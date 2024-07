Revolucionando a CFD trading com os principais indicadores da DiNapoli, EBC Financial Group anuncia parceria estratégica

Sessão de fotos em grupo para comemorar a parceria estratégica com o “ Indicadores Líderes” da DiNapoli, com o objetivo de equipar os traders com ferramentas e conhecimentos avançados. David Barrett (à direita), CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd, e Joe DiNapoli (à esquerda) na cerimônia de assinatura da parceria estratégica, que revolucionará a CFD trading com os Indicadores Líderes de DiNapoli. Uma discussão interativa com painelistas ilustres que dialogarão com o público sobre técnicas de negociação profissional e comportamento do mercado.

O EBC Financial Group tem o orgulho de anunciar o sucesso de seu evento “Revolucionando CFD trading com DiNapoli Leading Indicators” em Bangkok, Tailândia.

O EBC Financial Group (EBC) tem o prazer de anunciar a conclusão bem-sucedida de seu evento «Revolucionando a CFD trading com os principais indicadores da DiNapoli». Esse evento representou um marco importante no mundo da trading de CFDs, com uma cerimônia de assinatura com o renomado trader e autor Joe DiNapoli, e contou com a presença de um público distinto da mídia internacional e local, KOLs, clientes VIP, especialistas do setor e líderes empresariais.

O evento destacou a parceria estratégica entre o EBC Financial Group e os principais indicadores da DiNapoli, integrando a da DiNapoli renomada nà arena de trading de CFDs. A EBC, conhecida por sua rápida execução de ordens, acesso à liquidez de nível institucional e sistemas de segurança robustos, é uma provedora líder de serviços financeiros globais. Com licenças regulatórias de alto nível no Reino Unido, na Austrália e nas Ilhas Cayman, a EBC oferece serviços de trading compatíveis, profissionais e eficientes. O objetivo dessa aliança é fornecer aos investidores conhecimento avançado e ferramentas para dominar estratégias de trading eficazes no mercado dinâmico de hoje.

Perspectivas regulatórias: aprimorando a estabilidade do mercado global

David Barrett, CEO das entidades do Reino Unido e das Ilhas Cayman do EBC Financial Group, EBC Financial Group (UK) Ltd e EBC Financial Group (Cayman) Limited, abriu o evento com uma visão geral perspicaz do cenário regulatório que afeta os intermediários financeiros. Ele detalhou o papel dos principais órgãos reguladores na manutenção da estabilidade e da integridade do sistema em várias jurisdições. Barrett destacou a evolução significativa do ambiente regulatório, observando que muitas jurisdições menos rigorosas atraíam anteriormente aqueles que preferiam uma regulamentação mais simples. Entretanto, ele enfatizou que, desde a crise financeira, houve um esforço conjunto para elevar essas jurisdições a níveis mais altos de conformidade. «Essa mudança resultou em uma estrutura regulatória mais forte e mais confiável em todo o mundo», concluiu Barrett.

56 anos de sabedoria comercial

Joe DiNapoli, aclamado trader e autor de Trading com Níveis DiNapoli, compartilhou seu amplo conhecimento de trading, adquirido ao longo de 56 anos de carreira. DiNapoli, famoso por suas previsões precisas do mercado, cativou o público com sua visão única das tendências do mercado, análise técnica e estratégias de trading em evolução. Seu livro fundamental, traduzido para doze idiomas, influenciou traders de todo o mundo. Ao longo das décadas, DiNapoli previu com sucesso os principais eventos do mercado, como o crash do mercado de 1987 e vários pontos críticos de virada no mercado de futuros S&P.

Refletindo sobre um momento crucial em sua carreira, ele comentou: «Eu estava ouvindo meus colegas e pensei: não seria inestimável se pudéssemos prever onde o ouro estará sobrecomprado amanhã ou onde o S&P estará sobrevendido?» Essa revelação ressaltou a importância crítica dos indicadores preditivos na trading, destacando seu potencial para proporcionar aos traders uma vantagem competitiva ao antecipar com precisão os movimentos do mercado.

DiNapoli enfatizou a importância fundamental da execução no Trading, declarando: «Tão importante quanto isso é a execução excelente, a execução excelente, a execução excelente. Isso foi há 42 anos e o setor ainda não apresenta indicadores importantes. Nós mostramos, eles não». Ele ilustrou como o uso de indicadores avançados, como o indicador MACD e o Detrended Oscillator Predictor (DOP), transformou sua abordagem, permitindo que ele previsse níveis de sobrecompra e sobrevenda com notável precisão. Esse trabalho pioneiro forneceu aos traders ferramentas para melhorar a precisão de suas negociações e tomadas de decisão. DiNapoli enfatizou a necessidade de usar indicadores avançados para se manter à frente do mercado.

