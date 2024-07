Revolucionando CFD trading con los indicadores líderes de DiNapoli EBC Financial Group anuncia su asociación estratégica

Sesión fotográfica de grupo para conmemorar la asociación estratégica con Indicadores Líderes de DiNapoli, destinada a dotar a los traders de herramientas y conocimientos avanzados. El Consejero Delegado de EBC Financial Group (UK) Ltd, David Barrett (derecha) y Joe DiNapoli (izquierda) en la ceremonia de firma de la asociación estratégica, que revolucionará CFD trading con los Indicadores Líderes de DiNapoli. An interactive discussion with distinguished panelists engaging with the audience to discuss professional trading techniques and market behaviour.

EBC Financial Group se enorgullece de anunciar el éxito de su evento «Revolucionando CFD trading con los Indicadores Líderes de DiNapoli» en Bangkok, Tailandia.

EBC Financial Group (EBC) se complace en anunciar la exitosa conclusión de su evento «Revolucionando CFD trading con los indicadores líderes de DiNapoli». Este evento marcó un hito importante en el mundo del CFD trading, con una ceremonia de firma con el renombrado trader y autor, Joe DiNapoli, y contó con la asistencia de una distinguida audiencia de medios de comunicación internacionales y locales, KOLs, clientela VIP, especialistas de la industria y líderes empresariales.

El evento destacó la asociación estratégica entre EBC Financial Group y los indicadores líderes de DiNapoli, integrando el reconocido enfoque de negociación de DiNapoli en el ámbito del trading de CFD. EBC, célebre por su rápida ejecución de órdenes, su acceso a liquidez de nivel institucional y sus sólidos sistemas de seguridad, es un proveedor mundial de servicios financieros de primer orden. Con licencias reguladoras de primer nivel en el Reino Unido, Australia y las Islas Caimán, EBC ofrece servicios de trading conformes, profesionales y eficientes. El objetivo de esta alianza es proporcionar a los inversores conocimientos y herramientas avanzados para dominar estrategias de trading eficaces en el dinámico mercado actual.

Perspectivas reguladoras: Mejorar la estabilidad del mercado mundial

David Barrett, Consejero Delegado de las entidades británica y caimanesa de EBC Financial Group, EBC Financial Group (UK) Ltd y EBC Financial Group (Cayman) Limited, inauguró el evento con una perspicaz visión general del panorama normativo que afecta a los intermediarios financieros. Detalló el papel de los principales reguladores en el mantenimiento de la estabilidad y la integridad del sistema en diversas jurisdicciones. Barrett destacó la importante evolución del entorno normativo, señalando que muchas jurisdicciones menos estrictas atraían antes a quienes preferían una normativa más sencilla. Sin embargo, subrayó que, desde la crisis financiera, se ha realizado un esfuerzo concertado para elevar estas jurisdicciones a niveles de cumplimiento más altos. «Este cambio ha dado lugar a un marco regulador más sólido y fiable en todo el mundo», concluyó Barrett.

56 años de sabiduría en trading

Joe DiNapoli, aclamado trader y autor de Trading con niveles DiNapoli, compartió sus amplios conocimientos sobre trading, adquiridos a lo largo de 56 años de carrera. DiNapoli, famoso por sus acertadas predicciones sobre el mercado, cautivó al público con su visión única de las tendencias del mercado, el análisis técnico y la evolución de las estrategias de negociación. Su libro fundamental, traducido a doce idiomas, ha influido en traders de todo el mundo. A lo largo de décadas, DiNapoli ha pronosticado con éxito importantes acontecimientos del mercado, como el desplome del mercado en 1987 y varios puntos de inflexión críticos en el mercado de futuros S&P.

Reflexionando sobre un momento crucial de su carrera, comentó: «Estaba escuchando a mis colegas y pensé: ¿no sería de un valor incalculable si pudiéramos predecir dónde estará el oro sobrecomprado mañana o dónde estará el S&P sobrevendido?». Esta revelación subrayó la importancia crítica de los indicadores predictivos en trading, destacando su potencial para proporcionar a los traders una ventaja competitiva al anticipar con precisión los movimientos del mercado.

