Résultats Semestriels 2024

Un nouveau semestre de forte croissance

et de surperformance du marché

Amélioration de la marge d’exploitation







Chiffre d’affaires : 22,12 milliards d’euros, + 7,3 % à données comparables 1 , + 7,5 % à données publiées.

+ 7,3 % à données comparables , + 7,5 % à données publiées. Surperformance continue du marché mondial de la beauté.

Toutes les Divisions affichent une dynamique positive, Beauté Dermatologique et Produits Grand Public en tête. Accélération séquentielle de L’Oréal Luxe ces deux derniers trimestres.

Beauté Dermatologique et Produits Grand Public en tête. Accélération séquentielle de L’Oréal Luxe ces deux derniers trimestres. Croissance à deux chiffres en Europe et dans les marchés émergents. Rythme maintenu en Amérique du Nord au premier semestre.

au premier semestre. Croissance en valeur et en volume.

Croissance équilibrée entre offline et online .

Marge d’exploitation à 20,8 %, en augmentation de 10 points de base.

en augmentation de 10 points de base. Résultat net en hausse de + 8,8 % à 3,65 milliards d’euros.

à 3,65 milliards d’euros. Moody's a de nouveau attribué à L'Oréal 74 points sur 100 dans son évaluation ESG, bien au-dessus de la moyenne du secteur.

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal, a déclaré :

« Au premier semestre, nous réalisons une forte croissance de + 7,3 %, bien répartie entre valeur et volume et nous renforçons notre position de leader mondial sur un marché de la beauté qui reste dynamique.

Notre fort rythme de croissance dans les marchés émergents, en Europe et en Amérique du Nord, compense largement un marché de la beauté en retrait en Chine continentale ainsi qu’un comparatif défavorable du Travel Retail. Dans ce contexte, je suis tout particulièrement satisfait de l’accélération de L’Oréal Luxe, du dynamisme des Produits Grand Public et des nouveaux gains de parts de marché de la Beauté Dermatologique et des Produits Professionnels.

En combinant la puissance de notre Recherche & Innovation à notre créativité marketing unique, nous offrons aux consommateurs des innovations de pointe. L’augmentation régulière de nos dépenses en frais publi-promotionnels, afin de soutenir ces innovations et nos 37 marques internationales, nous permet une fois de plus de surperformer le marché mondial de la beauté.

Dans un contexte toujours marqué par des tensions économiques et géopolitiques, nous restons optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté. Nous sommes convaincus que notre capacité à innover et la robustesse de notre modèle multipolaire, nous permettront de continuer à le surperformer pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats. »

Le Conseil a décidé, dans le cadre de l’autorisation approuvée par l’Assemblée Générale du 23 avril 2024, de procéder au cours du second semestre 2024 à des rachats d’actions L’Oréal pour un montant maximum de 500 millions d’euros et un nombre maximal d’actions à acquérir de 2 millions. Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées2.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2024

Sur les six premiers mois, le chiffre d’affaires s’élève à 22,12 milliards d’euros, en hausse de + 7,5 % en publié.

À données comparables, c’est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d’affaires progresse de + 7,3 %.

L’effet net de changement de structure est de + 2,5 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 9,8 %.

À fin juin 2024, les effets monétaires ont eu un impact négatif de - 2,3 %. En extrapolant les cours de change au 30 juin 2024, c’est-à-dire avec 1 € = 1,0700 $ jusqu’au 31 décembre, l’impact des effets monétaires s’établirait à environ – 1,1 % sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2024.

Chiffre d’affaires par Division et par Zone Géographique

2e trimestre 2024 1er semestre 2024 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 1 183,4 + 0,9 % + 1,1 % 2 426,7 + 5,7 % + 4,9 % Produits Grand Public 4 149,4 + 6,7 % + 7,3 % 8 322,2 + 8,9 % + 8,3 % Luxe 3 765,8 + 2,8 % + 5,8 % 7 578,8 + 2,3 % + 4,0 % Beauté Dermatologique 1 777,2 + 10,8 % + 11,1 % 3 793,0 + 16,4 % + 15,5 % Total Groupe 10 875,8 + 5,3 % + 6,7 % 22 120,8 + 7,3 % + 7,5 % Par Zone géographique Europe 3 550,0 + 9,7 % + 12,2 % 7 283,3 + 11,1 % + 12,2 % Amérique du Nord 2 783,6 + 3,4 % + 5,5 % 5 798,7 + 7,8 % + 8,7 % Asie du Nord 2 752,0 - 2,4 % - 2,4 % 5 474,7 - 1,7 % - 3,1 % SAPMENA–SSA3 922,5 + 14,0 % + 14,3 % 1 884,0 + 15,2 % + 14,3 % Amérique latine 867,6 + 12,3 % + 13,3 % 1 680,2 + 14,2 % + 15,8 % Total Groupe 10 875,8 + 5,3 % + 6,7 % 22 120,8 + 7,3 % + 7,5 %





Synthèse par Division

PRODUITS PROFESSIONNELS

La Division des Produits Professionnels enregistre une croissance soutenue de + 5,7 % à données comparables et de + 4,9 % à données publiées.

Les Produits Professionnels progressent dans toutes les Zones géographiques : dans les marchés développés, en Asie du Nord y compris en Chine, ainsi que dans les marchés émergents notamment le GCC4 et l’Amérique latine. La Division surperforme ainsi le marché mondial des produits professionnels.

