Mohawk Industries informa de los resultados del segundo trimestre

CALHOUN, Georgia, July 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy unos beneficios netos del segundo trimestre de 2024 de 157 millones de dólares y unos beneficios por acción («BPA») de 2,46 dólares; los beneficios netos ajustados ascendieron a 192 millones de dólares y los BPA a 3,00 dólares. Las ventas netas del segundo trimestre de 2024 ascendieron a 2800 millones de dólares, una disminución del 5,1 % según lo informado y del 4,5 % en una base ajustada en comparación con el año anterior. Durante el segundo trimestre de 2023, la empresa comunicó unas ventas netas de 3000 millones de dólares, ganancias netas de 101 millones y los beneficios por acción de 1,58 dólares; los beneficios netos ajustados ascendieron a 176 millones de dólares y los BPA ajustados fueron de 2,76 dólares.



En el semestre cerrado a 29 de junio de 2024, los beneficios netos y los BPA fueron de 262 millones de dólares y 4,10 dólares, respectivamente; los beneficios netos ajustados ascendieron a 310 millones de dólares y los BPA ajustados fueron de 4,85 dólares. Las ventas netas durante los primeros seis meses de 2024 fueron de 5500 millones de dólares, una disminución del 4,8 % según lo informado y del 5,0 % en una base ajustada en comparación con el año anterior. En el semestre cerrado a 1 de julio de 2023, las ventas netas ascendieron a 5800 millones de dólares, los beneficios netos fueron de 181 millones de dólares y los BPA fueron de 2,84 dólares; los beneficios netos ajustados ascendieron a 288 millones de dólares y los BPA ajustados fueron de 4,51 dólares.

Al comentar los resultados del segundo trimestre de la empresa, el presidente y director ejecutivo Jeff Lorberbaum afirmó: «Nuestro desempeño en el trimestre reflejó nuestro enfoque en los factores controlables de nuestro negocio, incluidas las iniciativas de ventas, la contención de costes y las acciones de reestructuración. Nuestras ganancias ajustadas por acción aumentaron como resultado de iniciativas de productividad y reestructuración, así como de menores costes de energía y materiales, compensados parcialmente ​​por la presión del mercado sobre los precios, la combinación y los vientos en contra del tipo de cambio. Generamos un flujo de caja libre de unos 142 millones de dólares en el trimestre, hasta un total de 239 millones de dólares en lo que va del año. En el trimestre, compramos aproximadamente 755 000 acciones, o el 1,2 %, de nuestras acciones por aproximadamente 90 millones de dólares.

Nuestros resultados del segundo trimestre superaron nuestras expectativas a pesar de las débiles condiciones del mercado en todo el mundo. El canal comercial continúa superando al residencial, aunque se observa cierta debilidad en la categoría. Si bien la demanda a largo plazo de nuestros productos es fuerte, las compras residenciales en nuestras geografías siguen siendo débiles. Durante el trimestre, las medidas que tomamos mejoraron los volúmenes en muchas categorías de productos, aunque las ganancias se vieron contrarrestadas por los consumidores que optaron por productos más baratos y por precios competitivos. La remodelación residencial está bajo la mayor presión ya que los consumidores continúan posponiendo grandes compras discrecionales debido a la inflación y la incertidumbre sobre el futuro. Además, la remodelación de pisos está muy influida por las tasas de rotación de viviendas, que permanecen reprimidas debido a las elevadas tasas hipotecarias, los precios más altos de las viviendas y el «efecto de encierro» en los propietarios.

Para reducir costes y alinear nuestro negocio a las condiciones actuales, iniciamos acciones de reestructuración adicionales que generarán ahorros anualizados de 100 millones de dólares, de los cuales entre 20 y 25 millones de dólares reconocerán este año. El coste en efectivo de estas acciones es de unos 40 millones de dólares, con un coste total de unos 130 millones de dólares. Los plazos de ejecución variarán según el proyecto y algunos se extenderán a lo largo de 2025 y hasta 2026. En todos los segmentos, paralizaremos operaciones menos productivas, consolidaremos almacenes regionales y aprovecharemos la tecnología para reducir los costes administrativos. También retiraremos equipos menos eficientes y simplificaremos nuestra oferta de productos. Junto con estas acciones, nuestros equipos implementan muchas otras medidas para gestionar el entorno actual.