DiNapoli subrayó la importancia crítica de la ejecución en el comercio, afirmando: «Tan importante es la gran ejecución, la gran ejecución, la gran ejecución. Esto fue hace 42 años y todavía el sector no enseña indicadores adelantados. Nosotros sí, ellos no». Ilustró cómo su uso de indicadores avanzados como el predictor MACD y el Detrended Oscillator Predictor (DOP) transformó su enfoque, permitiéndole pronosticar niveles de sobrecompra y sobreventa con notable precisión. Este trabajo pionero ha proporcionado a los traders herramientas para mejorar la precisión de sus operaciones y la toma de decisiones. DiNapoli subrayó la necesidad de utilizar indicadores avanzados para mantenerse a la cabeza del mercado.

Estrategias prácticas con los niveles de DiNapoli

Lawrence Smart, un experto en DiNapoli y formador en trading de Australia, compartió su aplicación práctica de los niveles de DiNapoli en trading. Reflexionando sobre su trayectoria de 17 años en el mundo del trading, Smart explicó cómo diversos métodos, como las medias móviles y el trading tendencial, ofrecían resultados dispares y carecían de precisión.

Smart subrayó la importancia de reducir el riesgo en trading: «Esto me ha aportado claridad, confianza y reducción del riesgo. En trading, reducir el riesgo es imperativo. Para arriesgar dinero, sobre todo cantidades considerables, hay que tener confianza y creer en el método de trading. Sin confianza en el método, no se opera con eficacia». Smart destacó la eficacia de utilizar indicadores adelantados para anticiparse a los movimientos del mercado, lo que permite a los traders tomar decisiones con conocimiento de causa, gestionar las operaciones con mayor precisión y mitigar los riesgos. A través de un detallado recorrido por una operación real en EURUSD, Smart demostró cómo utilizar los indicadores adelantados para entrar en el mercado con precisión.

Análisis de la depreciación de la moneda japonesa

Pieter van Wyk, trader profesional y gestor de fondos de cobertura, analizó en profundidad las estrategias de Japón para gestionar la depreciación de su moneda. «La práctica de endeudarse a tipos de interés bajos para invertir en activos de mayor rendimiento puede provocar una depreciación de la moneda a medio plazo. Este fenómeno se observa actualmente con el yen».

El análisis de Van Wyk ofreció una comprensión exhaustiva de las influencias macroeconómicas en trading y de las implicaciones de los ajustes de política del Banco de Japón. Discutió el importante impacto del «carry trade» en el valor del yen y cómo las diferencias de tipos reales entre países afectan a la fortaleza de la divisa. Van Wyk demostró cómo los traders pueden identificar los puntos clave de intervención y evaluar la estabilidad a largo plazo del yen.

Perspectivas de trading con Monchai Kongthanapakdi

Monchai Kongthanapakdi, experto de DiNapoli en Tailandia, respondió a las preguntas más frecuentes sobre trading profesional, ofreciendo una visión profunda de los entresijos del comportamiento de los mercados. «¿Qué hace un operador profesional? ¿Cómo escucha al mercado? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cuáles son sus factores desencadenantes? ¿A qué esperan?» Kongthanapakdi analizó la mentalidad y las técnicas que distinguen a los traders de éxito, subrayando la importancia de escuchar las sutiles señales del mercado y comprender su dinámica.

EBC sigue dedicándose a fomentar el conocimiento colaborativo más allá de las fronteras geográficas. Este evento no solo puso de relieve la importancia de las herramientas de trading avanzadas, sino que también reforzó el compromiso inquebrantable de EBC Financial Group de dotar a los traders de los conocimientos y recursos necesarios para sobresalir en los mercados financieros. Al ofrecer continuamente soluciones innovadoras y un servicio excepcional, EBC lidera el apoyo a traders y clientes de todo el mundo.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocido por su completa gama de servicios, que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión integrales. Con oficinas estratégicamente situadas en destacados centros financieros como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok y Limassol, entre otros, EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales de todo el mundo.

Reconocido por múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los principales niveles de normas éticas y regulación internacional. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulado por la Securities and Investments Commission de Australia (ASIC), y EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

En el núcleo del EBC Group se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, habiendo navegado hábilmente a través de ciclos económicos significativos, desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores se trate con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Cambio de Divisas del FC Barcelona y ofrece servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de «United to Beat Malaria» (Unidos para vencer a malária), una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mejorar los resultados sanitarios mundiales. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de compromisos públicos «Lo que realmente hacen los economistas» del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, que desmitifica la economía y su aplicación a los principales retos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo públicos.