La Division continue de se développer grâce à sa stratégie omnicanale, avec une forte accélération en e-commerce et en distribution sélective.

Sur le marché dynamique du soin du cheveux, la croissance est soutenue par les lancements de nouveaux produits : Première de Kérastase connaît un excellent démarrage ; Absolut Repair Molecular de L'Oréal Professionnel poursuit son déploiement avec succès ; Redken bénéficie du succès continu d’Acidic Bonding Concentrate et des débuts prometteurs d’Acidic Color Gloss. En coloration, Shades EQ de Redken, iNOA, ainsi que Dia Color de L’Oréal Professionnel maintiennent leur dynamique de croissance.

Au second semestre, la Division entend tirer parti du marché des appareils capillaires avec le lancement d’AirLight Pro, un sèche-cheveux révolutionnaire de L’Oréal Professionnel, et ainsi confirmer son engagement à proposer des technologies de pointe et des innovations au secteur du soin du cheveu professionnel.

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division Produits Grand Public réalise une forte croissance de + 8,9 % à données comparables et de + 8,3 % à données publiées.

La performance du premier semestre conforte la stratégie de démocratisation et de premiumisation de la Division, portée par une forte contribution en valeur (prix et mix), tout en maintenant une contribution positive en volume.

La croissance est tirée par des performances particulièrement solides en Europe et dans les marchés émergents, notamment au Brésil, au Mexique et en Inde.

Toutes les marques phares progressent fortement. La performance la plus remarquable est celle de L’Oréal Paris, première marque mondiale de beauté, qui poursuit sa croissance à deux chiffres.

Toutes les catégories restent dynamiques, portées par de puissantes innovations et activations. Le soin du cheveu se distingue, poursuivant sa stratégie de premiumisation : L’Oréal Paris se positionne en tête avec le succès remarquable d’Elsève Glycolic Gloss. Le maquillage enregistre une croissance à deux chiffres grâce à de nouveaux lancements tels que le mascara Panorama de L’Oréal Paris, le gloss Duck Plump de NYX Professional Makeup et le blush Sunkisser de Maybelline New York. Le soin de la peau reste très dynamique, avec Garnier qui démocratise l’usage quotidien des fluides Anti-UV, L’Oréal Paris qui lance Bright Reveal, une avancée scientifique majeure permettant de réduire l’apparence des taches, et Mixa qui poursuit avec succès son expansion en Europe.

LUXE

L’Oréal Luxe affiche une croissance de + 2,3 % à données comparables — accélérant au deuxième trimestre 2024 — et de + 4,0 % à données publiées.

La croissance est forte en Europe et à deux chiffres en Amérique du Nord ainsi que dans les marchés émergents ; L'Oréal Luxe surperforme le marché de la beauté de luxe en agrégé dans ces trois régions. En Chine continentale, la Division continue de gagner des parts de marché dans un marché négatif ; le Travel Retail asiatique enregistre de premiers signes d’amélioration. Le Japon reste très dynamique.

Le parfum reste la catégorie la plus dynamique et L’Oréal Luxe surperforme le marché dans toutes les Zones géographiques, grâce aux marques Couture comme Yves Saint Laurent, Valentino, Maison Margiela et Prada ainsi qu’aux marques lifestyle comme Azzaro. Le rebond du maquillage se confirme, boosté par les innovations des marques Yves Saint Laurent, Armani, et Urban Decay.

Aesop poursuit sa stratégie d’expansion. Les autres marques récemment acquises restent très dynamiques.

BEAUTÉ DERMATOLOGIQUE

La Division Beauté Dermatologique enregistre une excellente croissance de + 16,4 % à données comparables et de + 15,5 % à données publiées.

La Division maintient sa forte progression, nettement plus rapide que le marché dermo-cosmétique qui reste dynamique malgré un ralentissement aux États-Unis. Cette surperformance confirme une fois de plus le succès de sa stratégie de croissance, renforcée par son leadership médical et ses capacités inégalées en Recherche & Innovation.

Les marchés développés et émergents ainsi que l’Asie du Nord réalisent une croissance à deux chiffres, la Beauté Dermatologique poursuivant son expansion mondiale. En Chine continentale, la Division continue de gagner des parts de marché significatives, portée par SkinCeuticals et CeraVe.

Affichant une solide progression à deux chiffres dans l’ensemble des Zones géographiques, La Roche-Posay reste le premier contributeur à la croissance de la Division. Cette performance s’explique notamment par le succès de l’innovation de rupture MelaB3, traitant les problèmes de pigmentation localisés à l’aide de la molécule multi-brevetée Melasyl™. CeraVe poursuit sa forte croissance et surperforme largement le marché mondial. Vichy maintient son rythme de croissance à deux chiffres, soutenu par le succès de sa franchise capillaire Dercos. Skinbetter Science enregistre à nouveau une forte performance aux États-Unis et connaît un démarrage prometteur au Canada.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE

La Zone Europe enregistre une croissance remarquable de + 11,1 % à données comparables et de + 12,2 % à données publiées.

L’Oréal continue de surperformer un marché qui reste dynamique.

