Mohawk Industries publiceert resultaten 2e kwartaal

CALHOUN, Georgia, July 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) heeft vandaag de nettowinst van $ 157 miljoen over het tweede kwartaal van 2024 aangekondigd, met een winst per aandeel ("EPS") van $ 2,46; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 192 miljoen, met een aangepaste winst per aandeel van $ 3,00. Voor het tweede kwartaal van 2024 bedroeg de netto-omzet $ 2,8 miljard, wat zoals gerapporteerd een daling van 5,1% inhoudt en 4,5% op aangepaste basis in vergelijking met vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2023 boekte het bedrijf een netto-omzet van $ 3,0 miljard, een nettowinst van $ 101 miljoen en een winst per aandeel van $ 1,58; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 176 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 2,76.



Voor de zes maanden eindigend op 29 juni 2024 bedroeg de nettowinst $ 262 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 4,10; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 310 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 4,85. Voor de eerste zes maanden van 2024 bedroeg de netto-omzet $ 5,5 miljard, wat zoals gerapporteerd een daling van 4,8% inhoudt en op aangepaste basis een daling van 5,0% in vergelijking met vorig jaar. Voor de zes maanden eindigend op 1 juli 2023 bedroeg de netto-omzet $ 5,8 miljard, de nettowinst $ 181 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 2,84; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 288 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 4,51.

In een toelichting over de bedrijfsresultaten van het tweede kwartaal verklaarde voorzitter en CEO Jeff Lorberbaum: "Onze kwartaalresultaten zijn vooral toe te schrijven aan onze aandacht voor beheersbare factoren waaronder commerciële initiatieven, kostenbesparingen en herstructureringen. Onze aangepaste winst per aandeel verbeterde dankzij initiatieven op het gebied van productiviteit en herstructurering evenals door lagere energie- en materiaalkosten, wat gedeeltelijk tenietgedaan werd door prijsdruk, de productmix en wisselkoersschommelingen. Er werd over het kwartaal een vrije kasstroom van ongeveer $ 142 miljoen gegenereerd, goed voor een totaal van $ 239 miljoen op jaarbasis. In dit kwartaal werden ongeveer 755 duizend aandelen, of 1,2%, van onze aandelen verworven voor ongeveer $ 90 miljoen.

Onze resultaten voor het tweede kwartaal overtroffen onze verwachtingen, ondanks de wereldwijd matige marktomstandigheden. Hoewel deze categorie enigszins afzwakt, blijft het commerciële kanaal het beter doen dan het residentiële kanaal. Terwijl de vraag naar onze producten op lange termijn sterk is, blijft de residentiële verkoop in onze regio's ondermaats. De in de loop van het kwartaal genomen maatregelen verbeterden de volumes in veel productcategorieën, waarvan de winst werd tenietgedaan door dalende consumptie en de prijsconcurrentie. Woningrenovatie staat het zwaarst onder druk aangezien consumenten belangrijke uitgaven blijven uitstellen door de inflatie en hun onzekerheid over de toekomst. Daarnaast wordt vloerrenovatie aanzienlijk beïnvloed door de woningverkoop, die onder druk blijven staan door de hoge hypotheekrente, de gestegen woningprijzen en het feit dat eigenaren aarzelen om te verkopen.

Om de kosten te drukken en onze activiteiten af te stemmen op de huidige marktomstandigheden, voeren we aanvullende herstructureringsmaatregelen door die een jaarlijkse besparing van $ 100 miljoen moeten opleveren, waarvan $ 20 tot $ 25 miljoen nog dit jaar. De contante kosten van deze acties bedragen ongeveer $ 40 miljoen, voor een totaal van ongeveer $ 130 miljoen. De uitvoeringstermijn varieert per project, waarvan sommige doorlopen tot 2025 en 2026. Binnen alle segmenten zullen minder productieve activiteiten worden beëindigd, regionale opslaglocaties worden geconsolideerd en technologie worden benut om de administratiekosten te verlagen. Ook zal minder efficiënte apparatuur buiten gebruik worden gesteld en zullen we ons productaanbod vereenvoudigen. Daarnaast implementeren onze teams een groot aantal aanvullende maatregelen om het huidige klimaat in goede banen te leiden.

