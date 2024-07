Mohawk Industries presenta i risultati del secondo trimestre

CALHOUN, Georgia, July 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto di 157 milioni di dollari e un utile per azione (“EPS”) di 2,46 dollari per il secondo trimestre 2024; l’utile netto rettificato è stato di 192 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 3,00 dollari. Le vendite nette per il secondo trimestre del 2024 sono state di 2,8 miliardi di dollari, con un calo del 5,1% rispetto al trimestre precedente e del 4,5% su base rettificata rispetto all’anno precedente. Nel secondo trimestre del 2023, la Società aveva registrato vendite nette pari a 3 miliardi di dollari, un utile netto di 101 milioni di dollari e un EPS di 1,58 dollari; l’utile netto rettificato era stato di 176 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 2,76 dollari.



Per il semestre chiuso il 29 giugno 2024, gli utili netti e l’EPS ammontano, rispettivamente, a 262 milioni di dollari e 4,10 dollari; gli utili netti rettificati sono stati di 310 milioni di dollari e l'EPS rettificato di 4,85 dollari. Le vendite nette per il primo semestre del 2024 sono state di 5,5 miliardi di dollari, con un calo del 4,8% rispetto al periodo precedente e del 5,0% su base rettificata rispetto all’anno precedente. Per il semestre terminato il 1° luglio 2023, le vendite nette sono state di 5,8 miliardi di dollari, gli utili netti sono stati di 181 milioni di dollari e l’EPS di 2,84 dollari; gli utili netti rettificati sono stati di 288 milioni di dollari e l'EPS rettificato di 4,51 dollari.

Commentando i risultati del secondo trimestre, il Presidente e Amministratore delegato Jeff Lorberbaum ha dichiarato: “I risultati del trimestre rispecchiano la nostra attenzione ai fattori controllabili della attività, tra cui le iniziative di vendita, il contenimento dei costi e le azioni di ristrutturazione. I nostri utili rettificati per azione sono aumentati grazie alle iniziative di produttività e alla ristrutturazione, nonché alla riduzione dei costi delle materie prime e dell’energia, parzialmente compensati dalla pressione del mercato sui prezzi, dal mix e da fattori valutari negativi. Nel trimestre abbiamo generato un flusso di cassa libero di circa 142 milioni di dollari, per un totale di 239 milioni di dollari fino ad oggi. Nel trimestre abbiamo acquistato circa 755 mila azioni, pari all'1,2%, per un valore di circa 90 milioni di dollari.

I risultati del secondo trimestre hanno superato le nostre aspettative, nonostante le condizioni di mercato non ottimali in tutto il mondo. Il canale commerciale continua a superare quello residenziale, sebbene si stia verificando un certo indebolimento della categoria. Nonostante la domanda a lungo termine dei nostri prodotti sia forte, gli acquisti residenziali nelle nostre aree geografiche rimangono deboli. Nel corso del trimestre, le azioni intraprese hanno migliorato i volumi in molte categorie di prodotti, anche se i guadagni sono stati compensati da un calo dei consumi e da prezzi competitivi. La ristrutturazione residenziale subisce le maggiori pressioni in quanto i consumatori continuano a rimandare gli acquisti discrezionali a causa dell'inflazione e dell'incertezza sul futuro. Inoltre, la ristrutturazione dei pavimenti è influenzata in modo significativo dai tassi di rotazione delle abitazioni, che rimangono bassi a causa dei tassi ipotecari elevati, dell'aumento dei prezzi delle case e dell'effetto “locked-in” sui proprietari immobiliari.

Per ridurre i costi e adeguare la nostra attività alle condizioni attuali, stiamo avviando ulteriori azioni di ristrutturazione che genereranno risparmi annui per 100 milioni di dollari, di cui 20-25 milioni saranno contabilizzati quest'anno. Il costo di cassa di queste azioni è di circa 40 milioni di dollari, per un totale di circa 130 milioni di dollari. Le tempistiche di esecuzione varieranno a seconda dei progetti, alcuni dei quali si estenderanno per tutto il 2025 e fino al 2026. Dismetteremo le attività meno produttive nei vari segmenti, consolideremo i magazzini locali e sfrutteremo le tecnologie per ridurre i costi amministrativi. Inoltre, ritireremo le attrezzature meno efficienti e semplificheremo la nostra offerta di prodotti. Oltre a queste azioni, i nostri team stanno attuando molte altre misure per gestire l'attuale contesto.

