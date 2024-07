La Croix-Rouge canadienne annonce une aide financière pour les personnes évacuées de Jasper en raison des feux de forêt en Alberta

Les ménages contraints d’évacuer leur résidence principale à Jasper recevront 750 $

OTTAWA, Ontario, 30 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a annoncé aujourd’hui qu’elle versera un montant unique de 750 $ aux ménages admissibles ayant dû évacuer leur résidence principale à Jasper, en Alberta. Cette aide financière permettra aux familles et aux individus touchés par la catastrophe de répondre aux besoins immédiats engendrés par les feux de forêt qui ont ravagé la région.



À compter du mercredi 31 juillet, la Croix-Rouge canadienne versera cette aide financière aux ménages admissibles déjà inscrits.

Les personnes qui ne se sont pas encore inscrites auprès de la Croix-Rouge canadienne sont priées de le faire en ligne à la page www.croixrouge.ca ou en composant le 1 800 863-6582 entre 8 h et 20 h (heure des Rocheuses).

Cette aide financière est rendue possible grâce à la générosité des personnes qui ont versé un don au Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta.

Comme les besoins causés par les feux dans la région de Jasper seront considérables, nous invitons les donatrices et les donateurs qui souhaitent montrer leur solidarité envers les personnes touchées par les incendies dans la province à faire un don au Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta en ligne ou en composant le 1 800 418-1111.

Le gouvernement de l’Alberta et le gouvernement du Canada jumelleront chaque dollar versé au Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta entre le 25 juillet et le 24 août 2024.

Les dons versés à la Croix-Rouge canadienne serviront à offrir une aide d’urgence immédiate et continue aux personnes dans le besoin à Jasper et dans les autres régions de l’Alberta touchées par les feux de forêt, y compris une aide financière et du soutien aux personnes évacuées et à leurs communautés d’accueil. Les sommes amassées permettront également de favoriser le rétablissement et le renforcement de la résilience des populations éprouvées et appuieront les efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur susceptible de se produire dans la province.

Ressources supplémentaires

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