La croissance est bien répartie à travers la Zone, avec une contribution particulièrement forte des clusters Allemagne-Autriche-Suisse, Espagne-Portugal et Royaume-Uni-Irlande, et une dynamique impressionnante des pays de taille moyenne.

Chacune des quatre catégories réalise une progression à deux chiffres, en particulier le maquillage et le soin de la peau.

Les Produits Grand Public affichent une forte croissance avec notamment des performances remarquables de L’Oréal Paris — en particulier dans le soin du cheveu — ainsi que de Maybelline New York et NYX Professional Makeup, portées par leurs derniers lancements. L'Oréal Luxe réalise une performance en ligne avec le marché ; à noter la croissance particulièrement dynamique dans les parfums et le maquillage. La Beauté Dermatologique progresse fortement dans tous les pays grâce à la complémentarité des marques du portefeuille de la Division. Les Produits Professionnels bénéficient quant à eux de plusieurs lancements réussis ; leurs trois marques phares sont en croissance.

AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord réalise une croissance solide de + 7,8 % à données comparables et de + 8,7 % à données publiées.

Après ajustement de l’impact du phasage (lié à la mise en place de nouveaux systèmes informatiques), la Zone maintient son rythme de croissance tout au long du premier semestre. Toutes les Divisions progressent, Beauté Dermatologique et L’Oréal Luxe en tête.

La croissance des Produits Grand Public est soutenue par le soin du cheveu, L’Oréal Paris continuant de surperformer le marché. La marque a récemment lancé Colorsonic, son premier applicateur automatique de coloration à domicile. En maquillage, NYX Professional Makeup progresse fortement grâce aux lancements de Fat Oil et Duck Plump. Les récentes innovations de Maybelline New York connaissent un début prometteur.

Fort du succès de son portefeuille unique de parfums, L’Oréal Luxe surperforme l’ensemble du marché de la beauté du luxe. Born in Roma de Valentino, désormais dans le Top-3 des ventes de parfums masculins et féminins, et MYSLF d'Yves Saint Laurent continuent d’enregistrer une forte croissance. Ralph Lauren est dynamisé par le lancement de Polo 67. Après le succès de Lancôme, Kiehl’s a été lancé sur Amazon au second trimestre.

La Beauté Dermatologique surperforme le marché dermo-cosmétique avec des contributions particulièrement fortes de La Roche-Posay, portée par le lancement de MelaB3, et de Skinbetter Science. CeraVe reste la marque numéro un de soin de la peau.

La Division des Produits Professionnels progresse plus vite que son marché, portée par les lancements réussis tels que Première de Kérastase et Acidic Color Gloss de Redken, ainsi que par la poursuite de sa stratégie omnicanale.

ASIE DU NORD

En Asie du Nord, le chiffre d’affaires recule de – 1,7 % à données comparables et de – 3,1 % à données publiées.

Les conditions de marché de l’écosystème chinois restent difficiles.

En Chine continentale, le marché de la beauté est négatif au deuxième trimestre sur la base d’un comparable élevé, exacerbé par la faible confiance persistante des consommateurs. Au premier semestre, L’Oréal reste en légère croissance et gagne des parts de marché, grâce aux Divisions Beauté Dermatologique, Produits Professionnels et L’Oréal Luxe qui atteint des nouveaux records.

Si le Travel Retail pèse encore sur la croissance au premier semestre, sa dynamique s’améliore toutefois progressivement. Le Japon maintient une croissance à deux chiffres, bénéficiant de la reprise du tourisme.

Par Division, la croissance a été portée par la Beauté Dermatologique – avec toutes les marques en progression - et par les Produits Professionnels, grâce au succès continu de Kérastase. Les Produits Grand Public enregistrent une légère croissance, tirée par L’Oréal Paris et Maybelline New York. L’Oréal Luxe est freiné par un marché en retrait en Chine continentale et par le Travel Retail, mais progresse bien dans d’autres régions de la Zone ; les marques Couture sont les plus performantes.

SAPMENA–SSA3

La Zone SAPMENA-SSA réalise une excellente croissance de + 15,2 % à données comparables et de + 14,3 % à données publiées.

En SAPMENA, toutes les catégories et Divisions sont en croissance, tant en volume qu’en valeur (mix et prix).

Par pays, les principaux contributeurs à la croissance sont le cluster Australie-Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l’Arabie Saoudite et l’Inde.

Par Division, la Beauté Dermatologique réalise une croissance remarquable, CeraVe affichant une nouvelle performance exceptionnelle. Deux autres Divisions progressent également fortement : les Produits Grand Public, portés par L’Oréal Paris et Garnier ; le Luxe, avec Yves Saint Laurent et Prada comme principaux contributeurs à la croissance.

Les parfums restent la catégorie qui connaît la plus forte croissance, boostée par les lancements. Le soin de la peau affiche également une forte progression, grâce à la Beauté Dermatologique et les Produits Grand Public. Le soin du cheveu est dynamisé par la premiumisation, tant dans le circuit grand public que professionnel.

Les ventes en ligne restent particulièrement dynamiques dans toute la Zone, en particulier en Asie du Sud-Est et en Inde.

L’Afrique sub-saharienne (SSA) enregistre une croissance remarquable, bien répartie dans tous les pays. Toutes les catégories y contribuent, en particulier le soin de la peau. Par Division, les principaux contributeurs sont les Produits Grand Public et la Beauté Dermatologique, portés respectivement par Garnier et La Roche-Posay.

