Aduro Clean Technologies entame une nouvelle phase de collaboration avec TotalEnergies

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



LONDON, Ontario, 30 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, est ravie d’annoncer une nouvelle collaboration avec TotalEnergies. Cette collaboration fait suite aux évaluations techniques précédemment annoncées et souligne l’intérêt croissant pour la technologie Hydrochemolytic™ développée par Aduro.

Après les évaluations techniques préliminaires positives de TotalEnergies, le projet entre maintenant dans une phase de collaboration en recherche et développement (R&D). Cette phase se concentrera sur une gamme plus diversifiée de déchets plastiques et plus particulièrement ceux présentant un profil supérieur de concentration en polyoléfines, en polyuréthane, en métaux et en divers autres polluants complexes. Le projet vise à établir les paramètres du processus permettant la gestion de ces matières premières variables et difficiles à recycler, à optimiser la conception du processus et les conditions d’exploitation, et à poser les bases d’un processus commercial. L’innovation d’Aduro est centrée sur la valorisation de ces matériaux en matières premières à haute valeur ajoutée pour l’industrie chimique.

TotalEnergies fournira un soutien financier et en nature, notamment l’accès à des ressources techniques. Cette collaboration vise à générer des données précieuses qui accéléreront le développement et la mise à l’échelle de la technologie d’Aduro et faciliteront l’intégration potentielle de la technologie Hydrochemolytic™ dans les plateformes de raffinage et de pétrochimie.

Par ailleurs, ce partenariat concorde avec le programme d’engagement client (« CEP ») d’Aduro, qui permet aux organisations intéressées d’acquérir des connaissances et une compréhension de la technologie Hydrochemolytic™ par le biais d’une approche par phases structurée. Débutant par une phase d’évaluation de la technologie, le programme évolue vers un engagement collaboratif visant à acquérir une compréhension plus approfondie de la technologie, avec une personnalisation potentielle répondant aux besoins spécifiques de l’organisation. L’objectif consiste à parvenir à la phase finale de commercialisation, au cours de laquelle le client s’engage à mettre en œuvre un projet commercial. Cette méthode permet d’évaluer la technologie développée par Hydrochemolytic™ en profondeur et de constituer un socle solide et objectif pour appuyer chaque phase du programme.

« La poursuite et l’extension de notre engagement jusqu’à la phase de collaboration font partie intégrante de notre parcours de commercialisation », a indiqué Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « TotalEnergies s’est engagé à faire progresser les technologies de recyclage des plastiques afin d’atteindre son objectif de produire 30 % de polymères circulaires d’ici à 2030. Notre collaboration avec TotalEnergies représente une étape importante dans le développement d’un processus commercial pratique et évolutif pour valoriser les déchets plastiques en matières premières précieuses. Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre objectif stratégique de collaborer avec les leaders mondiaux de l’industrie afin de développer un processus commercial. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre coopération et sommes reconnaissants de leur soutien croissant et de leur confiance dans le potentiel de notre technologie Hydrochemolytic™. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, l’objectif du projet avec TotalEnergies d’établir des paramètres de processus pour la gestion des matières premières variables et difficiles à recycler, d’optimiser la conception du processus et les conditions d’exploitation, et de poser les bases d’un processus commercial ; l’objectif de la collaboration avec TotalEnergies de générer des données précieuses qui accéléreront le développement et la mise à l’échelle de la technologie d’Aduro et faciliteront l’intégration potentielle de la technologie Hydrochemolytic™ dans les plateformes de raffinage et de pétrochimie ; l’objectif de passer à l’étape finale de commercialisation, où le client s’engage dans un projet commercial ; que TotalEnergies se consacre à faire progresser les technologies de recyclage du plastique pour atteindre son objectif de produire 30 % de polymères circulaires d’ici à 2030 ; la déclaration relative au développement d’un processus commercial pratique et évolutif pour valoriser les déchets plastiques en matières premières précieuses ; et l’objectif stratégique de la société de collaborer avec les leaders mondiaux de l’industrie pour développer un processus commercial. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société incluent, sans s’y limiter, les divers facteurs qui pourraient empêcher ou retarder la collaboration avec TotalEnergies, le fait que les données générées par la collaboration avec TotalEnergies pourraient ne pas être utiles pour accélérer le développement et la mise à l’échelle de la technologie d’Aduro ou pour faciliter l’intégration potentielle de la technologie Hydrochemolytic™ dans les plateformes de raffinage et de pétrochimie, le fait que les clients de la société seraient susceptibles de ne pas s’engager dans un projet commercial après une phase de collaboration, le fait que la collaboration avec TotalEnergies pourrait ne pas parvenir à générer davantage de valeur et à ouvrir des marchés potentiels pour la technologie de la Société ou soutenir autrement le projet de commercialisation de la Société ; le fait que le développement et la commercialisation de la technologie de la Société pourraient ne pas progresser comme prévu ou ne pas progresser du tout pour diverses raisons, y compris le développement de nouvelles technologies concurrentes ou pour d’autres raisons ; le fait que la stratégie de conception de processus de la Société pourrait ne pas fournir un cadre de commercialisation prévu ou quelconque ; le fait que la Société pourrait ne pas réussir à commercialiser sa technologie ou que sa technologie pourrait ne pas être acceptée sur le plan commercial, pour diverses raisons ; le fait que d’autres conditions de marché défavorables et inattendues pourraient avoir un impact négatif sur la Société et ses progrès, y compris divers autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La bourse canadienne des valeurs mobilières n’a ni examiné, ni approuvé, ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c633bd1a-3300-49f3-9f4c-1959750033cf