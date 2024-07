Merevolusikan Dagangan CFD dengan Petunjuk Utama DiNapoli: EBC Financial Group Mengumumkan Perkongsian Strategik

BANGKOK, July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC) dengan sukacitanya mengumumkan kejayaan acaranya, "Merevolusikan Dagangan CFD dengan Penunjuk Utama DiNapoli." Acara ini menandakan peristiwa penting dalam dunia perdagangan CFD, yang menampilkan majlis menandatangani perjanjian dengan pedagang dan pengarang terkenal, Joe DiNapoli, dan dihadiri oleh penonton terhormat media antarabangsa dan tempatan, KOL, pelanggan VIP, pakar industri dan pemimpin perniagaan.







Acara itu menyerlahkan perkongsian strategik antara EBC Financial Group dan penunjuk utama DiNapoli, menyepadukan pendekatan dagangan terkenal DiNapoli ke dalam bidang perdagangan CFD. EBC, yang diraikan kerana pelaksanaan pesanan pantas, akses mudah tunai gred institusi dan sistem keselamatan yang teguh, ialah penyedia perkhidmatan kewangan global yang terulung. Dengan lesen kawal selia peringkat teratas dari UK, Australia dan Kepulauan Cayman, EBC menawarkan perkhidmatan perdagangan yang patuh, profesional dan cekap. Perikatan ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan cerapan dan alatan termaju untuk menguasai strategi dagangan yang berkesan dalam pasaran dinamik hari ini.





Cerapan Kawal Selia: Meningkatkan Kestabilan Pasaran Global

David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group UK dan entiti Cayman, EBC Financial Group (UK) Ltd dan EBC Financial Group (Cayman) Limited, membuka acara itu dengan gambaran menyeluruh landskap kawal selia yang mempengaruhi pembrokeran kewangan. Beliau memperincikan peranan pengawal selia utama dalam mengekalkan kestabilan dan integriti sistem merentas pelbagai bidang kuasa. Barrett menyerlahkan evolusi ketara persekitaran kawal selia, dengan menyatakan bahawa banyak bidang kuasa yang kurang ketat sebelum ini menarik mereka yang lebih suka peraturan yang lebih mudah. Bagaimanapun, beliau menekankan bahawa sejak krisis kewangan, terdapat usaha bersepadu untuk meningkatkan bidang kuasa ini kepada piawaian pematuhan yang lebih tinggi. "Peralihan ini telah menghasilkan rangka kerja kawal selia yang lebih teguh dan boleh dipercayai di seluruh dunia," kata Barrett menyimpulkan.

56 Tahun Kebijaksanaan Perdagangan

Acara tu menyaksikan pedagang terkenal dan pengarang "Trading with Dinapoli Levels," Joe DiNapoli, berkongsi pengetahuan perdagangan luasnya yang diperoleh sepanjang kerjayanya selama 56 tahun. DiNapoli, yang terkenal dengan ramalan pasarannya yang tepat, memikat penonton dengan pandangan uniknya tentang arah aliran pasaran, analisis teknikal dan evolusi strategi perdagangan. Buku seminalnya, yang telah diterjemahkan ke dalam dua belas bahasa, telah mempengaruhi pedagang di seluruh dunia. Sepanjang beberapa dekad, DiNapoli telah berjaya meramalkan peristiwa pasaran yang penting, termasuk kejatuhan pasaran 1987 dan pelbagai titik perubahan kritikal dalam pasaran hadapan S&P.

Mengimbas detik penting dalam kerjayanya, beliau berkata, "Saya sedang mendengar rakan sekerja saya dan berfikir, bukankah tidak ternilai jika kita boleh meramalkan di mana emas akan terlebih beli esok atau di mana S&P akan terlebih jual?" Pendedahan ini menekankan kepentingan kritikal penunjuk ramalan dalam perdagangan, menyerlahkan potensi mereka untuk memberikan pedagang kelebihan daya saing dengan menjangkakan pergerakan pasaran dengan tepat.

DiNapoli menekankan kepentingan kritikal pelaksanaan dalam perdagangan, dengan menyatakan, “Pelaksanaan hebat, pelaksanaan hebat, pelaksanaan hebat adalah sangat penting. Ini adalah 42 tahun yang lalu dan industri masih tidak mengajar petunjuk utama. Kami berbuat demikian, mereka tidak.” Beliau menggambarkan cara penggunaan penunjuk lanjutan seperti peramal MACD dan Peramal Pengayun Detrended (DOP) mengubah pendekatannya yang membolehkan beliau meramalkan tahap terlebih beli dan terlebih jual dengan ketepatan luar biasa. Kerja perintis ini telah menyediakan alat kepada pedagang untuk meningkatkan ketepatan dagangan dan pembuatan keputusan mereka. DiNapoli menekankan keperluan menggunakan penunjuk termaju supaya kekal di hadapan dalam pasaran.