AMÉRIQUE LATINE

La Zone Amérique latine réalise une excellente croissance de + 14,2 % à données comparables et de + 15,8 % à données publiées.

La croissance est soutenue par une contribution équilibrée à la fois en valeur et en volume.

L’ensemble des pays de la Zone - hors Argentine - contribue à la performance, avec une dynamique particulièrement remarquable au Mexique, deuxième contributeur à la croissance du Groupe, ainsi qu’au Brésil. L’Argentine est pénalisée par la crise économique et le recul de la consommation qui en résulte.

Toutes les Divisions progressent. Les Produits Grand Public maintiennent une dynamique exceptionnelle, notamment L’Oréal Paris : Elsève devient numéro un du soin du cheveu au Brésil, en valeur. La croissance de la Beauté Dermatologique est soutenue par La Roche-Posay et CeraVe.

Par catégorie, le soin du cheveu connaît une croissance remarquable dans les trois Divisions. Les autres catégories progressent également fortement, particulièrement le maquillage et les parfums.

Le chiffre d’affaires a progressé plus vite online qu’offline, principalement grâce aux « pure players ».

FAITS MARQUANTS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATION

STRATÉGIE

En juin, à l’occasion du Consumer Goods Forum à Chicago, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L’Oréal, a prononcé un discours intitulé « Revolutionising Beauty with Technology », démontrant comment L'Oréal réinvente la beauté du futur grâce à la technologie. Lors d’une table ronde, Alexis Perakis-Valat, Directeur Général de la Division Produits Grand Public, a présenté les actions menées par L’Oréal en matière d’économie circulaire concernant le plastique.

RECHERCHE, BEAUTY TECH ET DIGITAL

Les scientifiques de la Recherche Avancée de L’Oréal se sont associés à l’Université de l’Oregon pour mettre au point, pour la première fois avec succès, un modèle de peau bioprintée très proche de la vraie peau humaine . Cette méthode issue de la plateforme Skin Technology de L’Oréal permet la fabrication rapide et précise de peaux artificielles, confortant ainsi l’engagement du Groupe en faveur de l’innovation et de la beauté sans tests sur les animaux.

. Cette méthode issue de la plateforme Skin Technology de L’Oréal permet la fabrication rapide et précise de peaux artificielles, confortant ainsi l’engagement du Groupe en faveur de l’innovation et de la beauté sans tests sur les animaux. Lors du salon Viva Technology à Paris , L’Oréal a dévoilé plusieurs innovations Beauty Tech : Skin Technology, l’appareil de soin du visage Renergie Nano-Surfacer|400 Booster (Lancôme), l’outil de diagnostic de peau Derma-Reader (Kiehl’s), l’appareil d’analyse de santé capillaire My Hair [iD] - Hair Reader (L’Oréal Professionnel), l’assistant personnel de beauté Beauty Genius (L’Oréal Paris) et CREAITECH, le Gen AI Beauty Content Lab de L’Oréal.

, L’Oréal a dévoilé plusieurs innovations Beauty Tech : Skin Technology, l’appareil de soin du visage Renergie Nano-Surfacer|400 Booster (Lancôme), l’outil de diagnostic de peau Derma-Reader (Kiehl’s), l’appareil d’analyse de santé capillaire My Hair [iD] - Hair Reader (L’Oréal Professionnel), l’assistant personnel de beauté Beauty Genius (L’Oréal Paris) et CREAITECH, le Gen AI Beauty Content Lab de L’Oréal. En juin, le Cannes Lions International Festival of Creativity2024 a décerné à CeraVe le GRAND PRIX de la catégorie « Social & Influencer Marketing », ainsi que neuf autres Cannes Lions Awards, faisant de CeraVe l’une des 10 marques les plus récompensées lors de l’événement.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE

En juin, Moody's a de nouveau attribué à L'Oréal 74 points sur 100dans son évaluation ESG , bien au-dessus de la moyenne du secteur. Ce score souligne la transformation durable de L’Oréal vers un modèle d’affaires plus responsable et inclusif via une stratégie de développement durable ambitieuse.

a de nouveau attribué à L'Oréal , bien au-dessus de la moyenne du secteur. Ce score souligne la transformation durable de L’Oréal vers un modèle d’affaires plus responsable et inclusif via une stratégie de développement durable ambitieuse. L'Oréal a obtenu un total de 69 récompenses de la RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents) sur 70 sites, couvrant près de 46 000 employés, continuant à démontrer son engagement inflexible en faveur de la santé et de la sécurité.

(Royal Society for the Prevention of Accidents) sur 70 sites, couvrant près de 46 000 employés, continuant à démontrer son engagement inflexible en faveur de la santé et de la sécurité. Conformément aux ambitions du programme L'Oréal pour le Futur, le Groupe a annoncé l'adoption d'EcoDesignCloud par Eviden , qui mesure l'empreinte environnementale des points de vente et du matériel promotionnel.

, qui mesure l'empreinte environnementale des points de vente et du matériel promotionnel. En mai, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO ont annoncé les lauréates du 26 ème Prix international L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science , les récompensant pour leurs recherches pionnières dans les sciences de la vie et de l'environnement. Depuis la création du programme, 7 des 132 lauréates ont reçu des prix Nobel de science.