Per il secondo trimestre, il segmento Global Ceramic ha registrato un calo del 3,4% del fatturato netto rispetto al periodo precedente, o un calo del 2,9% su base rettificata rispetto all’anno precedente. Il margine operativo del segmento è stato del 7,4% rispetto al periodo precedente, o dell'8,5% su base rettificata, grazie a un impatto negativo dei prezzi e del mix di prodotti, oltre a fattori valutari negativi, parzialmente compensato da una riduzione dei costi dei fattori produttivi e da incrementi di produttività. Oltre alle nostre iniziative di ristrutturazione, stiamo attuando numerosi progetti di riduzione dei costi in tutto il segmento, tra cui la reingegnerizzazione dei prodotti, il miglioramento dei processi e la semplificazione delle funzioni amministrative. Per migliorare il nostro portafoglio, stiamo investendo nella differenziazione dei prodotti con tecnologie di stampa, lucidatura e rettifica all'avanguardia. Il 10 maggio, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio di indagini sui dazi antidumping e compensativi per le piastrelle di ceramica importate dall'India. L'associazione di categoria delle piastrelle di ceramica statunitensi ritiene che ciò potrebbe comportare delle tariffe comprese tra il 400% e l'800%. A causa del dumping generalizzato dell'India, il Messico ha aumentato i dazi sulle importazioni di piastrelle indiane e altri nostri mercati stanno attualmente valutando opzioni simili. Negli Stati Uniti, le nostre capacità di progettazione di alto livello, la produzione nazionale e l'ampia infrastruttura di distribuzione stanno migliorando la nostra partecipazione nei settori della costruzione e del commercio. In Europa, il nostro fatturato unitario ha superato i livelli dell'anno precedente, grazie ai vantaggi produttivi ed estetici della nostra offerta al fine di creare prodotti di valore più elevato.

Nel secondo trimestre, le vendite nette del segmento Flooring Rest of the World sono diminuite dell'8,3% rispetto al periodo precedente, o del 7,0% su base rettificata, rispetto all'anno precedente. Il margine operativo del segmento è stato del 9,0% rispetto al periodo precedente, o del 12,6% su base rettificata, a causa dell'impatto sfavorevole del mix di prezzi e prodotti e di maggiori costi di ristrutturazione, parzialmente compensati dalla riduzione dei costi dei fattori produttivi e da una maggiore produttività. In Europa, le condizioni di mercato si mantengono deboli con una spesa ridotta per i beni di consumo discrezionali. Il calo dell'inflazione ha indotto la Banca Centrale Europea ad abbassare i tassi di riferimento il 6 giugno, a cui seguiranno ulteriori tagli. In questo difficile contesto, ci siamo concentrati su azioni volte a promuovere le vendite, come il miglioramento della nostra offerta di prodotti, l'attuazione di iniziative promozionali e l'implementazione di campagne di marketing strategiche. Grazie a queste iniziative, i nostri volumi di laminato, LVT e pannelli sono migliorati rispetto ai livelli più bassi dell'anno precedente. Oltre alle nostre azioni di ristrutturazione, stiamo avviando numerosi progetti per migliorare la produttività, aumentare i rendimenti e ridurre il costo del lavoro.