Para el segundo trimestre, el Segmento Cerámico Global informó una disminución del 3,4 % en las ventas netas según lo informado, o una disminución del 2,9 % en una base ajustada, en comparación con el año anterior. El margen operativo del Segmento fue del 7,4 % según lo informado, o del 8,5 % en una base ajustada, como resultado del impacto desfavorable del precio y la combinación de productos y los vientos en contra del tipo de cambio, compensados parcialmente ​​por menores costes de insumos y ganancias de productividad. Además de nuestras iniciativas de reestructuración, implementamos numerosos proyectos de reducción de costes en todo el Segmento, incluida la reingeniería de productos, mejoras de procesos y racionalización de funciones administrativas. Para mejorar nuestra mezcla, invertimos en la diferenciación de productos con tecnologías de última generación en impresión, pulido y rectificado. El 10 de mayo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el inicio de investigaciones antidumping y de derechos compensatorios sobre baldosas cerámicas importadas de la India. La asociación comercial de baldosas cerámicas de EE. UU. cree que esto podría dar lugar a aranceles de entre el 400 % y el 800 %. Ante el dumping generalizado de la India, México ha aumentado los aranceles de importación sobre las baldosas indias, y nuestros otros mercados investigan actualmente opciones similares. En Estados Unidos, nuestras capacidades de diseño de alta gama, fabricación nacional y amplia infraestructura de distribución mejoran nuestra participación en los sectores de construcción y comercial. En Europa, nuestras ventas unitarias superaron los niveles del año pasado porque aprovechamos nuestras ventajas de fabricación y estilo para crear productos de mayor valor.

Durante el segundo trimestre, las ventas netas de nuestro Segmento de Pisos Resto del Mundo disminuyeron un 8,3 % según lo informado, o un 7,0 % en una base ajustada, en comparación con el año anterior. El margen operativo del Segmento fue de 9,0 % según lo informado, o 12,6 % en una base ajustada, como resultado del impacto desfavorable del precio y la combinación de productos y mayores costes de reestructuración, parcialmente compensados ​​por menores costes de insumos y ganancias de productividad. En Europa, las condiciones del mercado siguen siendo lentas y el gasto discrecional del consumidor está limitado. La caída de la inflación llevó al Banco Central Europeo a reducir los tipos oficiales el 6 de junio, y es posible que se produzcan recortes adicionales. En este entorno desafiante, nos centramos en acciones para impulsar las ventas, como mejorar nuestra oferta de productos, ejecutar promociones e implementar campañas de comercialización estratégica. Como resultado de estas iniciativas, nuestros volúmenes en laminados, LVT y paneles mejoraron con respecto a los bajos niveles del año anterior. Además de nuestras acciones de reestructuración, lanzamos numerosos proyectos para mejorar la productividad, incrementar el rendimiento y reducir los costes laborales.

En el segundo trimestre, las ventas de nuestro segmento Pisos de América del Norte disminuyeron un 4,3 % en comparación con el año anterior. El margen operativo del Segmento fue de 8,2 % según lo informado, o 8,6 % en una base ajustada, como resultado de menores costes de insumos, ganancias de productividad y menores costes de reestructuración, compensados parcialmente ​​por el impacto desfavorable del precio y la combinación de productos. A pesar de las difíciles condiciones del mercado, los volúmenes mejoraron año tras año en algunos productos y canales, aunque compensados parcialmente ​​por la dinámica de precios y mezcla. Este año, hemos ampliado nuestras relaciones con grandes constructores de viviendas de EE. UU., que aumentan su participación en el mercado. Las ventas de nuestras colecciones de LVT y laminados fueron más fuertes en los canales minoristas y de construcción. Nuestra expansión reciente de laminados aumenta para satisfacer la mayor demanda de nuestros pisos impermeables. El sector comercial continúa superando al residencial, con los canales de hotelería, gobierno y educación a la cabeza, aunque se inician menos proyectos.

Prevemos que las condiciones actuales continuarán en el tercer trimestre con tipos de interés altos, inflación y ventas de viviendas débiles que impactarán nuestros mercados. En el entorno actual, ejecutamos planes para optimizar nuestros ingresos y costes. Nuestras iniciativas de reestructuración generarán ahorros significativos y mejorarán nuestro desempeño cuando nuestros mercados se recuperen. Seguimos beneficiándonos de menores costes de energía y materias primas, compensados parcialmente ​​por la inflación de mano de obra y flete. En el tercer trimestre, anticipamos que las presiones sobre los precios continuarán por los bajos volúmenes de la industria, el gasto restringido de los consumidores en compras más grandes y los consumidores que optan por comprar productos de menor precio. Como es habitual, las vacaciones de verano europeas afectarán estacionalmente nuestras ventas y nuestro rendimiento. Al considerar estos factores, anticipamos que nuestras ganancias por acción ajustadas del tercer trimestre estarán entre 2,80 y 2,90 dólares, excluida cualquier reestructuración u otros cargos únicos.

