions et les interprétations contenues dans la publication sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

À propos d’ECO Canada

ECO Canada est le garant de l’industrie environnementale canadienne. De la création d’emplois et du financement des salaires à la formation et à la recherche sur le marché du travail – nous soutenons les professionnels de l’environnement tout au long de leur carrière. Nous visons à promouvoir et à stimuler une croissance économique responsable et durable au sein de l’industrie tout en veillant à ce que la protection de l’environnement et les meilleures pratiques soient des priorités. Au cours des 30 dernières années, nous avons forgé des partenariats académiques, des outils et des recherches pour former et certifier les demandeurs d’emploi dans le domaine de l’environnement et aider à combler le marché du travail.

Nous travaillons aux côtés du gouvernement, des décideurs politiques, du monde universitaire, des étudiants, des employeurs, des professionnels, de l’industrie et du public international pour nous assurer que nous soutenons le Canada en tant que leader mondial dans les solutions innovantes en matière de main-d’œuvre et de création d’emplois. Nous restons la source de référence sur le marché du travail environnemental; nos recherches fournissent des statistiques et des analyses inégalées sur les tendances économiques et du marché du travail de l’industrie qui identifient les lacunes dans la main-d’œuvre.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Aaron Wilson

Vice-président, Marketing et ventes

ECO Canada

media@eco.ca