Nel secondo trimestre, le vendite del nostro segmento Pavimentazioni Nord America sono scese del 4,3% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo del Segmento è stato dell'8,2% in bilancio o dell'8,6% su base rettificata, per effetto della riduzione dei costi dei fattori produttivi, aumenti di produttività e minori costi di ristrutturazione, parzialmente compensati dall'impatto negativo dei prezzi e del mix di prodotti. Nonostante le difficili condizioni di mercato, i volumi sono migliorati rispetto all'anno precedente per alcuni prodotti e in determinati canali, anche se parzialmente compensati dalla dinamica dei prezzi e del mix. Quest'anno, abbiamo intensificato i nostri rapporti con i grandi costruttori edili statunitensi, la cui quota di mercato è in crescita. Le vendite delle nostre collezioni di LVT e laminati sono state più sostenute nei canali dei rivenditori e dei costruttori. Il nostro recente sviluppo dei laminati sta crescendo al fine di soddisfare l'aumento della domanda dei nostri pavimenti impermeabili. Il settore commerciale continua a superare quello residenziale, con i canali dell'ospitalità, della pubblica amministrazione e dell'istruzione in testa, anche se i progetti avviati sono meno numerosi.

Prevediamo che le condizioni attuali si protrarranno anche nel corso del terzo trimestre, con l'aumento dei tassi di interesse, l'inflazione e la flessione delle vendite di immobili che influenzeranno i nostri mercati. Nell'attuale contesto, stiamo attuando piani per ottimizzare costi e ricavi. Le nostre iniziative di ristrutturazione consentiranno di ottenere risparmi significativi e di migliorare le nostre prestazioni quando vi sarà una ripresa dei mercati. Continuiamo a beneficiare della riduzione dei costi dell'energia e delle materie prime, parzialmente compensati dall'inflazione della manodopera e dei trasporti. Nel terzo trimestre, prevediamo che le pressioni sui prezzi proseguiranno a causa dei bassi volumi del settore, della limitata capacità di spesa dei consumatori per gli acquisti più consistenti e della riduzione dei consumi. Come di consueto, le vacanze estive europee avranno un impatto stagionale sulle nostre vendite e sui nostri risultati. Alla luce di questi fattori, prevediamo che l'EPS rettificato del terzo trimestre sarà compreso tra 2,80 e 2,90 dollari, al netto di eventuali oneri di ristrutturazione o di altri oneri una tantum.

Se da un lato gestiamo il contesto a breve termine, dall'altro ci prepariamo a capitalizzare la domanda che si presenterà quando assisteremo a una ripresa del settore. La ristrutturazione residenziale è la principale categoria del nostro settore e dovrebbe guidare la ripresa grazie al calo dei tassi di interesse e al miglioramento della fiducia dei consumatori. In tutte le nostre regioni, grazie al rafforzamento dell'economia, verranno avviate nuove costruzioni di case e nuovi progetti commerciali, mentre gli investimenti nei prodotti rafforzeranno la nostra partecipazione. In qualità di maggiore produttore di pavimenti al mondo, disponiamo di prodotti innovativi, capacità e forza finanziaria sufficienti per massimizzare i nostri risultati con la ripresa del mercato.”

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più conosciuti del settore e comprendono American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Negli ultimi due decenni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di tappeti nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con sedi in Australia, Brasile, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le anticipazioni su performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili e quelle che includono i termini “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili, costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori potrebbero causare differenze importanti nei risultati futuri: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi di produzione; inflazione e deflazione dei mercati di consumo; oscillazioni valutarie; costi e forniture energetiche; tempistica e livello delle spese di capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; eventuale identificazione e perfezionamento di acquisizioni in condizioni favorevoli, integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; conflitti geopolitici; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui opera la Società; e altri rischi identificati nelle relazioni SEC e negli annunci pubblici di Mohawk.

