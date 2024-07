Aphria RX de Tilray reçoit une licence de commercialisation de cannabis en Allemagne, élargissant ainsi considérablement les possibilités de croissance commerciale

NEUMÜNSTER, Allemagne, 30 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), une société mondiale de premier plan opérant dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis médical, a annoncé aujourd’hui qu’Aphria RX GmbH (« Aphria RX ») a reçu une licence commerciale lui permettant de vendre et de distribuer une large gamme de produits à base de cannabis médical aux pharmacies, aux hôpitaux et aux grossistes en produits médicaux dans l’ensemble de l’Allemagne.

« L’obtention par Aphria RX de sa nouvelle licence pour cultiver et commercialiser du cannabis renforce le leadership de Tilray dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis médical en Allemagne et prouve une fois de plus notre engagement à être l’une des entreprises de cannabis les plus responsables, les plus fiables et les plus présentes sur le marché mondial, avec un portefeuille de produits innovants et de haute qualité qui répondent aux besoins des patients. Nous restons déterminés à plaider en faveur d’une réglementation, d’une éducation et d’une recherche responsables en matière de cannabis, ainsi que de l’accès à un cannabis médical de haute qualité », a déclaré Denise Faltischek, directrice de la stratégie et responsable internationale chez Tilray.

Grâce à ses licences pour cultiver et commercialiser du cannabis, Tilray est désormais en position de force pour tirer pleinement parti de l’opportunité croissante du marché allemand, renforçant ainsi sa position de société mondiale de premier plan opérant dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis.

En tant que société de premier plan dans le domaine du cannabis médical, Tilray est convaincu que ces développements auront un impact positif sur la santé et le bien-être des patients en Allemagne. Tilray s’engage à travailler avec le gouvernement allemand et toutes les parties prenantes afin de promouvoir un meilleur accès au cannabis médical, d’optimiser les soins pour les patients et de faire progresser la science du cannabis.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour vocation de transformer la vie des patients et de promouvoir leur dignité en leur assurant un accès sûr et fiable à une gamme mondiale de marques de cannabis médical, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios ou Navcora. Après s’être hissée au rang des premières sociétés de production agréée de cannabis médical au Canada, Tilray Medical a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF au Portugal et en Allemagne. Desservant plus de 20 pays répartis sur cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de marques de cannabis médical destinées aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tilraymedical.de

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le cannabis et les produits de consommation emballés opérant au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui améliore la vie des gens, une personne à la fois. Tilray Brands accomplit cette mission en inspirant et en donnant aux personnes du monde entier les moyens de vivre leur vie de la meilleure manière possible, enrichie par des moments de connexion et de bien-être. Tilray a pour ambition d’être la société de produits de consommation à base de cannabis la plus responsable, la plus fiable et la plus importante au monde en développant un portefeuille de marques innovantes, de qualité supérieure et appréciées, tout en répondant aux besoins des consommateurs, des clients et des patients. Pionnière dans la recherche, la culture et la distribution de cannabis, la plateforme de production unique de Tilray prend en charge plus de 20 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour découvrir comment la société ouvre la voie vers un monde de bien-être, rendez-vous sur Tilray.com, et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certains énoncés contenus dans la présente communication qui ne sont pas des faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, « déclarations prospectives ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, qui doivent être soumises à la « sphère de sécurité » instituée par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettrait », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions contenues dans les déclarations prospectives exprimées dans la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés concernant nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser des produits nouveaux et innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui ne sont pas actuellement connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives contenues dans la présente communication. Pour une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray (formulaire 10-K) (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponible sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans la présente communication sont uniquement valables à la date du présent communiqué, et la Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour publiquement à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

