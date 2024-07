Novacap annonce un partenariat avec CTG

MONTRÉAL, 31 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat avec Communications Tower Group I LLC (“CTG”). CTG est la troisième société du portefeuille de la plateforme d’infrastructure numérique de Novacap.



Ayant son siège social à Charlotte en Caroline du Nord et fondé en 2015, CTG est un important développeur et opérateur de tours de télécommunications aux États-Unis.

« Ce partenariat illustre notre engagement à investir dans des actifs essentiels de télécommunications. Nous sommes très fiers de soutenir l’équipe de CTG dans leurs désirs de développer des infrastructures de télécommunication aux États-Unis », a déclaré Ted Mocarski, associé senior principal, chef infrastructure numérique chez Novacap.

« Nous sommes heureux d’annoncer ce partenariat avec Novacap. Cette collaboration nous permettra d’accélérer notre mission de bâtir, détenir et opérer des infrastructures sans-fil critiques à travers les États-Unis, mais aussi de faciliter le déploiement du réseau 5G, et éventuellement du réseau 6G », a déclaré Ricardo Loor, président et chef de la direction et cofondateur de CTG.

Choate Hall & Stewart LLP en tant que conseiller juridique pour Novacap. Taft Stettinius & Hollister LLP a agi en tant que conseiller juridique pour CTG.

À propos de CTG

Fondée en 2015, l’équipe de Communications Tower Group I LLC (« CTG ») cumule plus de 120 ans d’expérience dans l’industrie des télécommunications sans-fil pour offrir un développement d’actifs de haute qualité. L’équipe de CTG a participé à des milliers de projets d’infrastructure sans-fil et possède l’expertise nécessaire afin de développer les actifs verticaux parmi les plus prisés de sa catégorie. Pour plus d’information, veuillez visiter https://ctowergroup.com.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s'associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les entreprises de taille moyenne dans quatre secteurs principaux : technologies, industries, services financiers et infrastructure numérique. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à une excellence opérationnelle et stratégique ce qui lui permet de créer des partenariats avec des entrepreneurs et des équipes de gestion. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Novacap détient plus de 8 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion et compte plus de 110 employé(e)s, dont plus de 65 professionnels et professionnelles de l’investissement, dans ses bureaux de Montréal, Toronto et New York. Pour en savoir plus au sujet de Novacap, veuillez visiter : https://novacap.ca.