, les récompensant pour leurs recherches pionnières dans les sciences de la vie et de l'environnement. Depuis la création du programme, 7 des 132 lauréates ont reçu des prix Nobel de science. En juin, L’Oréal a annoncé le lancement de sa quatrième opération d’actionnariat salarié, qui a été déployée avec succès dans plus de 60 pays et permet d’associer étroitement les salariés de L’Oréal au développement du Groupe. L’ambition annoncée est de reconduire le plan d’actionnariat chaque année, sous réserve des autorisations usuelles en la matière.

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2024

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité des Commissaires aux Comptes est en cours d’émission.

Rentabilité d’exploitation à 20,8 % du chiffre d’affaires

Comptes de résultat consolidé : du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation.

M€ 30/06/23 % CA 31/12/23 % CA 30/06/24 % CA Évolution au semestre



Chiffre d’affaires 20 574,1 100,0 % 41 182,5 100,0 % 22 120,8 100,0 % + 7,5 % Coût des ventes - 5 291,5 25,7 % - 10 767,0 26,1 % - 5 568,7 25,2 %

Marge brute 15 282,6 74,3 % 30 415,5 73,9 % 16 552,1 74,8 % + 8,3 % Frais de R&I - 622,8 3,0 % - 1 288,9 3,1 % - 667,3 3,0 %

Frais publi-promotionnels - 6 682,6 32,5 % - 13 356,6 32,4 % - 7 109,1 32,1 %

Frais commerciaux & administratifs - 3 718,5 18,1 % - 7 626,7 18,5 % - 4 176,6 18,9 %

Résultat d’exploitation 4 258,8 20,7 % 8 143,3 19,8 % 4 599,1 20,8 % + 8,0 %

La marge brute, à 16 552,1 millions d’euros, ressort à 74,8 % du chiffre d’affaires à comparer à 74,3 %, soit une augmentation de 50 points de base par rapport au premier semestre 2023.



Les frais de Recherche & Innovation, à 3,0 % du chiffre d’affaires, s’élèvent à 667,3 millions euros.

Les frais publi-promotionnels s’élèvent à 7 109,1 millions d’euros, ressortant à 32,1 % du chiffre d’affaires, soit en diminution de 40 points de base.

Les frais commerciaux et administratifs, à 18,9 % du chiffre d’affaires, sont en progression de 80 points de base.

Au total, le résultat d’exploitation s’établit à 4 599,1 millions d’euros, en hausse de + 8,0 %, et ressort à 20,8 % du chiffre d’affaires, en progression de 10 points de base par rapport au premier semestre 2023.

Résultat d’exploitation par Division

30/06/23 31/12/23 30/06/24 M€ % CA M€ % CA M€ % CA Par Division Produits Professionnels 490,1 21,2 % 1 005,3 21,6 % 536,7 22,1% Produits Grand Public 1 617,4 21,0 % 3 114,7 20,5 % 1 833,2 22,0% Luxe 1 687,9 23,2 % 3 331,8 22,3 % 1 661,2 21,9% Beauté Dermatologique 933,9 28,4 % 1 670,9 26,0 % 1 097,4 28,9%



Total des Divisions 4 729,3 23,0 % 9 122,7 22,2 % 5 128,5 23,2% Non alloué5 - 470,5 2,3 % - 979,4 2,4 % -529,4 2,4% Groupe 4 258,8 20,7 % 8 143,3 19,8 % 4 599,1 20,8%













L'Oréal Groupe est géré par périodes annuelles. De ce fait, les rentabilités d’exploitation semestrielles ne sont pas extrapolables sur l’année.



La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s’établit à 22,1 % du chiffre d’affaires, en progression de 90 points de base.

La rentabilité de la Division des Produits Grand Public s’établit à 22,0 % du chiffre d’affaires, en progression de 100 points de base.

La rentabilité de la Division Luxe s’établit à 21,9 %, contre 23,2 % en 2023.

La rentabilité de la Division Beauté Dermatologique s’établit à 28,9 %, en progression de 50 points de base.

Résultat net hors éléments non récurrents

Comptes de résultat consolidé : du résultat d’exploitation au résultat net hors éléments non récurrents.

M€ 30/06/23 31/12/23 30/06/24 Évolution au semestre



Résultat d’exploitation 4 258,8 8 143,3 4 599,1 + 8,0 % Produits et charges financiers hors dividendes Sanofi - 45,3 - 113,4 - 131,0 Dividendes Sanofi 420,9 420,9 444,5 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence,

hors éléments non récurrents 4 634,4 8 450,8 4 912,6 Impôt sur les résultats hors éléments non récurrents - 1 013,2 - 1 957,8 - 1 163,9 Résultat net des sociétés mises en équivalence hors éléments non récurrents



- 0,2 - 0,8 Intérêts minoritaires - 4,6 - 6,7 - 3,3 Résultat net hors éléments non récurrents,

part du Groupe6 3 616,6 6 486,6 3 744,6 + 3,5 % BNPA7 (€) 6,73 12,08 6,98 + 3,7 % Nombre d’actions moyen dilué 537 136 456 537 021 039 536 387 970







Les frais financiers s’élèvent à 131,0 millions d’euros.