Mientras gestionamos el entorno a corto plazo, nos preparamos para capitalizar la demanda que se produce cuando la industria se recupera. La remodelación residencial es la categoría más grande de nuestra industria y debería liderar la recuperación a medida que las tasas de interés disminuyen y la confianza del consumidor mejora. En nuestras regiones, se iniciarán nuevas construcciones de viviendas y proyectos comerciales a medida que la economía se fortalezca, y nuestras inversiones en productos mejorarán nuestra participación. Como el mayor fabricante de pisos del mundo, contamos con productos innovadores, capacidades y solidez financiera para optimizar nuestros resultados a medida que el mercado se recupera».

Mohawk Industries es el principal fabricante mundial de pavimento y crea productos con el fin de mejorar los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución de Mohawk, que están integrados verticalmente, ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas de cerámica, laminados, madera, piedra y suelos de vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. En las últimas dos décadas, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de alfombras estadounidense a convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, con presencia en Australia, Brasil, Europa, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net sales $ 2,801.3 2,950.5 5,480.7 5,756.7 Cost of sales 2,077.5 2,218.5 4,107.4 4,381.3 Gross profit 723.8 732.0 1,373.3 1,375.4 Selling, general and administrative expenses 509.8 578.9 1,012.7 1,096.6 Operating income 214.0 153.1 360.6 278.8 Interest expense 12.6 22.9 27.5 40.0 Other expense, net 1.6 2.2 0.5 1.6 Earnings before income taxes 199.8 128.0 332.6 237.2 Income tax expense 42.3 26.8 70.1 55.7 Net earnings including noncontrolling interests 157.5 101.2 262.5 181.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests 0.1 — 0.1 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 157.4 101.2 262.4 181.4 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.47 1.59 4.12 2.85 Weighted-average common shares outstanding - basic 63.6 63.7 63.7 63.6 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.46 1.58 4.10 2.84 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.9 63.9 64.0 63.9

Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net cash provided by operating activities $ 233.6 263.6 417.3 520.9 Less: Capital expenditures 91.4 116.7 178.2 245.2 Free cash flow $ 142.2 146.9 239.1 275.7 Depreciation and amortization $ 171.5 156.6 325.7 326.5

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 497.4 570.9 Receivables, net 2,018.5 2,087.1 Inventories 2,579.9 2,618.7 Prepaid expenses and other current assets 545.5 574.6 Total current assets 5,641.3 5,851.3 Property, plant and equipment, net 4,759.2 4,957.2 Right of use operating lease assets 396.2 400.4 Goodwill 1,136.7 2,031.0 Intangible assets, net 841.4 888.0 Deferred income taxes and other non-current assets 504.8 457.3 Total assets $ 13,279.6 14,585.2 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 718.0 1,038.0 Accounts payable and accrued expenses 2,109.8 2,143.8 Current operating lease liabilities 109.9 106.1 Total current liabilities 2,937.7 3,287.9 Long-term debt, less current portion 1,691.5 2,013.3 Non-current operating lease liabilities 301.6 310.6 Deferred income taxes and other long-term liabilities 696.3 761.4 Total liabilities 5,627.1 6,373.2 Total stockholders' equity 7,652.5 8,212.0 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,279.6 14,585.2

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,115.6 1,155.4 2,160.4 2,214.7 Flooring NA 958.5 1,001.7 1,858.7 1,955.1 Flooring ROW 727.2 793.4 1,461.6 1,586.9 Consolidated net sales $ 2,801.3 2,950.5 5,480.7 5,756.7 Operating income (loss): Global Ceramic $ 83.1 84.0 131.9 147.3 Flooring NA 78.3 37.2 123.3 35.2 Flooring ROW 65.6 87.0 136.5 162.2 Corporate and intersegment eliminations (13.0 ) (55.1 ) (31.1 ) (65.9 ) Consolidated operating income $ 214.0 153.1 360.6 278.8 Assets: Global Ceramic $ 4,931.5 5,546.2 Flooring NA 3,940.2 4,210.2 Flooring ROW 3,899.2 4,295.2 Corporate and intersegment eliminations 508.7 533.6 Consolidated assets $ 13,279.6 14,585.2

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) June 29, 2024 July 1, 2023 June 29, 2024 July 1, 2023 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 157.4 101.2 262.4 181.4 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 49.3 73.7 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 — 4.6 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 10.1 49.0 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.1 ) 2.2 (1.0 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.2 0.1 (2.2 ) 1.0 Income tax effect of adjusting items (8.6 ) (16.1 ) (11.5 ) (20.7 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 191.5 176.1 310.3 288.0 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.00 2.76 4.85 4.51 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.9 63.9 64.0 63.9

