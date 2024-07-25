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2024 年上半年销售额达 5.288 亿欧元

        尚夫罗米耶，2024 年 7 月 25 日星期四

2024 年上半年销售额达 5.288 亿欧元

  • 营业在汇率不变基础上同比下降 2.8%
  • 截至 2024 年 6 月 30 日的净现金状况为 1.151 亿欧元

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2024 年上半年综合营业额达 5.288 亿欧元，与 2023 年上半年相比下降了 3.1%。

综合营业额 （2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2024 2023 变化 在汇率不变基础上同比变化 (1)
第一季度 263.5 274.6 -4.0% -3.3%
第二季度 265.3 271.2 -2.2% -2.2%
上半年 528.8 545.8 -3.1% -2.8%

(1) 在汇率不变基础上同比变化

整个上半年，AKWEL 的销售额同比下降了 2.8%，其中汇率影响为 200 万欧元。

各地区营业额细分如下：

  • 法国：1.328 亿欧元（-13.5%）
  • 欧洲（不包括法国）和非洲：1.571 亿欧元（-1.6%）
  • 北美：1.587 亿欧元（+4.4%）
  • 亚洲和中东（包括土耳其）：7880 万欧元（+0.5%）
  • 南美：150 万欧元（-36.6%）

冷却业务仍是主要贡献者（+0.4%），其次是污染控制（-0.5%）产品线，该产品线的衰退解释了法国业务活动的显著下降，再次是机械（-6.8%）、燃料（-1.2%）和空气（+8.7%）。

支付股息后，截至 2024 年 6 月 30 日，除租金债务外的合并净现金为 1.151 亿欧元，其中 3030 万欧元为上半年投资。

鉴于今年上半年的业务水平以及 2024 年全球汽车产量的整体前景，AKWEL 预计本财年的销售额将保持稳定。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。

AKWEL 在全球五大洲 20 个国家拥有 9600 名员工。
巴黎泛欧交易所 - B 区 - ISIN ：FR0000053027 – 路透社：AKW.PA – 彭博社：AKW:FP

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2024 年上半年销售额达 5.288 亿欧元

Distribution channels: Automotive Industry


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