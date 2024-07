26 juillet 2024

Résultats consolidés au 31 mars 2024

Les chiffres-clés de S.T. Dupont établis conformément aux normes comptables IFRS sont les suivants :

En millions d’euros 31/03/2024 31/03/2023 31/03/2022 Total des revenus (*) 57,9 50,1 42,4 Chiffre d’affaires 53,3 45,2 37,2 Marge brute 29,0 24,6 18,7 ( % ) 54,4% 54,5% 50,2% Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants (4,2) (5,7) (7,9) Redevances 4,6 4,9 5,3 Éléments non récurrents (net) (0,2) (1,1) (1,2) Résultat opérationnel 0,1 (1,8) (3,9) Coût de l’endettement financier net (1,3) (0,4) (0,4) RESULTAT NET PART DU GROUPE (2,1) (2,9) (4,5) Résultat net par action (€) (0,002) (0,006) (0,009) Endettement financier net 5,7 (10,1) (5,4) Capitaux propres 24,7 1,6 3,4

(*) : Le total des revenus comprend le chiffre d’affaires et le produit des redevances

(**) : Il s’agit d’une position de trésorerie positive sur l’exercice clôturé au 31 mars 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES

Evolution du chiffre p d’affaires par ligne de produits





(En millions d'euros)



Cumul Cumul Variation vs Dont Organique



Dont Effet de change



31/03/2024 31/03/2023 2022/23 Briquets & Stylos 44,6 35,8 22,10% 24,30% -2,20% Maroquinerie, Accessoires & PAP 8,7 9,4 0,80% 1,90% -1,10% Total Ventes de produits 53,3 45,2 18,00% 20,00% -2,00%

Briquets & Stylos

Sur l’année 2023-2024, les briquets, catégorie la plus vendue, ont réalisé une progression de +26,4% soit +7,8 millions d’euros, portée par les nouvelles éditions Premium (Slimmy, Biggy, Twiggy) et par des animations et partenariats marquants tels que Montecristo, Le Mans ou Dragon, qui ont ensemble contribué significativement à ces résultats.

Sur la famille des instruments à écrire, les ventes ont progressé de +4,1% sur un an.

Maroquinerie & autres

La maroquinerie connaît une croissance de 34,9% avec les succès des lignes Neo Capsule Grained et Firehead ainsi que le lancement de projets spéciaux sur certains marchés tels que la Russie et la Corée.

Le Prêt à Porter est en croissance de 4,3%, tandis que Les lignes Accessoires de mode et ceintures sont en net recul.

Evolution du chiffre d’affaires par zone géographique





(En millions d'euros)



Cumul Cumul Variation vs Dont

Organique



Dont Effet de change



31/03/2024 31/03/2023 2022/23 France 7,5 6,0 24,70% 24,70% 0,00% Europe distribution contrôlée (ex France) 10,9 8,7 27,20% 26,70% 0,60% Asie distribution contrôlée 8,3 8,0 3,10% 10,80% -7,80% Total distribution contrôlée 26,7 22,7 18,00% 20,50% -2,50% Agents & Distributeurs 26,6 22,5 18,00% 19,50% -1,50% Total Chiffre d’affaires 53,3 45,2 18,00% 20,00% -2,00%

L’exercice 2023-2024 affichent un chiffre d’affaires du Groupe à 53,3 millions d’euros soit +8,1 millions d’euros par rapport à l’année précédente, malgré un effet de change défavorable de -2% (soit un impact de -0,9 million d’euros).

Distribution contrôlée

La distribution contrôlée progresse de +18% soit +4,1 millions d’euros, avec toutes les filiales en croissance sur la période. L’Europe (+26,2%) profite du fort dynamisme en France, Allemagne, Benelux, Espagne et Italie. Le Japon et Hong Kong connaissent également une croissance soutenue en devise, respectivement +11% et +12%, mais sont pénalisés par un fort effet de change défavorable.

Agents et Distributeurs

Les ventes aux Agents et Distributeurs s’établissent à 26,6 millions d’euros soit +18% par rapport à l’an dernier. Tous les marchés progressent notamment la Russie (+121,5%), l’Amérique du Nord (+21,1%) et la Chine (15,1%).

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

La marge brute en valeur s’établit à 29 millions d’euros contre 24,6 millions d’euros pour l’exercice précédent, soit une augmentation de +4,4 millions d’euros, porté par la croissance du chiffre d’affaires.

Le taux de marge reste proche de celui de l’exercice précédent, enregistrant une légère baisse de 0,1 point à 54,4%.

Le résultat opérationnel avant redevances et éléments non courants est négatif à -4,2 millions d’euros contre - 5,7 millions d’euros lors de l’exercice précédent. Les frais de communication ont augmenté significativement représentant désormais 9,1% du chiffre d’affaires soit +2,3 points par rapport à 22-23. Les frais commerciaux et généraux sont également en hausse pour soutenir la croissance et préparer le plan de développement Groupe des prochaines années.

Les redevances ont connu une baisse de 0,4 million d’euros par rapport à l’exercice précédent, en raison d'une diminution des revenus liés aux licences au Japon.

Le solde des éléments non récurrents représente une charge nette de -0,2 million d’euros.

Le résultat opérationnel de l’exercice ressort à -0,1 million d’euros, contre -1,8 millions d’euros pour l’exercice précédent, grâce à l’amélioration du chiffre d’affaires et de la marge brute.

