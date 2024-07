Trans Mountain Corporation annonce la nomination d’un nouveau président du conseil d’administration de Trans Mountain

CALGARY, Alberta, 29 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le conseil d’administration de Trans Mountain Corporation a annoncé aujourd’hui le départ à la retraite de William (Bill) Downe en tant que président du conseil d’administration de Trans Mountain après six ans de bons et loyaux services, ainsi que la nomination de Dawn Farrell, présidente-directrice générale de Trans Mountain, pour lui succéder à la présidence du conseil d’administration à compter du 1er septembre 2024. Le conseil d’administration entreprend un processus de détermination de la relève pour le poste de président-directeur général et fera d’autres annonces en temps opportun.



Le conseil d’administration se concentre à superviser l’évolution de Trans Mountain, qui est passée d’une société pipelinière prospère de moyenne envergure, vieille de plus de 70 ans, à une route commerciale économique majeure qui ouvre de nouveaux marchés pour le pétrole canadien à l’échelle mondiale. Sous la direction de Bill Downe, de Dawn Farrell, du conseil d’administration et de l’équipe de direction de Trans Mountain, le Projet d’expansion est entré en service commercial le 1er mai 2024. Le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la transition de Dawn Farrell au poste de présidente du conseil d’administration, en reconnaissance de son grand succès à Trans Mountain, de son expérience antérieure en tant que présidente du conseil d’administration d’autres organisations commerciales et de sa connaissance approfondie du paysage énergétique canadien, acquise au cours de plus de 40 ans d’activité dans l’industrie.

« Je remercie M. Downe pour tout ce qu'il a accompli au cours de ses six années à la présidence du conseil d'administration et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs », a déclaré l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada. « Je suis heureuse d'accueillir Mme Farrell dans son nouveau rôle de présidente du conseil d'administration et je suis convaincue que son expérience réussie en tant que présidente-directrice générale lui sera très utile, ainsi qu'à Trans Mountain », a déclaré Mme Freeland.

« Nous sommes heureux que Dawn Farrell ait accepté de continuer à travailler pour Trans Mountain dans ce nouveau rôle en tant que présidente du conseil d’administration », a déclaré Steve Swaffield, président du conseil d’administration de la Corporation de développement des investissements du Canada (CDEV), société mère de Trans Mountain, et membre du conseil d’administration de Trans Mountain. « Le leadership éprouvé et les antécédents de Dawn la placent en bonne position pour ce nouveau rôle. Au nom de la CDEV, je tiens également à remercier Bill pour son immense contribution à l’entreprise et à son succès. Ce fut un plaisir et un honneur de travailler avec Bill au cours des six dernières années cruciales pour mettre en service le Projet d’expansion Trans Mountain de classe mondiale. »

Le conseil d'administration tient à souligner les importantes réalisations de M. Downe au cours des six dernières années. Il a travaillé en partenariat avec la CDEV, qui relève du Parlement par l'intermédiaire de la ministre des Finances, afin de s'assurer que cette infrastructure essentielle soit achevée au profit de tous les Canadiens.

Outre le fait que l’expansion constitue un projet d’infrastructure vital pour le Canada, ce qui témoigne d’un leadership mondial en matière de pratiques responsables de développement de projets, elle a été réalisée avec un niveau sans précédent d’engagement et de partenariats avec les populations autochtones. Dix pour cent de toutes les personnes qui ont travaillé sur le Project d’expansion étaient des Autochtones et plus de 23 % des contrats qui ont été attribués l’ont été à des entrepreneurs autochtones, ce qui s’est traduit par plus de 6 milliards de dollars de dépenses auprès de ces entrepreneurs au cours de la construction du Projet. L’impact économique des redevances et de l’impôt sur les sociétés entre 2024 et 2043 est estimé à 55,2 milliards de dollars en production brute directe, à 24,3 milliards de dollars en produit intérieur brut (PIB) direct et à 17,8 milliards de dollars en salaires.

« Ce fut un privilège de travailler avec l’équipe de direction de Trans Mountain, qui a su relever des défis sans précédent pour achever l’expansion du réseau », a déclaré Bill Downe. « Dawn Farrell a joué un rôle extraordinaire à la tête de cette équipe en voyant à l’achèvement mécanique et en livrant les premiers barils de pétrole. En créant une véritable valeur à long terme pour notre clientèle, elle a positionné l’entreprise sur la voie du succès. Elle apportera le bon équilibre entre la connaissance du secteur, l’expérience commerciale et l’engagement en faveur de l’excellence en assumant le rôle de présidente du conseil d’administration en septembre. »

« Je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration. J’ai eu la chance de travailler avec eux et ils ont fait preuve d’un engagement infatigable envers l’entreprise et l’achèvement du Projet. Ce dont je suis le plus fier, quand je repense à mon mandat au sein du conseil d’administration de Trans Mountain, c’est que nous avons prouvé au monde que le Canada peut développer de grandes infrastructures en respectant les plus hauts niveaux de sécurité, de gouvernance, de gestion environnementale et de durabilité, et ce, tout en travaillant main dans la main avec les communautés autochtones touchées de ce pays. C’est vraiment quelque chose que nous pouvons célébrer d’un océan à l’autre », a poursuivi Bill Downe.

Historique : William (Bill) Downe a été chef de la direction de BMO Groupe financier de 2007 à 2017. Il siège sur des conseils d’administration d’autres entreprises et d’organismes sans but lucratif et est aussi membre de l’Ordre du Canada.

Historique : Avant Trans Mountain, Dawn Farrell a été présidente et chef de la direction de TransAlta Corp. de 2012 à 2021. Mme Farrell a précédemment siégé aux conseils d'administration du Conseil canadien des affaires, du Conference Board du Canada, de l'Alberta Business Council, de Fording Coal et de Canadian Natural Resources Limited (CNRL). Elle a également été membre du Conseil canado-américain pour l'avancement des femmes entrepreneures et chefs d'entreprise. Mme Farrell siège actuellement en tant que présidente du conseil d'administration de The Chemours Company, est membre du conseil d'administration de Portland General Electric et chancelière de l'université Mount Royal, à Calgary.

Contact pour les médias

Trans Mountain relations avec les medias

(604) 908-9734 ou (855) 908-9734