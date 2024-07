Lactalis Canada salue la collaboration du secteur des épiceries pour la mise en œuvre du tout premier Code de Conduite des Épiceries au Canada

Lactalis Canada est confiante que le Code de Conduite des Épiceries contribuera à la prospérité du secteur des épiceries, au bénéfice des agriculteurs, des fabricants, des détaillants et des consommateurs canadiens

TORONTO, 24 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, le chef de file canadien du secteur laitier derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia et filiale du Groupe Lactalis en France, salue l'annonce des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture sur la mise en œuvre d'un Code de Conduite des Épiceries au Canada.



« Un Code de Conduite des Épiceries est bon pour les affaires, les affaires de tout le monde - pour les fournisseurs et les détaillants, mais en fin de compte, il est bon pour les consommateurs canadiens », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction de Lactalis Canada. « Ayant fait l'expérience directe des avantages d'un code des épiceries au Royaume-Uni et participant maintenant activement à l'élaboration d'un Code de Conduite des Épiceries dirigé par l'industrie au Canada, nous devons reconnaître qu'il s'agit d'une étape importante alors que nous nous efforçons de créer une chaîne d'approvisionnement encore plus forte, plus résiliente et plus durable pour les Canadiens. »

Lactalis Canada a identifié de manière proactive les opportunités internes adaptées au travail dans un environnement avec un Code et à la collaboration avec ses clients détaillants pour développer des solutions conjointes dans l'esprit et les principes du Code de Conduite des Épiceries qui bénéficient en ultimement au consommateur, en particulier avec l'insécurité alimentaire qui est croissante au Canada.

« Avant la mise en œuvre du Code de Conduite des Épiceries, nous avons formé près de 200 personnes, organisé des réunions d'information régulières pour aider nos équipes à comprendre le Code et élaboré des protocoles de lignes directrices pour aider nos équipes en contact avec la clientèle à gérer nos importantes relations avec les clients dans ce nouveau cadre », a déclaré M. Taylor. « Pour être prêts à respecter le Code de Conduite d'ici à juin 2025, nous devons agir dès maintenant et nous avons mis en place une équipe de conformité pour soutenir le processus. »

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d’une histoire s’étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Enjoy! Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication, l’entreprise et ses plus de 4 000 employé(e)s se sont engagé(e)s à enrichir et à nourrir la vie des Canadien(ne)s grâce à ses produits de grande qualité, à sa contribution aux collectivités et à ses partenariats avec les agriculteurs, clients, partenaires et fournisseurs. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

Personne-ressource auprès des médias :

Relations avec les médias de Lactalis Canada

media@ca.lactalis.com