Voor het tweede kwartaal noteerde het segment Global Ceramic zoals gerapporteerd een daling van 3,4% van de netto-omzet, of een daling van 2,9% op aangepaste basis, in vergelijking met vorig jaar. De operationele marge bedroeg zoals gerapporteerd 7,4%, of 8,5% op aangepaste basis, door de negatieve invloed van de prijzen en de productmix en ongunstige wisselkoerseffecten, waarvoor gedeeltelijk werd gecompenseerd door lagere inkoopkosten en de toegenomen productiviteit. In aanvulling op onze herstructureringsinitiatieven voeren we momenteel verschillende kostenbesparingen door binnen het segment, waaronder het herontwerpen van producten, procesverbeteringen en de stroomlijning van de administratie. Ter verbetering van onze productmix investeren we in productdifferentiatie door middel van toonaangevende druk-, polijst- en rectificatietechnologieën. Op 10 mei kondigde het Amerikaanse Departement of Commerce een onderzoek naar antidumping en compenserende rechten aan met betrekking tot uit India ingevoerde keramische tegels. De Amerikaanse organisatie voor de handel in keramische tegels verwacht hierdoor tarieven tussen 400% en 800%. Gezien de wijdverspreide dumping vanuit India heeft Mexico de invoerrechten op tegels uit India verhoogd, en onze andere markten overwegen momenteel vergelijkbare opties. In de V.S. breiden we onze aanwezigheid in de bouw- en commerciële sector uit dankzij onze hoogwaardige ontwerpen, binnenlandse productie en uitgebreide distributie-infrastructuur. Onze Europese verkoop per eenheid overtrof de verkoopcijfers van vorig jaar, doordat we onze voorsprong op het gebied van productie en ontwerp hebben aangewend om hoogwaardige producten te ontwikkelen.

Over het tweede kwartaal daalde de netto-omzet van ons segment Flooring Rest of the World zoals gerapporteerd met 8,3%, of 7,0% op aangepaste basis, in vergelijking met vorig jaar. De operationele marge van het segment bedroeg zoals gerapporteerd 9,0%, of 12,6% op aangepaste basis, vanwege de ongunstige prijzen en productmix en meer herstructureringskosten, waarvoor gedeeltelijk werd gecompenseerd door lagere inkoopkosten en een hogere productiviteit. De Europese markt blijft zwak met beperkte uitgaven door de consument. Gezien de inflatie verlaagde de Europese Centrale Bank op 6 juni de belangrijkste rentetarieven, en wellicht volgen er nog meer renteverlagingen. In een dergelijke uitdagende context hebben we ons gericht op verkoopacties zoals het verbeteren van ons productaanbod, promoties en strategische marketingcampagnes. Door deze initiatieven konden we onze volumes in laminaat, LVT en panelen verbeteren in vergelijking met vorig jaar. Naast herstructureringen lanceren we een aantal projecten ter verbetering van de productiviteit, ter verhoging van het rendement en een vermindering van de arbeidskosten.

Gedurende het tweede kwartaal daalde de omzet van ons segment Flooring North America met 4,3% in vergelijking met vorig jaar. De operationele marge van het segment bedroeg zoals gerapporteerd 8,2%, of 8,6% op aangepaste basis, door lagere inkoopkosten, de toegenomen productiviteit en lagere herstructureringskosten, wat gedeeltelijk teniet werd gedaan door de ongunstige invloed van de prijzen en productmix. Ondanks de uitdagende markt verbeterden we onze volumes jaarlijks voor sommige producten en kanalen, wat echter gedeeltelijk tenietgedaan werd door de prijzen en de dynamische productmix. Dit jaar hebben we onze samenwerking met vooraanstaande Amerikaanse bouwbedrijven, die hun marktaandeel vergroten, geïntensiveerd. De verkoop van onze LVT- en laminaatcollecties groeide in de retail- en bouwkanalen. Onze recente uitbreiding van het segment laminaat wordt geïntensiveerd om aan de grotere vraag naar onze waterbestendige vloeren te kunnen voldoen. De commerciële sector blijft sterker presteren dan de residentiële sector, met de horeca-, overheids- en onderwijskanalen voorop, hoewel er minder projecten worden opgezet.

We verwachten dat de huidige omstandigheden zich zullen voortzetten in het derde kwartaal, met hoge rentetarieven, inflatie en een matige huizenverkoop, wat van invloed zal zijn op onze markten. Gezien de huidige markt worden er plannen doorgevoerd om zowel onze opbrengsten als kosten te optimaliseren. Onze herstructureringen moeten aanzienlijke besparingen opleveren en onze prestaties verbeteren wanneer onze markten zich herstellen. We blijven de vruchten plukken van lagere energie- en grondstofkosten, die gedeeltelijk worden tenietgedaan door arbeids- en transportkosten. Voor het derde kwartaal verwachten we dat de prijsdruk zal aanhouden gezien de lage volumes in de sector, de beperkte uitgaven door consumenten voor grotere aankopen en afnemende aankopen over het algemeen. Zoals gebruikelijk heeft de Europese zomervakantie een seizoensgebonden invloed op onze omzet en prestaties. Op basis van deze factoren verwachten we dat de aangepaste winst per aandeel over het derde kwartaal tussen $ 2,80 en $ 2,90 zal bedragen, exclusief herstructurerings- of andere eenmalige kosten.