Estratégias práticas com os níveis de DiNapoli

Lawrence Smart, um especialista em DiNapoli e instrutor de trading da Austrália, compartilhou sua aplicação prática dos níveis de DiNapoli na negociação. Refletindo sobre sua carreira de 17 anos em negociação, Smart explicou como vários métodos, como médias móveis e trading de tendências, apresentaram resultados mistos e falta de precisão.

Smart enfatizou a importância de reduzir os riscos no trading: «Isso me deu clareza, confiança e redução de riscos. No trading, a redução de riscos é fundamental. Para arriscar dinheiro, especialmente grandes quantias, você precisa ter confiança e acreditar no método de trading. Sem confiança no método, você não negocia de forma eficaz.» Smart destacou a eficácia do uso dos principais indicadores para antecipar os movimentos do mercado, permitindo que os traders tomem decisões informadas, gerenciem as negociações com mais precisão e reduzam os riscos. Por meio de um passo a passo detalhado de uma negociação real em EURUSD, Smart demonstrou como usar os principais indicadores para entrar no mercado com precisão.

Análise da desvalorização da moeda japonesa

Pieter van Wyk, trader profissional e gestor de fundos de hedge, analisou em profundidade as estratégias do Japão para administrar a desvalorização de sua moeda. «A prática de tomar empréstimos a taxas de juros baixas para investir em ativos de maior rendimento pode levar à desvalorização da moeda no médio prazo. Esse fenômeno está sendo observado atualmente com o Yen».

A análise de Van Wyk proporcionou uma compreensão abrangente das influências macroeconômicas sobre as negociações e as implicações dos ajustes de política do Banco do Japão. Ele discutiu o importante impacto do «carry trade» sobre o valor do Yen e como os diferenciais de taxas reais entre os países afetam a força da moeda. Van Wyk demonstrou como os traders podem identificar os principais pontos de intervenção e avaliar a estabilidade de longo prazo do Yen.

Percepções de trading com Monchai Kongthanapakdi

Monchai Kongthanapakdi, especialista da DiNapoli na Tailândia, respondeu às perguntas mais frequentes sobre trading profissional, oferecendo uma visão aprofundada dos meandros do comportamento do mercado. «O que faz um operador profissional? Como ele ouve o mercado? Qual é a sua mentalidade? Quais são os seus gatilhos? O que ele espera?» Kongthanapakdi discutiu a mentalidade e as técnicas que distinguem os operadores bem-sucedidos, enfatizando a importância de ouvir os sinais sutis do mercado e compreender sua dinâmica.

A EBC continua dedicada a promover o conhecimento colaborativo além das fronteiras geográficas. Esse evento não apenas destacou a importância de ferramentas avançadas de trading, mas também reforçou o compromisso inabalável do EBC Financial Group em equipar os traders com o conhecimento e os recursos necessários para se destacarem nos mercados financeiros. Ao fornecer continuamente soluções inovadoras e serviços excepcionais, a EBC é líder no suporte a operadores e clientes em todo o mundo.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no prestigioso distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por sua ampla gama de serviços, incluindo corretagem financeira, gerenciamento de ativos e soluções integradas de investimento. Com escritórios estrategicamente localizados nos principais centros financeiros, como Londres, Sidney, Hong Kong, Tóquio, Cingapura, Ilhas Cayman, Bangkok e Limassol, entre outros, a EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais de todo o mundo.

Reconhecida por vários prêmios, a EBC se orgulha de aderir aos mais altos níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. A EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentada pela Financial Conduct Authority (FCA) no Reino Unido, a EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulamentada pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e a EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentada pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

No centro do EBC Group estão profissionais experientes, com mais de 30 anos de profunda experiência nas principais instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Plaza Accord até a crise do franco suíço em 2015. A EBC mantém uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada compromisso com o investidor seja tratado com a máxima seriedade que merece.

A EBC é a parceira oficial de câmbio do FC Barcelona e oferece serviços especializados em regiões como Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC também é parceiro da campanha «United to Beat Malaria» (Unidos para vencer a malária), da Fundação das Nações Unidas, que visa melhorar os resultados globais de saúde. A partir de fevereiro de 2024, a EBC apoia a série de compromissos públicos «What Economists Really Do» (O que os economistas realmente fazem), do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, que desmistifica a economia e sua aplicação aos principais desafios da sociedade para melhorar a compreensão e o diálogo com o público.