Le résultat financier s'élève à -0,4 million d’euros. Les frais financiers nets atteignent -0,3 million d’euros, comparé à -0,2 million d’euros au 31 mars 2023. Avec des impacts de change légèrement défavorables, par rapport à un léger produit au 31 mars 2023.

Le résultat net s’établit à -2,1 millions d’euros, soit +0,8 million comparé à l’exercice précédent. Cette amélioration est principalement liée à l’augmentation des ventes et de la marge par rapport à l’exercice précédent.

TRESORERIE ET CAPITAUX DISPONIBLES

La trésorerie consolidée au 31 mars 2024 ressort à 10 millions d’euros contre 6,5 millions d’euros à la fin de l’exercice précédent.

L'endettement financier net a considérablement diminué, passant d’un endettement net de -10,1 millions d'euros l'année dernière à une situation positive de +5,7 millions d'euros. Cette amélioration de 15,8 millions d'euros est principalement due à une augmentation de capital de 25,3 millions d'euros, dont 9,5 millions d'euros ont été alloués au remboursement des dépenses d'exploitation, des investissements et d'autres obligations financières.

Le montant de la dette nette ressort à 4,2 millions d’euros et le ratio d’endettement sur capitaux propres ressort à -23%.

COMPTES CONSOLIDES ANNUELS RESUMES

(En milliers d’euros) 31/03/2024 31/03/2023 Chiffre d’affaires net 53 315 45 196 Coûts des ventes -24 319 -20 557 Marge brute 28 996 24 638 Frais de communication -4 842 -3 068 Frais commerciaux -11 737 -10 766 Frais généraux et administratifs -16 654 -16 486 Résultat opérationnel avant redevances & éléments non courants -4 239 -5 682 Redevances 4 558 4 919 Autres charges -1 315 -2 367 Autres produits 1 093 1 299 Perte de valeur sur actifs (IAS 36) Résultat opérationnel 98 -1 831 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie -89 14 Coût de l’endettement financier brut -1 249 -420 Coût de l’endettement financier net -1 338 -406 Autres produits et charges financiers -407 -181 Résultat avant Impôt -1 647 -2 418 Charges d’impôt sur le résultat -429 -484 Résultat net -2 076 -2 901 Résultat net – part du Groupe -2 076 -2 901 Résultat net – intérêts minoritaires Résultat net par action (en euros) -0,002 -0,006 Résultat net dilué par action (en euros) -0,002 -0,006

Bilan consolidé

ACTIF (En milliers d’euros) 31/03/2024 31/03/2023 Actif non courant Immobilisations incorporelles (nettes) 1 179 1 243 Immobilisations corporelles (nettes) 6 562 4 946 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 9 458 3 824 Actifs financiers 895 775 Total de l’actif non courant 18 094 10 788







Actif courant Stocks et en-cours 12 583 9 657 Créances clients 8 638 10 758 Autres créances 6 251 5 180 Impôts courants 0 536 Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 844 6549 Total de l’actif courant 37 316 32 680 Total de l’actif 55 410 43 468 PASSIF (En milliers d’euros) 31/03/2024 31/03/2023 Capitaux propres - part du Groupe Capital 14 156 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 13 372 9 286 Réserves -2 256 -32 486 Réserves de conversion 1 485 1 469 Résultat net- Part du Groupe -2 076 -2 901 Total capitaux propres - part du groupe 24 681 1 582 Passifs non courants Emprunts et dettes financières 1 180 13 609 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 5 006 4 210 Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 2 616 2 480 Total des passifs non courants 8 802 20 299







Passifs courants Fournisseurs 7 272 8 228 Autres passifs courants 8 778 7 544 Impôts courants 0 68 Provisions pour risques et charges 1 277 1 372 Emprunts et dettes financières 2 994 3 014 Dettes de location courantes (moins d’1 an) 1 606 1 361 Total des passifs courants 21 926 21 587 Total du Passif 55 410 43 468

Tableau de flux de trésorerie

(En milliers d’euros) 31/03/2024 31/03/2023 I - Activités Opérationnelles Résultat net après impôts (2 076) (2 901) Dotations aux amortissements 2 566 2 600 Variation des provisions (173) 28 Impôts versés 744 - Charge nette d'intérêts 399 689 Plus et moins-values de cession (227) 52 Autres - - Capacité d'autofinancement 1 233 468 Variation des stocks et en-cours (2 981) (2 450) Variation des clients et comptes rattachés 2 357 (3 202) Variation des autres créances 1 161 1 898 Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés (1 157) 1 882 Variation des autres dettes (72) 596 Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (693) (1 276) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 540 (807) II – Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations incorporelles (4 440) (185) Acquisition d'immobilisations corporelles (2 706) (1 265) Acquisition d'autres immobilisations financières (155) (54) Besoin de trésorerie (investissements) (7 301) (1 504) Cessions d'immobilisations incorporelles 4 - Cessions d'immobilisations corporelles 10 - Désinvestissements 14 - FLUX DE TRESORRIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (7 287) (1 504) III – Activités de financement Augmentation de capital 25 057 - Emissions d'emprunts et dettes financières 11 463 4 779 Remboursement demprunts et dettes financières (23 578) (3 291) Diminution de la dette de location (1 194) (1 617) Intérêts payés hors dette de location (1 324) (188) Intérêts payés liés à la dette de location (294) (186) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 10 130 (503) Effets de la variation des cours de change (87) 94 Variation nette de la trésorerie 3 296 (2 721) Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 6 549 9 270 Trésorerie à la clôture de l'exercice (note 6.5.14) 9 844 6 549 Variation nette de la trésorerie 3 296 (2 721)

