LeddarTech obtient une renonciation supplémentaire aux termes d’une facilité de crédit

QUÉBEC, Canada, 29 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech Holdings Inc. (« LeddarTech » ou la « Société ») (Nasdaq : LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles LeddarVision™ de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle (IA), innovatrices et brevetées, pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS), de conduite autonome (systèmes AD) et de stationnement, annonce qu’elle a conclu une dixième convention de modification (la « renonciation ») avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins ») à l’égard de l’offre de financement modifiée et mise à jour datée du 5 avril 2023 (dans sa version modifiée, la « facilité de crédit de Desjardins »). Comme elle l’avait déjà annoncé le 5 juillet 2024, la Société devait, aux termes d’une neuvième convention de modification visant la facilité de crédit de Desjardins, conserver un solde de trésorerie libre de toute charge (la « clause relative aux liquidités minimales ») de 3,5 millions de dollars canadiens entre le 5 juillet 2024 et le 6 juillet 2024, et de 1,8 million de dollars canadiens entre le 7 juillet 2024 et le 26 juillet 2024. Conformément à la renonciation, Desjardins a, entre autres, temporairement réduit l’application de la clause relative aux liquidités minimales pour la faire passer à 1,3 millions de dollars canadiens du 26 juillet 2024 au 5 août 2024. Après cette date, la Société sera tenue de conserver un solde de trésorerie minimal de 5,0 millions de dollars canadiens.



La description de la renonciation qui précède ne se veut pas exhaustive et doit être lue à la lumière du texte intégral de la renonciation, dont un exemplaire a été déposé sous le profil de la Société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov, respectivement. Le texte qui précède doit également être lu parallèlement à l’information fournie dans le rapport annuel de la Société présenté sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 30 septembre 2023 qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et sous le profil de la Société sur SEDAR+ le 31 janvier 2024, notamment l’information présentée à la rubrique « Item 3.D – Key Information – Risk Factors » figurant dans ce rapport annuel.

La Société continue de progresser dans ses discussions avec plusieurs de ses actionnaires principaux et d’autres investisseurs potentiels afin d'obtenir le financement décrit dans le communiqué de la Société émis le 5 juillet 2024, qui peut inclure un financement pour rencontrer ses obligations à court terme pendant que la Société continue de chercher à conclure le financement plus important (collectivement, l’« opération de financement »). Rien ne garantit que ces actionnaires existants ou autres investisseurs potentiels investiront un montant quelconque dans le cadre de l’opération de financement. De plus, rien ne garantit que la Société réalisera, avec succès ou non, l’opération de financement. Les titres d’emprunt ou de capitaux propres qui seront offerts et vendus dans le cadre de l’opération de financement ne peuvent pas être inscrits en vertu de la Securities Exchange Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis et ne peuvent donc être offerts ou vendus aux États-Unis s’ils ne sont pas inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission ou s’ils ne sont pas visés par une dispense applicable relative aux exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres visés par l’opération de financement, et aucune vente de ces titres n’interviendra dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire.

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et à Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l’intelligence artificielle (IA) qui permettent le déploiement d’applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d’IA et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 160 demandes de brevets (dont 87 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite (ADAS), de conduite autonome (AD) et de stationnement, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Des renseignements complémentaires sur LeddarTech sont accessibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

