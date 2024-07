Kiteworks révèle que 57 % des entreprises ne sont pas en mesure de suivre et contrôler les contenus sensibles

Un tiers des entreprises ont subi au moins sept violations de données en 2023

SAN MATEO, CA, US, July 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Kiteworks, expert en protection et conformité des données pour les communications de contenus sensibles grâce à son réseau de contenu privé (PCN), vient d’annoncer aujourd’hui la publication de son rapport annuel. L'enquête, menée auprès de 572 responsables IT, sécurité, gestion des risques et conformité, révèle les principales vulnérabilités et problèmes rencontrés par les entreprises dans le traitement et la maîtrise de leurs informations confidentielles.Le rapport met en évidence les difficultés majeures liées aux communications de contenus sensibles à l'échelle mondiale. 57 % des personnes interrogées déclarent ne pas être en mesure de suivre, contrôler et tracer les données envoyées ou partagées en dehors de l'entreprise. Sans surprise, les rapports de conformité posent toujours problème, avec 34 % des personnes interrogées préparant des rapports d'audit plus de huit fois par mois pour des demandes internes et externes. Ces demandes fréquentes de reporting traduisent les efforts permanents déployés pour répondre à des exigences réglementaires strictes.Tim Freestone, Chief Strategy and Marketing Officer chez Kiteworks, insiste sur l'urgence de corriger ces vulnérabilités : « Notre enquête met le doigt sur les lacunes importantes à corriger pour protéger les contenus sensibles et être conforme à des réglementations de plus en plus strictes. Les résultats du rapport invitent les entreprises à revoir leurs stratégies de communication de contenu et à investir dans des solutions de sécurité robustes. »Impact des violations de données32 % des organisations ont déclaré avoir subi au moins sept violations de leur contenu sensible l'année dernière. C'est légèrement mieux qu'en 2023. Néanmoins, 9 % des personnes interrogées reconnaissent ne pas connaître le nombre de violations subies par leur organisation, signe d'une lacune majeure dans la capacité à détecter et à réagir en cas d’incident.Les coûts juridiques associés aux violations de données restent élevés : 8 % des organisations ont déboursé plus de 7 millions de dollars en frais juridiques l'année dernière, et 26 % ont déclaré des coûts supérieurs à 5 millions. Les plus grandes organisations, en particulier celles de plus de 30 000 salariés, affichent des coûts encore plus élevés ; 24 % d'entre elles ont fait état de frais juridiques supérieurs à 7 millions de dollars.Les organisations luttent pour gérer les risques tiersLa gestion des risques tiers reste un problème de taille pour les organisations du monde entier.Au niveau mondial, 39 % des entreprises sont incapables de suivre et de contrôler l'accès aux contenus sensibles une fois qu'ils ont quitté leur périmètre. Ce problème est particulièrement grave dans la région EMEA, où 43 % des organisations admettent être incapables de suivre et de contrôler l'accès à plus de la moitié de leurs contenus sensibles une fois partagés avec l'extérieur.Les problèmes de conformité persistent pour les communications sensiblesCette année, 56 % des organisations ont indiqué avoir besoin d'améliorer leur système de management de la conformité, beaucoup plus que les 32 % de 2023. Cette inquiétude croissante traduit la complexité et la rigueur des exigences réglementaires.Les responsables gestion des risques ont cité le RGPD comme étant leur principal objectif (52 %). Les responsables IT, en revanche, ont cité les lois sur la confidentialité des données des États américains (52 %) comme priorité n°1.Des problèmes de non-conformité majeurs persistent dans divers secteurs d'activité. Par exemple, seulement 38 % des entreprises de sécurité et de défense considèrent la conformité CMMC comme une priorité, alors que la CMMC 2.0 entre en vigueur très prochainement. Ces lacunes soulignent le besoin urgent d'investir dans des stratégies payantes de mise en conformité, d'autant plus que les exigences réglementaires et les risques associés évoluent sans cesse.Pistes de travail concrètes issues du rapport KiteworksLe rapport Kiteworks 2024 souligne le besoin urgent pour les organisations de corriger les lacunes en matière de sécurité et de conformité des communications de contenus sensibles. Les menaces évoluent, les entreprises doivent s'adapter avec des stratégies solides pour protéger leurs informations sensibles.Patrick Spencer, VP of Corporate Marketing and Research chez Kiteworks, souligne l'importance de la confidentialité et de la conformité des communications de contenu sensible : « Le rapport 2024 révèle des lacunes critiques dans la manière dont les entreprises gèrent et sécurisent leurs données sensibles. Alors que de plus en plus d'organisations subissent des violations de données et s'efforcent de se conformer aux réglementations en vigueur, prendre des mesures proactives leur permettrait de renforcer les stratégies de communication sensibles. »Avec son réseau de contenu privé, Kiteworks répond à ces difficultés en gérant les communications de contenu sensible. La solution intègre le chiffrement, le partage sécurisé des fichiers et des outils de gestion de la conformité via une plateforme unique qui garantit la sécurité et l'efficacité opérationnelle.SafeEDIT et SafeVIEW ont récemment été ajoutés à la plateforme, outils de DRM dernière génération qui renforcent encore la protection des contenus sensibles. SafeEDIT permet d'éditer et de collaborer en toute sécurité sur des documents sensibles, de les suivre et de les contrôler. SafeVIEW fournit un environnement sécurisé pour visualiser le contenu sensible, empêchant la copie, l'impression ou le partage non autorisés.Pour connaître toutes les conclusions du rapport 2024, vous pouvez le télécharger à : https://bit.ly/3WpBRW0 Pour écouter les commentaires des spécialistes sur le rapport, regardez ou écoutez l'épisode de Kitecast à l'adresse suivante : https://bit.ly/3y4D2C3 À propos de KiteworksKiteworks s’est donné une mission : aider les organisations à gérer efficacement les risques liés à l’envoi, à la réception, au partage et au stockage d’informations confidentielles. La plateforme Kiteworks fournit aux clients un réseau de contenu privé qui assure la gouvernance, la conformité et la protection du contenu. La plateforme unifie, suit, contrôle et sécurise les partages de contenu sensible, à l’intérieur de l’organisation, mais aussi avec l’extérieur. Ce faisant, elle améliore considérablement la gestion des risques et assure la conformité réglementaire de toutes les communications d’informations sensibles. Basé dans la Silicon Valley, Kiteworks protège plus de 100 millions de personnes à travers plus de 3 650 entreprises et agences gouvernementales dans le monde.