MagicCall lance en France et au Canada – Transformez votre voix en temps réel pendant les appels

MagicCall transforme vos appels avec des effets vocaux et émojis sonores en temps réel. Amusez-vous avec des farces, la confidentialité et plus encore !

Nous sommes ravis de présenter MagicCall en France et au Canada, enrichissant la manière dont les gens communiquent en rendant les appels téléphoniques plus captivants et agréables” — Head of Product of MagicCall

GURUGRAM, HARAYANA, INDIA, July 30, 2024 / EINPresswire.com / -- MagicCall , l'application mobile de premier plan connue pour transformer les conversations téléphoniques avec des transformations vocales en temps réel, annonce son lancement officiel en France et au Canada. Cette expansion marque une étape importante dans la mission de MagicCall d'apporter amusement et créativité aux appels téléphoniques à l'échelle mondiale. Le changeur de voix pour appels est maintenant disponible pour les utilisateurs francophones, offrant une nouvelle dimension de communication personnalisée.MagicCall permet aux utilisateurs de modifier instantanément leur voix pendant les appels, offrant une gamme d'effets vocaux incluant voix masculine, féminine, enfant, grand-père, robot et plus encore. Que ce soit pour des blagues, pour améliorer la confidentialité ou pour ajouter une valeur divertissante, MagicCall permet aux utilisateurs de personnaliser leurs expériences de communication comme jamais auparavant. Cette application innovante sert de puissant changeur de voix, permettant aux utilisateurs de passer facilement d'un personnage et d'un style à un autre.Caractéristiques clés de MagicCallChangeur de voix en temps réel pour les appels :MagicCall est un changeur de voix sophistiqué qui permet aux utilisateurs de modifier leur voix en temps réel pendant les appels téléphoniques. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'effets vocaux, y compris un changeur de voix féminine, parfait pour les blagues ou la confidentialité.Effets vocaux :MagicCall offre une gamme étendue d'effets de changement de voix, y compris voix masculine, féminine, enfant, grand-père, robot et plus encore. Les utilisateurs peuvent expérimenter différentes voix pour trouver celle qui convient le mieux à leurs besoins.Options de voix de fond :L'application propose des options de voix de fond qui simulent différents environnements, rendant les appels plus immersifs. Que vous souhaitiez paraître dans une rue animée, à un concert ou dans une bibliothèque tranquille, les sons de fond de MagicCall ajoutent une couche supplémentaire de réalisme.Emojis sonores :MagicCall inclut une variété d'emojis sonores tels que des bisous, des claques, et plus encore. Ces effets sonores ajoutent une dimension ludique aux conversations, les rendant plus vivantes et divertissantes.Enregistreur de voix pour iPhone et Android :MagicCall fonctionne également comme un enregistreur de voix, permettant aux utilisateurs d'enregistrer leurs appels pour les écouter plus tard. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour créer des mémos vocaux ou enregistrer des conversations importantes.Technologie vocale IA :MagicCall utilise une technologie vocale IA avancée pour garantir que les transformations vocales sont fluides et réalistes. Cette technologie aide à créer des effets vocaux de haute qualité qui sonnent naturels et humains.Interface conviviale :L'interface conviviale de l'application garantit que les utilisateurs de tous âges peuvent facilement naviguer et profiter des différentes fonctionnalités. Le design intuitif rend simple le changement entre différentes voix et effets sonores pendant un appel.Intégration transparente sur tous les appareils :MagicCall est compatible avec les appareils iPhone et Android, garantissant une expérience sans tracas pour tous les utilisateurs. L'application s'intègre parfaitement au système d'exploitation du téléphone, offrant une expérience utilisateur fluide et ininterrompue.Célébration du lancement en France et au CanadaPour célébrer son lancement en France et au Canada, MagicCall invite les utilisateurs à explorer ses divers effets vocaux et à découvrir de nouvelles façons de se connecter avec leurs amis, leur famille et leurs collègues. L'application est parfaite pour les appels de blague, permettant aux utilisateurs de surprendre leurs amis avec un faux appel utilisant divers effets vocaux. Que vous souhaitiez faire une blague, améliorer votre confidentialité ou simplement vous amuser, MagicCall est l'outil ultime pour transformer votre voix.L'expansion de MagicCall en France et au Canada fait partie d'une stratégie plus large visant à apporter sa technologie innovante de transformation vocale à un public mondial. L'application a déjà attiré une base d'utilisateurs substantielle dans d'autres pays, et le marché francophone est prêt à adopter les fonctionnalités uniques et la valeur de divertissement que MagicCall offre.Témoignages et avis des utilisateurs"MagicCall a complètement changé la façon dont je communique avec mes amis. Le changeur de voix est tellement amusant, et les emojis sonores ajoutent une couche supplémentaire d'excitation à nos appels. J'adore utiliser le changeur de voix féminine pour les blagues, et mes amis ne le voient jamais venir !" – Jessica Miller, une utilisatrice satisfaite."J'utilise MagicCall comme enregistreur de voix pour iPhone, et ça fonctionne parfaitement. La qualité des enregistrements vocaux est excellente, et c'est parfait pour conserver des mémos vocaux ou enregistrer des appels importants. La technologie vocale IA rend les effets vocaux si réalistes !" – John Smith, un autre utilisateur heureux."Les options de voix de fond de MagicCall sont incroyables ! Je peux faire en sorte que ça semble comme si j'étais dans une rue animée ou à un concert, ce qui ajoute tellement de plaisir à mes appels. L'application est super facile à utiliser, et la variété d'effets vocaux me divertit pendant des heures." – Emily Davis, une utilisatrice fréquente.Téléchargez MagicCall aujourd'huiPour plus d'informations ou pour télécharger MagicCall. Rejoignez les millions d'utilisateurs qui ont déjà découvert la joie de MagicCall et commencez à transformer vos appels téléphoniques dès aujourd'hui. Que vous cherchiez à faire une blague, à enregistrer un mémo vocal ou simplement à vous amuser avec des amis, MagicCall est l'application parfaite pour vous.• Lien pour Android : MagicCall sur Google Play • Lien pour iPhone : MagicCall sur l'App Store Découvrez la magie des transformations vocales en temps réel et apportez un nouveau niveau d'excitation à vos conversations téléphoniques. Avec MagicCall, chaque appel est une opportunité de créer des moments inoubliables.À propos de MagicCallMagicCall est une application mobile de premier plan conçue pour transformer les conversations téléphoniques grâce à des effets de changement de voix en temps réel. Avec une large gamme d'effets vocaux, de sons de fond et d'emojis sonores, MagicCall offre une expérience de communication unique et engageante. L'application est alimentée par une technologie vocale IA avancée, garantissant des transformations vocales de haute qualité et réalistes. Disponible sur iPhone et Android, MagicCall s'engage à rendre les appels téléphoniques plus amusants, engageants et mémorables pour les utilisateurs du monde entier.