Les dividendes de Sanofi s’élèvent à 444,5 millions d’euros.

L’impôt sur les résultats hors éléments non récurrents s’établit à 1 163,9 millions d’euros, soit un taux de 23,7 %.

Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, ressort à 3 744,6 millions d’euros.

Le Bénéfice Net Par Action, à 6,98 euros est en augmentation de + 3,7 % par rapport au premier semestre 2023.

Résultat net

Comptes de résultat consolidé : du résultat net hors éléments non récurrents au résultat net

M€ 30/06/23 31/12/23 30/06/24 Résultat net part du Groupe

hors éléments non récurrents6 3 616,6 6 486,6 3 744,6 Éléments non récurrents - 257,6 - 302,5 - 89,0 dont :

autres produits et charges - 321,7 - 449,9 - 103,4 effet d’impôts 64,1 147,4 14,4

Résultat net part du Groupe 3 359,0 6 184,0 3 655,6





Les éléments non récurrents s’élèvent à 89,0 millions net d’impôts.

Cash-flow opérationnel et bilan

La marge brute d’autofinancement s’élève à 4 514 millions d’euros, en augmentation de + 3,1 %.

La variation du besoin en fonds de roulement ressort à – 1 745 millions d’euros.

Les investissements, à 781 millions d’euros, représentent 3,5 % du chiffre d’affaires.

Le cash-flow opérationnel8 s’élève à 1 987 millions d’euros, contre 2 097 millions d’euros à fin juin 2023.

Au 30 juin 2024, après prise en compte de la dette financière de location pour un montant de 1 895 millions d’euros, la dette nette s’établit à 6 459 millions d’euros.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.



Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41,18 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 6 400 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

Annexe 1 : Chiffre d’affaires de L'Oréal Groupe 2023/2024 (en millions d’euros)

2023 2024 Premier trimestre 10 380,4 11 245,0 Deuxième trimestre 10 193,7 10 875,8 Total premier semestre 20 574,1 22 120,8 Troisième trimestre 10 003,1 Total neuf mois 30 577,2 Quatrième Trimestre 10 605,3 Total Année 41 182,5

Annexe 2 : Comptes de résultat consolidé comparés

En millions d’euros 1er semestre 2024 1er semestre 2023 2023 Chiffre d’affaires 22 120,8 20 574,1 41 182,5 Coût des ventes -5 568,7 -5 291,5 -10 767,0 Marge brute 16 552,1 15 282,6 30 415,5 Frais de recherche et Innovation -667,3 -622,8 -1 288,9 Frais publi-promotionnels -7 109,1 -6 682,6 -13 356,6 Frais commerciaux et administratifs -4 176,6 -3 718,5 -7 626,7 Résultat d’exploitation 4 599,1 4 258,8 8 143,3 Autres produits et charges -103,4 -321,7 -449,9 Résultat opérationnel 4 495,7 3 937,1 7 693,4 Coût de l’endettement financier brut -185,7 -80,7 -226,7 Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 83,9 65,6 162,1 Coût de l’endettement financier net -101,8 -15,1 -64,6 Autres produits et charges financiers -29,3 -30,2 -48,8 Dividendes Sanofi 444,5 420,9 420,9 Résultat avant impôt et sociétés mises en équivalence 4 809,2 4 312,7 8 001,0 Impôts sur les résultats -1 149,5 -949,1 -1 810,6 Résultat net des sociétés mises en équivalence -0,8 — 0,2 Résultat net 3 658,9 3 363,6 6 190,5 Dont : part du groupe 3 655,6 3 359,0 6 184,0 part des minoritaires 3,3 4,6 6,5 Résultat net par action part du groupe (en euros) 6,84 6,27 11,55 Résultat net dilué par action part du groupe (en euros) 6,82 6,25 11,52 Résultat net par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 7,00 6,75 12,11 Résultat net dilué par action hors éléments non récurrents part du groupe (en euros) 6,98 6,73 12,08

Annexe 3 : État du résultat global consolidé

En millions d’euros 1er semestre 2024 1er semestre 2023 2023 Résultat net consolidé de la période 3 658,9 3 363,6 6 190,5 Couverture des flux de trésorerie -39,1 -47,9 -137,3 Réserves de conversion 206,9 -359,3 -425,8 Impôt sur les éléments recyclables (1) 2,6 6,3 22,7 Éléments recyclables en résultat 170,5 -400,9 -540,3 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global -2,1 972,6 -76,3 Gains et pertes actuariels 210,1 57,8 -119,3 Impôt sur les éléments non recyclables (1) -54,3 -45,0 28,9 Éléments non recyclables en résultat 153,7 985,4 -166,7 Autres éléments du résultat global 324,1 584,5 -707,0 RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 3 983,0 3 948,1 5 483,6 Dont : part du groupe 3 979,7 3 943,7 5 477,7 part des minoritaires 3,3 4,4 5,9

(1) L’effet d’impôt se décline comme suit :

En millions d’euros 1er semestre 2024 1er semestre 2023 2023 Couverture des flux de trésorerie 2,6 6,3 22,7 Éléments recyclables en résultat 2,6 6,3 22,7 Actifs financiers à la juste valeur par résultat global -1,1 -30,6 -1,3 Gains et pertes actuariels -53,2 -14,4 30,2 Éléments non recyclables en résultat -54,3 -45,0 28,9 TOTAL -51,6 -38,7 51,6