Terwijl we de omstandigheden op korte termijn het hoofd bieden, bereiden we ons voor op de vraag die zal ontstaan wanneer de sector herstelt. Woningrenovatie is de belangrijkste categorie in onze sector die het herstel zou moeten stimuleren wanneer de rente daalt en het vertrouwen van de consument verbetert. In al onze regio's zal de woningbouw en de commerciële activiteiten toenemen naarmate de economie verbetert, waarbij onze productinvesteringen zullen bijdragen aan onze participatie. In de hoedanigheid van wereldwijde marktleider in vloerbedekkingen beschikken we over de innovatieve producten, mogelijkheden en financiële kracht om onze resultaten te verbeteren naarmate de markt zich herstelt."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloerbedekkingen die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk leveren competitieve voordelen op bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels en laminaat-, houten, stenen en vinylvloerbedekking. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Tot onze merken behoren de meest bekende in de sector, waaronder American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. Gedurende de afgelopen twee decennia transformeerde Mohawk zich van een Amerikaanse tapijtfabrikant in 's werelds grootste vloerbedekkingsbedrijf met vestigingen in Australië, Brazilië, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net sales $ 2,801.3 2,950.5 5,480.7 5,756.7 Cost of sales 2,077.5 2,218.5 4,107.4 4,381.3 Gross profit 723.8 732.0 1,373.3 1,375.4 Selling, general and administrative expenses 509.8 578.9 1,012.7 1,096.6 Operating income 214.0 153.1 360.6 278.8 Interest expense 12.6 22.9 27.5 40.0 Other expense, net 1.6 2.2 0.5 1.6 Earnings before income taxes 199.8 128.0 332.6 237.2 Income tax expense 42.3 26.8 70.1 55.7 Net earnings including noncontrolling interests 157.5 101.2 262.5 181.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests 0.1 — 0.1 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 157.4 101.2 262.4 181.4 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.47 1.59 4.12 2.85 Weighted-average common shares outstanding - basic 63.6 63.7 63.7 63.6 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.46 1.58 4.10 2.84 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.9 63.9 64.0 63.9

Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net cash provided by operating activities $ 233.6 263.6 417.3 520.9 Less: Capital expenditures 91.4 116.7 178.2 245.2 Free cash flow $ 142.2 146.9 239.1 275.7 Depreciation and amortization $ 171.5 156.6 325.7 326.5

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 497.4 570.9 Receivables, net 2,018.5 2,087.1 Inventories 2,579.9 2,618.7 Prepaid expenses and other current assets 545.5 574.6 Total current assets 5,641.3 5,851.3 Property, plant and equipment, net 4,759.2 4,957.2 Right of use operating lease assets 396.2 400.4 Goodwill 1,136.7 2,031.0 Intangible assets, net 841.4 888.0 Deferred income taxes and other non-current assets 504.8 457.3 Total assets $ 13,279.6 14,585.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 718.0 1,038.0 Accounts payable and accrued expenses 2,109.8 2,143.8 Current operating lease liabilities 109.9 106.1 Total current liabilities 2,937.7 3,287.9 Long-term debt, less current portion 1,691.5 2,013.3 Non-current operating lease liabilities 301.6 310.6 Deferred income taxes and other long-term liabilities 696.3 761.4 Total liabilities 5,627.1 6,373.2 Total stockholders' equity 7,652.5 8,212.0 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,279.6 14,585.2

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,115.6 1,155.4 2,160.4 2,214.7 Flooring NA 958.5 1,001.7 1,858.7 1,955.1 Flooring ROW 727.2 793.4 1,461.6 1,586.9 Consolidated net sales $ 2,801.3 2,950.5 5,480.7 5,756.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 83.1 84.0 131.9 147.3 Flooring NA 78.3 37.2 123.3 35.2 Flooring ROW 65.6 87.0 136.5 162.2 Corporate and intersegment eliminations (13.0 ) (55.1 ) (31.1 ) (65.9 ) Consolidated operating income $ 214.0 153.1 360.6 278.8 Assets: Global Ceramic $ 4,931.5 5,546.2 Flooring NA 3,940.2 4,210.2 Flooring ROW 3,899.2 4,295.2 Corporate and intersegment eliminations 508.7 533.6 Consolidated assets $ 13,279.6 14,585.2

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 157.4 101.2 262.4 181.4 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 49.3 73.7 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 — 4.6 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 10.1 49.0 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.1 ) 2.2 (1.0 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.2 0.1 (2.2 ) 1.0 Income tax effect of adjusting items (8.6 ) (16.1 ) (11.5 ) (20.7 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 191.5 176.1 310.3 288.0 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.00 2.76 4.85 4.51 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.9 63.9 64.0 63.9

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) June 29, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 718.0 Long-term debt, less current portion 1,691.5 Total debt 2,409.5 Less: Cash and cash equivalents 497.4 Net debt $ 1,912.1

Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 30,

2023 December 31,

2023 March 30,

2024 June 29,

2024 June 29,

2024 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ (760.3 ) 139.4 105.0 157.5 (358.4 ) Interest expense 20.1 17.4 14.9 12.6 65.0 Income tax expense 15.0 14.2 27.8 42.3 99.3 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (0.2 ) 0.1 — (0.1 ) (0.2 ) Depreciation and amortization(1) 149.6 154.2 154.2 171.5 629.5 EBITDA (575.8 ) 325.3 301.9 383.8 435.2 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.6 6.0 5.4 20.9 79.9 Inventory step-up from purchase accounting (0.1 ) — — — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876.1 1.6 — — 877.7 Legal settlements, reserves and fees 43.5 (4.7 ) 8.8 1.3 48.9 Adjustments of indemnification asset (1.9 ) (0.1 ) 2.4 (0.2 ) 0.2 Adjusted EBITDA $ 389.4 328.1 318.5 405.8 1,441.8 Net debt to adjusted EBITDA 1.3

(1)Includes accelerated depreciation of ($0.5) for Q3 2023, $2.6 for Q4 2023, $2.4 for Q1 2024 and $20.5 for Q2 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 June 29, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,801.3 5,480.7 Adjustment for constant shipping days (8.7 ) 8.1 Adjustment for constant exchange rates 25.0 29.4 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,817.6 5,470.4

Three Months Ended June 29, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,115.6 Adjustment for constant shipping days (8.7 ) Adjustment for constant exchange rates 14.6 Adjusted net sales $ 1,121.5

Flooring ROW Net sales $ 727.2 Adjustment for constant exchange rates 10.4 Adjusted net sales $ 737.6

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Gross Profit $ 723.8 732.0 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 35.2 30.4 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Adjusted gross profit $ 759.0 763.7

Adjusted gross profit as a percent of net sales 27.1 % 25.9 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 509.8 578.9 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (6.2 ) (11.3 ) Legal settlements, reserves and fees (1.3 ) (48.0 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 502.3 519.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.6 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Loss) Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 214.0 153.1 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 Adjusted operating income $ 256.7 244.1

Adjusted operating income as a percent of net sales 9.2 % 8.3 %

Global Ceramic Operating income $ 83.1 84.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11.7 13.8 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Adjusted segment operating income $ 94.8 99.1

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.5 % 8.6 %

Flooring NA Operating income $ 78.3 37.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.7 18.5 Legal settlements, reserves and fees — 4.9 Adjusted segment operating income $ 82.0 60.6

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 6.0 %

Flooring ROW Operating income $ 65.6 87.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.8 9.4 Adjusted segment operating income $ 91.4 96.4

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.6 % 12.2 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.0 ) (55.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.2 — Legal settlements, reserves and fees 1.3 43.1 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (12.0 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Earnings before income taxes $ 199.8 128.0 Net earnings attributable to noncontrolling interests (0.1 ) — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 242.2 218.9

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Income tax expense $ 42.3 26.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.2 ) (0.1 ) Income tax effect of adjusting items 8.6 16.1 Adjusted income tax expense $ 50.7 42.8 Adjusted income tax rate 20.9 % 19.6 %





Het Bedrijf vult zijn geconsolideerde samengevatte financiële overzichten, conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met niet-GAAP gerelateerde financiële prestatie-indicatoren. Overeenkomstig de voorschriften van de Securities and Exchange Commission geven de bovenstaande tabellen een reconciliatie van de niet binnen GAAP gedefinieerde financiële indicatoren van het bedrijf met de meest directe binnen US GAAP vergelijkbare gedefinieerde indicatoren. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf meent dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze zijn afgestemd op de overeenkomstige US GAAP-maatstaf, zijn beleggers als volgt helpen: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en omzet te vergelijken met vorige en toekomstige perioden evenals niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends van het Bedrijf op lange termijn te doorgronden en de winst te vergelijken met vorige en toekomstige perioden.

Het bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze sterk kunnen fluctueren tussen verschillende verslagperiodes en de onderliggende bedrijfstrends kunnen overschaduwen. De niet door GAAP gedefinieerde indicatoren zijn onder meer gebaseerd op wisselkoerstransacties en valutaomrekening, het aantal verzenddagen binnen een bepaalde periode en het effect van overnames.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. De volgende elementen zijn niet opgenomen in de niet-GAAP-maatstaven voor winstgevendheid: herstructurerings-, overname-, aan integratie gerelateerde en andere kosten, juridische schikkingen, reserves en commissies, bijzondere waardeverminderingen van goodwill en immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur, de boekhoudkundige verwerking van overnames, inclusief de verhoging van voorraden op basis van de boekhoudkundige verwerking van overnames, aanpassingen van vrijwaringsactiva, correcties van onzekere belastingposities en fiscale herstructureringen binnen Europa.