Conference call venerdì 26 luglio 2024, 11:00 Eastern Time

Per partecipare alla conference call via Internet, visitare il link http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2024-earnings-call. Per partecipare alla conference call tramite telefono, è necessario registrarsi anticipatamente all’indirizzo https://dpregister.com/sreg/10190272/fceb831600 per ricevere un numero univoco di identificazione personale. È possibile anche comporre il numero 1-833-630-1962 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-1843 (chiamate internazionali) il giorno della conference call per ottenere l’assistenza dell’operatore. Per chi non può partecipare all'orario stabilito, la conference call sarà disponibile in replica fino al 23 agosto 2024, componendo il numero 1-877-344-7529 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-0088 (chiamate internazionali) e inserendo l'ID della conferenza n. 1152692. La call verrà archiviata e sarà disponibile in replica nella scheda "Investor Information" del sito mohawkind.com per un anno.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net sales $ 2,801.3 2,950.5 5,480.7 5,756.7 Cost of sales 2,077.5 2,218.5 4,107.4 4,381.3 Gross profit 723.8 732.0 1,373.3 1,375.4 Selling, general and administrative expenses 509.8 578.9 1,012.7 1,096.6 Operating income 214.0 153.1 360.6 278.8 Interest expense 12.6 22.9 27.5 40.0 Other expense, net 1.6 2.2 0.5 1.6 Earnings before income taxes 199.8 128.0 332.6 237.2 Income tax expense 42.3 26.8 70.1 55.7 Net earnings including noncontrolling interests 157.5 101.2 262.5 181.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests 0.1 — 0.1 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 157.4 101.2 262.4 181.4 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.47 1.59 4.12 2.85 Weighted-average common shares outstanding - basic 63.6 63.7 63.7 63.6 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.46 1.58 4.10 2.84 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.9 63.9 64.0 63.9

Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net cash provided by operating activities $ 233.6 263.6 417.3 520.9 Less: Capital expenditures 91.4 116.7 178.2 245.2 Free cash flow $ 142.2 146.9 239.1 275.7 Depreciation and amortization $ 171.5 156.6 325.7 326.5

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 497.4 570.9 Receivables, net 2,018.5 2,087.1 Inventories 2,579.9 2,618.7 Prepaid expenses and other current assets 545.5 574.6 Total current assets 5,641.3 5,851.3 Property, plant and equipment, net 4,759.2 4,957.2 Right of use operating lease assets 396.2 400.4 Goodwill 1,136.7 2,031.0 Intangible assets, net 841.4 888.0 Deferred income taxes and other non-current assets 504.8 457.3 Total assets $ 13,279.6 14,585.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 718.0 1,038.0 Accounts payable and accrued expenses 2,109.8 2,143.8 Current operating lease liabilities 109.9 106.1 Total current liabilities 2,937.7 3,287.9 Long-term debt, less current portion 1,691.5 2,013.3 Non-current operating lease liabilities 301.6 310.6 Deferred income taxes and other long-term liabilities 696.3 761.4 Total liabilities 5,627.1 6,373.2 Total stockholders' equity 7,652.5 8,212.0 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,279.6 14,585.2

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,115.6 1,155.4 2,160.4 2,214.7 Flooring NA 958.5 1,001.7 1,858.7 1,955.1 Flooring ROW 727.2 793.4 1,461.6 1,586.9 Consolidated net sales $ 2,801.3 2,950.5 5,480.7 5,756.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 83.1 84.0 131.9 147.3 Flooring NA 78.3 37.2 123.3 35.2 Flooring ROW 65.6 87.0 136.5 162.2 Corporate and intersegment eliminations (13.0 ) (55.1 ) (31.1 ) (65.9 ) Consolidated operating income $ 214.0 153.1 360.6 278.8 Assets: Global Ceramic $ 4,931.5 5,546.2 Flooring NA 3,940.2 4,210.2 Flooring ROW 3,899.2 4,295.2 Corporate and intersegment eliminations 508.7 533.6 Consolidated assets $ 13,279.6 14,585.2

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 157.4 101.2 262.4 181.4 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 49.3 73.7 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 — 4.6 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 10.1 49.0 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.1 ) 2.2 (1.0 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.2 0.1 (2.2 ) 1.0 Income tax effect of adjusting items (8.6 ) (16.1 ) (11.5 ) (20.7 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 191.5 176.1 310.3 288.0 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.00 2.76 4.85 4.51 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.9 63.9 64.0 63.9

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) June 29, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 718.0 Long-term debt, less current portion 1,691.5 Total debt 2,409.5 Less: Cash and cash equivalents 497.4 Net debt $ 1,912.1

Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 30,

2023 December 31,

2023 March 30,

2024 June 29,

2024 June 29,

2024 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ (760.3 ) 139.4 105.0 157.5 (358.4 ) Interest expense 20.1 17.4 14.9 12.6 65.0 Income tax expense 15.0 14.2 27.8 42.3 99.3 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (0.2 ) 0.1 — (0.1 ) (0.2 ) Depreciation and amortization(1) 149.6 154.2 154.2 171.5 629.5 EBITDA (575.8 ) 325.3 301.9 383.8 435.2 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.6 6.0 5.4 20.9 79.9 Inventory step-up from purchase accounting (0.1 ) — — — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876.1 1.6 — — 877.7 Legal settlements, reserves and fees 43.5 (4.7 ) 8.8 1.3 48.9 Adjustments of indemnification asset (1.9 ) (0.1 ) 2.4 (0.2 ) 0.2 Adjusted EBITDA $ 389.4 328.1 318.5 405.8 1,441.8 Net debt to adjusted EBITDA 1.3

(1)Includes accelerated depreciation of ($0.5) for Q3 2023, $2.6 for Q4 2023, $2.4 for Q1 2024 and $20.5 for Q2 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 June 29, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,801.3 5,480.7 Adjustment for constant shipping days (8.7 ) 8.1 Adjustment for constant exchange rates 25.0 29.4 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,817.6 5,470.4

Three Months Ended June 29, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,115.6 Adjustment for constant shipping days (8.7 ) Adjustment for constant exchange rates 14.6 Adjusted net sales $ 1,121.5

Flooring ROW Net sales $ 727.2 Adjustment for constant exchange rates 10.4 Adjusted net sales $ 737.6

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Gross Profit $ 723.8 732.0 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 35.2 30.4 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Adjusted gross profit $ 759.0 763.7

Adjusted gross profit as a percent of net sales 27.1 % 25.9 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 509.8 578.9 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (6.2 ) (11.3 ) Legal settlements, reserves and fees (1.3 ) (48.0 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 502.3 519.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.6 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Loss) Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 214.0 153.1 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 Adjusted operating income $ 256.7 244.1

Adjusted operating income as a percent of net sales 9.2 % 8.3 %

Global Ceramic Operating income $ 83.1 84.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11.7 13.8 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Adjusted segment operating income $ 94.8 99.1

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.5 % 8.6 %

Flooring NA Operating income $ 78.3 37.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.7 18.5 Legal settlements, reserves and fees — 4.9 Adjusted segment operating income $ 82.0 60.6

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 6.0 %

Flooring ROW Operating income $ 65.6 87.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.8 9.4 Adjusted segment operating income $ 91.4 96.4

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.6 % 12.2 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.0 ) (55.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.2 — Legal settlements, reserves and fees 1.3 43.1 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (12.0 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Earnings before income taxes $ 199.8 128.0 Net earnings attributable to noncontrolling interests (0.1 ) — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 242.2 218.9

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Income tax expense $ 42.3 26.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.2 ) (0.1 ) Income tax effect of adjusting items 8.6 16.1 Adjusted income tax expense $ 50.7 42.8 Adjusted income tax rate 20.9 % 19.6 %





La Società integra i suoi bilanci consolidati sintetici, che sono redatti e presentati in conformità agli US GAAP, con alcune misure finanziarie non-GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure GAAP statunitensi più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP suindicato deve essere considerato in aggiunta all'indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La società ritiene che questi indicatori non GAAP, una volta riconciliati con i corrispondenti indicatori US GAAP, siano di ausilio per gli investitori nel seguente modo: gli indicatori di ricavi non GAAP aiutano a individuare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi per i periodi precedenti e futuri, mentre le misure di redditività non GAAP aiutano a comprendere le tendenze a lungo termine della redditività del business della società e a confrontare i suoi utili per i periodi precedenti e futuri.

La società esclude dalle proprie misurazioni dei ricavi non-GAAP alcune voci perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non GAAP della Società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non-GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione, di integrazione e di altro tipo, patteggiamenti legali, riserve e onorari, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione dell’acquisto di acquisizioni, compreso incremento dell’inventario rispetto alla contabilizzazione dell’acquisto, modifiche dell’attività di indennizzo, storno di posizioni fiscali incerte e ristrutturazione fiscale europea.