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) June 29, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 718.0 Long-term debt, less current portion 1,691.5 Total debt 2,409.5 Less: Cash and cash equivalents 497.4 Net debt $ 1,912.1

Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 30,

2023 December 31,

2023 March 30,

2024 June 29,

2024 June 29,

2024 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ (760.3 ) 139.4 105.0 157.5 (358.4 ) Interest expense 20.1 17.4 14.9 12.6 65.0 Income tax expense 15.0 14.2 27.8 42.3 99.3 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (0.2 ) 0.1 — (0.1 ) (0.2 ) Depreciation and amortization(1) 149.6 154.2 154.2 171.5 629.5 EBITDA (575.8 ) 325.3 301.9 383.8 435.2 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47.6 6.0 5.4 20.9 79.9 Inventory step-up from purchase accounting (0.1 ) — — — (0.1 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 876.1 1.6 — — 877.7 Legal settlements, reserves and fees 43.5 (4.7 ) 8.8 1.3 48.9 Adjustments of indemnification asset (1.9 ) (0.1 ) 2.4 (0.2 ) 0.2 Adjusted EBITDA $ 389.4 328.1 318.5 405.8 1,441.8 Net debt to adjusted EBITDA 1.3

(1)Includes accelerated depreciation of ($0.5) for Q3 2023, $2.6 for Q4 2023, $2.4 for Q1 2024 and $20.5 for Q2 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) June 29, 2024 June 29, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,801.3 5,480.7 Adjustment for constant shipping days (8.7 ) 8.1 Adjustment for constant exchange rates 25.0 29.4 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,817.6 5,470.4

Three Months Ended June 29, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,115.6 Adjustment for constant shipping days (8.7 ) Adjustment for constant exchange rates 14.6 Adjusted net sales $ 1,121.5

Flooring ROW Net sales $ 727.2 Adjustment for constant exchange rates 10.4 Adjusted net sales $ 737.6

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Gross Profit $ 723.8 732.0 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 35.2 30.4 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Adjusted gross profit $ 759.0 763.7

Adjusted gross profit as a percent of net sales 27.1 % 25.9 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 509.8 578.9 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (6.2 ) (11.3 ) Legal settlements, reserves and fees (1.3 ) (48.0 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 502.3 519.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.9 % 17.6 %

Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Loss) Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 214.0 153.1 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 Adjusted operating income $ 256.7 244.1

Adjusted operating income as a percent of net sales 9.2 % 8.3 %

Global Ceramic Operating income $ 83.1 84.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11.7 13.8 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Adjusted segment operating income $ 94.8 99.1

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.5 % 8.6 %

Flooring NA Operating income $ 78.3 37.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.7 18.5 Legal settlements, reserves and fees — 4.9 Adjusted segment operating income $ 82.0 60.6

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 6.0 %

Flooring ROW Operating income $ 65.6 87.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.8 9.4 Adjusted segment operating income $ 91.4 96.4

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.6 % 12.2 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.0 ) (55.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.2 — Legal settlements, reserves and fees 1.3 43.1 Adjusted segment operating (loss) $ (11.5 ) (12.0 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Earnings before income taxes $ 199.8 128.0 Net earnings attributable to noncontrolling interests (0.1 ) — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.4 41.7 Inventory step-up from purchase accounting — 1.3 Legal settlements, reserves and fees 1.3 48.0 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 242.2 218.9

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) June 29, 2024 July 1, 2023 Income tax expense $ 42.3 26.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.2 ) (0.1 ) Income tax effect of adjusting items 8.6 16.1 Adjusted income tax expense $ 50.7 42.8 Adjusted income tax rate 20.9 % 19.6 %





La empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La empresa cree que estas medidas no contables, una vez conciliadas con las medidas PCGA de EE. UU. correspondientes, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: medidas de ingresos no contables que ayudan a identificar tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros y con medidas de rentabilidad no contables que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Las partidas excluidas de las medidas de ingresos no sujetas a PCGA de la empresa incluyen las transacciones y la conversión de divisas, más o menos días de envío en un periodo y el impacto de las adquisiciones.

La empresa excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad no contables, ya que estos elementos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el rendimiento operativo principal de la empresa. Las partidas excluidas de las medidas de rentabilidad sin GAAP de la empresa incluyen: reestructuración, adquisiciones e integraciones relacionadas y otros costes, acuerdos legales, reservas y honorarios, deterioro del fondo de comercio e intangibles de vida indefinida, contabilidad de compras de adquisición, incluido el aumento del inventario desde la contabilidad de compras, ajustes de activos de indemnización, ajustes de posición fiscal incierta y reestructuración fiscal europea.