Annexe 4 : Bilans consolidés comparés

Actif

En millions d'euros 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023 Actifs non courants 36 430,2 33 536,2 35 529,7 Écarts d'acquisition 13 235,1 11 362,0 13 102,6 Autres immobilisations incorporelles 4 441,2 3 610,9 4 287,1 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 746,5 1 443,0 1 692,4 Immobilisations corporelles 4 065,9 3 626,7 3 867,7 Actifs financiers non courants 11 817,2 12 710,3 11 631,6 Titres mis en équivalence 121,5 18,2 27,0 Impôts différés actifs 1 002,9 765,2 921,2 Actifs courants 16 553,8 17 571,6 16 325,4 Stocks 4 676,6 4 258,0 4 482,4 Créances clients 6 424,4 5 483,6 5 092,7 Autres actifs courants 2 540,7 2 668,9 2 270,6 Impôts sur les bénéfices 183,8 164,2 191,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 728,3 4 996,9 4 288,1 TOTAL 52 984,0 51 107,9 51 855,1

Passif

En millions d'euros 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023 Capitaux propres 29 630,6 27 961,6 29 081,6 Capital 106,9 107,2 106,9 Primes 3 370,1 3 368,7 3 370,2 Autres réserves 16 556,4 14 215,5 13 799,1 Autres éléments du résultat global 6 241,0 7 348,6 6 123,8 Réserves de conversion -302,8 -443,2 -509,6 Actions auto-détenues — — — Résultat net part du groupe 3 655,6 3 359,0 6 184,0 Capitaux propres - part du groupe 29 627,3 27 955,7 29 074,3 Intérêts minoritaires 3,4 5,9 7,3 Passifs non courants 7 027,0 6 027,2 7 873,9 Provisions pour retraites et autres avantages 556,7 447,0 562,0 Provisions pour risques et charges 74,6 68,3 68,8 Passifs d’impôts non courants 270,8 245,7 255,7 Impôts différés passifs 903,7 849,5 846,6 Emprunts et dettes financières non courants 3 804,0 3 250,2 4 746,7 Dettes financières de location - part non courante 1 417,2 1 166,5 1 394,2 Passifs courants 16 326,4 17 119,0 14 899,7 Dettes fournisseurs 6 778,1 6 074,9 6 347,0 Provisions pour risques et charges 920,0 1 149,4 977,2 Autres passifs courants 4 348,3 4 251,9 4 816,1 Impôts sur les bénéfices 313,0 239,9 208,1 Emprunts et dettes financières courants 3 489,1 5 002,0 2 091,5 Dettes financières de location - part courante 477,8 400,9 459,8 TOTAL 52 984,0 51 107,9 51 855,1

Annexe 5 : Tableaux des variations des capitaux propres

En millions d'euros Nombre

d’actions en

circulation Capital Primes Autres

réserves

et résultat Autres

éléments

du résultat

global Actions auto- détenues Réserves

de

conversion Capitaux

propres

part du

groupe Intérêts

minori-

taires Capitaux

propres Situation au 31.12.2022 535 186 562 107,0 3 368,7 17 382,2 6 404,4 — -83,8 27 178,5 8,0 27 186,5 Résultat net consolidé de l'exercice 6 184,0 6 184,0 6,5 6 190,5 Couverture des flux de trésorerie -113,9 -113,9 -0,6 -114,5 Réserves de conversion -425,9 -425,9 0,1 -425,8 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat -113,9 -425,9 -539,8 -0,6 -540,3 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global -77,5 -77,5 -77,5 Gains et pertes actuariels -89,2 -89,2 — -89,2 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat -166,7 — -166,7 — -166,7 Résultat global consolidé 6 184,0 -280,6 -425,9 5 477,6 5,9 5 483,6 Augmentation de capital 810 545 0,2 1,5 — 1,7 1,7 Annulation d'actions auto-détenues -0,3 -503,2 — 503,3 — -0,2 — -0,2 Dividendes versés

(hors actions propres) -3 248,4 — — — -3 248,4 -6,2 -3 254,6 Rémunérations payées en actions 168,5 — — — 168,5 — 168,5 Variations nettes

des titres L’Oréal auto-détenus -1 271 632 — — -503,3 — -503,3 — -503,3 Variations de périmètre — — — — — — — Autres variations -0,1 — — — -0,1 -0,4 -0,6 Situation au 31.12.2023 534 725 475 106,9 3 370,2 19 983,1 6 123,8 -509,6 29 074,3 7,3 29 081,6 Résultat net consolidé de la période 3 655,6 3 655,6 3,3 3 658,9 Couverture des flux de trésorerie -36,4 -36,4 -0,1 -36,5 Réserves de conversion 206,8 206,8 0,1 206,9 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat -36,4 206,8 170,4 — 170,5 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global -3,2 — -3,2 — -3,2 Gains et pertes actuariels 156,9 156,9 156,9 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat 153,7 — 153,7 — 153,7 Résultat global consolidé 3 655,6 117,3 — 206,8 3 979,7 3,3 3 983,0 Augmentation de capital — — — — — — — — — Annulation d'actions auto-détenues — — — — — — — Dividendes versés

