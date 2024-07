La Fédération ontarienne des clubs de véhicules tout-terrain (OFATV) et Co-operators font équipe pour améliorer l’éducation et la sécurité en VTT dans les régions rurales de l’Ontario

Nouvelle collaboration stratégique qui témoigne d’un engagement commun à protéger les conducteur·trice·s de VTT

OTTAWA, 30 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération ontarienne des clubs de véhicules tout-terrain (OFATV) a annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique avec Co-operators, une coopérative canadienne d’assurance et de services financiers de premier plan. Ce partenariat met en lumière l’engagement commun de l’OFATV et Co-operators pour améliorer l’éducation et la sécurité des conducteurs et conductrices de VTT de l’Ontario.



La Police provinciale de l’Ontario a rapporté une hausse de 125 % des accidents de VTT mortels en 2024. Dans le tiers des cas, les victimes avaient consommé de l’alcool et/ou des drogues, et plus de la moitié d’entre elles ne portaient pas de casque.1

« C’est un grand plaisir pour nous de faire équipe avec Co-operators. Les valeurs de l’entreprise et ses efforts pour renforcer la sécurité des collectivités cadrent parfaitement avec nos actions visant à sensibiliser les conductrices et conducteurs de VTT à rouler prudemment », a déclaré Shari Black, directrice générale de l’OFATV.

« Cette collaboration nous aidera à joindre plus d’adeptes de VTT afin de leur transmettre l’information et les ressources nécessaires pour conduire en toute sécurité. Les promenades en VTT ne sont pas qu’un loisir. Pour un grand nombre de gens, il s’agit d’un moyen de transport ou d’un outil de travail essentiel, surtout en zone rurale. »

Guy Laurin, chef de produit pour l’assurance véhicule récréatif, a ajouté : « Co-operators s’investit pleinement auprès des populations rurales en soutenant les PME et la croissance locale, ce qui s’inscrit dans notre mission globale de favoriser la sécurité et la prospérité des collectivités. Nous avons hâte de travailler main dans la main avec l’OFATV pour mieux sensibiliser les passionné·e·s de VTT de l’Ontario aux règles de sécurité. »

Co-operators offre à sa clientèle des processus d’assurance simplifiés, dont des options et des rabais spéciaux, ainsi que la possibilité de jumeler une assurance véhicule récréatif à une police habitation ou auto pour économiser davantage.

Pour en savoir plus sur Co-operators et ses produits d’assurance véhicule récréatif, visitez le www.cooperators.ca. Si vous souhaitez obtenir plus de détails au sujet de l’OFATV et de ses initiatives, rendez-vous au www.ofatv.org (en anglais seulement).

À propos de la Fédération ontarienne des clubs de véhicules tout-terrain (OFATV)

La mission de la Fédération ontarienne des clubs de véhicules tout-terrain (OFATV) est de promouvoir les pratiques sécuritaires et responsables auprès des conducteur·trice·s de VTT de la province. L’organisme travaille à favoriser l’engagement communautaire et à améliorer l’expérience de conduite des adeptes de VTT, et fait campagne sans relâche pour l’adoption d’un permis unique pour toutes les pistes de véhicule tout-terrain de l’Ontario. Par ses partenariats et ses efforts de sensibilisation et de revendication, l’OFATV souhaite créer une communauté bienveillante et solidaire de passionné·e·s de VTT. Pour en savoir plus, consultez le site www.ofatv.org.

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d’assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d’aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 64 milliards de dollars, Co-operators est présente depuis 1945 pour offrir des conseils de confiance à la population canadienne. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu’organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d’ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, consultez le www.cooperators.ca.

Les demandes d’information des médias doivent être adressées à Shari Black, directrice générale de l’OFATV, à l’adresse shari.black@quadon.ca .

1 https://ofatv.org/blog/top-tips-for-responsible-atv-riding/ (en anglais seulement)