Strategi Praktikal menggunakan Aras DiNapoli

Lawrence Smart, pakar DiNapoli dan pendidik perdagangan dari Australia, berkongsi aplikasi praktikal Tahap DiNapoli dalam perdagangan. Mengimbas kembali perjalanan dagangannya selama 17 tahun, Smart menjelaskan bagaimana pelbagai kaedah, seperti purata bergerak dan dagangan arah aliran, menawarkan hasil yang bercampur-campur dan kurang ketepatan.

Smart menekankan kepentingan pengurangan risiko dalam perdagangan: “Apa yang dilakukannya untuk saya adalah memberikan kejelasan, meningkatkan keyakinan saya dan mengurangkan risiko saya. Dalam perdagangan, mengurangkan risiko adalah imperatif. Untuk meletakkan wang dalam talian, terutamanya jumlah yang besar, anda memerlukan keyakinan dan kepercayaan dalam kaedah dagangan anda. Tanpa keyakinan terhadap kaedah, anda tidak akan berdagang secara berkesan.” Smart menekankan keberkesanan menggunakan penunjuk utama untuk menjangka pergerakan pasaran, membolehkan pedagang membuat keputusan termaklum, mengurus dagangan dengan lebih tepat dan mengurangkan risiko. Melalui panduan terperinci perdagangan EURUSD sebenar, Smart menunjukkan cara menggunakan penunjuk utama untuk memasuki pasaran dengan tepat.

Menganalisis Susut Nilai Mata Wang Jepun

Pieter van Wyk, seorang peniaga profesional dan pengurus dana lindung nilai, memberikan analisis mendalam tentang strategi Jepun untuk menguruskan susut nilai mata wang. “Amalan meminjam pada kadar faedah rendah untuk melabur dalam aset yang memberi hasil lebih tinggi boleh menyebabkan kejatuhan nilai mata wang dalam jangka sederhana. Fenomena ini kini diperhatikan dengan Yen.”

Analisis Van Wyk menawarkan pemahaman menyeluruh tentang pengaruh makroekonomi ke atas perdagangan dan implikasi pelarasan dasar Bank of Japan. Beliau membincangkan kesan ketara dagangan bawa terhadap nilai Yen dan cara perbezaan kadar sebenar antara negara mempengaruhi kekuatan mata wang. Van Wyk menunjukkan bagaimana pedagang boleh mengenal pasti perkara utama campur tangan dan menilai kestabilan jangka panjang Yen.

Cerapan Dagangan dengan Monchai Kongthanapakdi

Monchai Kongthanapakdi, pakar DiNapoli di Thailand, menjawab soalan lazim tentang perdagangan profesional, menawarkan cerapan mendalam tentang selok-belok gelagat pasaran. "Apa yang seorang pedagang lakukan? Bagaimanakah mereka mendengar pasaran? Apakah pemikiran mereka? Apakah pencetus mereka? Apa yang mereka tunggu?" Kongthanapakdi meneroka pemikiran dan teknik yang membezakan pedagang yang berjaya, menekankan kepentingan mendengar isyarat halus pasaran dan memahami dinamiknya.





EBC kekal berdedikasi untuk memupuk pengetahuan kolaboratif merentasi sempadan geografi. Acara ini bukan sahaja menekankan kepentingan alat dagangan lanjutan tetapi juga mengukuhkan komitmen tidak berbelah bahagi EBC Financial Group untuk memperkasakan pedagang dengan pengetahuan dan sumber yang diperlukan untuk cemerlang dalam pasaran kewangan. Dengan terus menyediakan penyelesaian inovatif dan perkhidmatan luar biasa, EBC mendahului dalam menyokong pedagang dan pelanggan di seluruh dunia.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan banyak lagi, EBC memenuhi keperluan pelbagai pelanggan runcit, profesional dan pelabur institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan mematuhi tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Tatalaku Kewangan UK (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) dan EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal oleh Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA).

Teras Kumpulan EBC adalah profesional berpengetahuan dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama, pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