(hors actions propres) -3 565,1 — — — -3 565,1 -7,1 -3 572,1 Rémunérations payées en actions 135,4 — — — 135,4 — 135,4 Variations nettes

des titres L’Oréal auto-détenus — — — — Variations de périmètre — — Autres variations -0,1 3,0 — — — 2,9 -0,1 2,7 SITUATION AU 30.06.2024 534 725 475 106,9 3 370,1 20 212,0 6 241,0 — -302,8 29 627,3 3,4 29 630,6

Variations au premier semestre 2023

En millions d'euros Nombre

d’actions en

circulation Capital Primes Autres

réserves

et résultat Autres

éléments

du résultat

global Actions auto- détenues Réserves

de

conversion Capitaux

propres

part du

groupe Intérêts

minori-

taires Capitaux

propres Situation au 31.12.2022 535 186 562 107,0 3 368,7 17 382,2 6 404,4 — -83,8 27 178,5 8,0 27 186,5 Résultat net consolidé de la période 3 359,0 3 359,0 4,6 3 363,6 Couverture des flux de trésorerie -41,2 -41,2 -0,4 -41,6 Réserves de conversion -359,5 -359,5 0,2 -359,3 Autres éléments du résultat global

et recyclables en résultat -41,2 -359,5 -400,7 -0,2 -400,9 Actifs financiers à la juste valeur

par résultat global 942,0 942,0 942,0 Gains et pertes actuariels 43,4 43,4 43,4 Autres éléments du résultat global

et non recyclables en résultat 985,4 985,4 — 985,4 Résultat global consolidé 3 359,0 944,2 — -359,5 3 943,7 4,4 3 948,1 Augmentation de capital 776 525 0,2 — -0,2 — — Annulation d'actions auto-détenues — — — — — Dividendes versés

(hors actions propres) -3 248,4 -3 248,4 -6,2 -3 254,6 Rémunérations payées en actions 81,3 81,3 81,3 Variations nettes

des titres L’Oréal auto-détenus — — — — Variations de périmètre — — Autres variations 0,6 0,6 -0,3 0,3 SITUATION AU 30.06.2023 535 963 087 107,2 3 368,7 17 574,5 7 348,6 — -443,2 27 955,7 5,9 27 961,6













Annexe 6 : Tableaux des flux de trésorerie consolidés comparés

En millions d'euros 1er semestre 2024 1er semestre 2023 2023 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du groupe 3 655,6 3 359,0 6 184,0 Intérêts minoritaires 3,3 4,6 6,5 Élimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : amortissements, provisions et passifs d’impôts non courants 769,7 911,3 1 715,0 variation des impôts différés -53,7 -5,0 -95,3 charge de rémunération des plans d'actions gratuites 135,4 81,3 168,5 plus ou moins-values de cessions d'actifs -3,7 2,9 6,9 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 5,3 24,2 14,1 Résultat des sociétés mises en équivalence net des dividendes reçus 2,2 — -0,2 Marge brute d'auto-financement 4 514,0 4 378,3 7 999,5 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -1 745,8 -1 556,6 -394,9 Flux de trésorerie générés par l'activité (A) 2 768,2 2 821,7 7 604,6 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -781,1 -724,1 -1 488,7 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,3 1,7 12,8 Variation des autres actifs financiers (y compris les titres non consolidés) -32,1 -41,9 -170,7 Incidence des variations de périmètre -138,0 -159,4 -2 497,2 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -950,9 -923,7 -4 143,7 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés -3 605,9 -3 398,2 -3 425,6 Augmentation de capital de la société mère — — 1,5 Augmentation de capital des filiales — — — Valeur de cession/(acquisition) des actions propres — — -503,3 Rachat d'intérêts minoritaires — — — Émission (remboursement) d'emprunts à court terme 313,6 2 218,2 -823,7 Émission d'emprunts à long terme 151,6 2 015,4 3 567,1 Remboursement d'emprunts à long terme — -29,9 — Remboursement de la dette de location -235,4 -211,2 -430,6 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -3 376,1 594,2 -1 614,6 Incidence des variations de cours des devises et de juste valeur (D) -1,1 -113,0 -175,9 Variation de trésorerie (A+B+C+D) -1 559,8 2 379,2 1 670,4 Trésorerie d'ouverture (E) 4 288,1 2 617,7 2 617,7 TRÉSORERIE DE CLÔTURE (A+B+C+D+E) 2 728,3 4 996,9 4 288,1













1En comparable : à structure et taux de change identiques.

2 Le Document d’Enregistrement Universel de L'Oréal déposé auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 19 mars 2024 contient, page 400, les autres éléments du descriptif du programme de rachat d'actions prévu par l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.

3 SAPMENA-SSA : South Asia Pacific, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa (Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne).

4GCC (Gulf Cooperation Council) : Conseil de Coopération du Golfe.

5 Non alloué = Frais centraux Groupe, recherche fondamentale, actions gratuites et divers.

6 Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe, exclut principalement les plus ou moins-values sur cessions d’actifs à long terme, les dépréciations d’actifs, les coûts de restructuration, les effets d’impôts et les intérêts minoritaires.

7 Résultat net dilué par action, hors éléments non récurrents part du groupe.

8 Cash-flow opérationnel = Marge brute d’autofinancement + variation du besoin en fonds de roulement - investissements





