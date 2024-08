Alexander Thamm [at]: willkommen im KI-Zeitalter

KI-Unternehmenslösungen ‚Made in Germany‘

Mit der Data Journey haben wir einen klaren und strukturierten Weg geschaffen, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten effektiv zu nutzen und echten Geschäftswert zu generieren” — CEO, Alexander Thamm

MUNICH, GERMANY, August 1, 2024 / EINPresswire.com / -- In der Welt der Daten und Künstlichen Intelligenz (KI) ist es eine Herausforderung, an der Spitze zu bleiben. Doch genau das hat die Alexander Thamm GmbH [at] seit mehr als einem Jahrzehnt geschafft. Als Vorreiter im DACH-Raum hat das Unternehmen nicht nur eine Führungsposition inne, sondern hat mit seiner "Data Journey" gleichzeitig einen Standard im Bereich der Datenanalyse und KI-Implementierung etabliert.KI geht alle an und ist jetzt relevantGegründet vor zwölf Jahren, hat es sich Alexander Thamm, Gründer und Geschäftsführer, mit seinem Team zum Ziel gesetzt, ihre Expertise und Leidenschaft für Daten zu nutzen, um Unternehmen zu transformieren. „Unser Ziel war es von Anfang an, nicht nur Berater zu sein, sondern echte Umsetzer. Unsere Kunden sollen die transformative Kraft der Daten wirklich spüren“, erklärt Thamm.Die Alexander Thamm GmbH betreut eine breite Palette von Industrien – von Automobilherstellern über Finanzdienstleister bis hin zu Energieversorgern. Dieser branchenübergreifende Ansatz hat es dem Unternehmen ermöglicht, tiefgreifende Einblicke zu gewinnen und spezialisierte Lösungen zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen jeder Branche zugeschnitten sind.#makedatawork: Aus Daten Mehrwert generierenEin Schlüsselelement des Erfolgs von Alexander Thamm ist die sogenannte Data Journey – ein umfassender Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, ihre Datenstrategie von Grund auf zu entwickeln und umzusetzen. Dieser Prozess beginnt bei der Datenerfassung und -strategie, führt über die Entwicklung von KI-Modellen bis hin zur Implementierung und Skalierung von KI-Anwendungen. „Mit der Data Journey haben wir einen klaren und strukturierten Weg geschaffen, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Daten effektiv zu nutzen und echten Geschäftswert zu generieren“, so Thamm.Die Umsetzungskompetenz der Alexander Thamm GmbH wird besonders geschätzt. Nicht nur, dass das Unternehmen robuste, skalierbare KI-Lösungen entwickelt, es sorgt auch dafür, dass diese Lösungen nahtlos in die bestehenden Systeme der Kunden integriert und von den Mitarbeitern angenommen werden. „Es geht nicht nur darum, Technologie zu liefern. Es geht darum, Kultur und Prozesse zu verändern und das volle Potenzial der KI auszuschöpfen“, fügt Thamm hinzu.Die Expertise des Unternehmens wird auch außerhalb der Kundenprojekte anerkannt. Erst kürzlich wurde das Unternehmen als einzige deutsche Beratung als Service Leader für Data Science und Data Engineering mit dem renommierten ISG Award ausgezeichnet, der die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Daten- und KI-Lösungen würdigt. Diese und weitere Auszeichnungen bestätigen ihre Position als einer der führenden Anbieter in Europa.Mit einem festen Blick in die Zukunft plant die Alexander Thamm GmbH, ihre Präsenz weiter auszubauen und ihre Technologien stetig zu verbessern. „Die nächsten Jahre werden entscheidend sein, um die Weichen für eine datengesteuerte Zukunft zu stellen. Wir begleiten Unternehmen kompetent durch diese Transformation und empfehlen, sich jetzt mit dem Thema KI zu beschäftigen, um auch zukünftig noch wettbewerbsfähig zu bleiben.“, so Thamm abschließend.Für Führungskräfte, die den nächsten Schritt in der digitalen Transformation ihrer Unternehmen planen, bietet die Alexander Thamm GmbH nicht nur erstklassige Beratung, sondern auch die Gewissheit, mit einem Partner zu arbeiten, der weiß, wie man Visionen in die Realität umsetzt. Der richtige Ansatz in einer Zeit, in der Daten das neue Gold sind.Pressekontakt Alexander Thamm GmbH [at]Claudia JordanPrincipal Communication Managerclaudia.jordan@alexanderthamm.com

Alexander Thamm GmbH [at] | Daten- und KI-Expertise ‚made in Germany‘