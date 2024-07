Khám phá góc nhìn tiên phong: EBC Financial Group và Joe DiNapoli cách mạng hoá giao dịch CFD

Buổi chụp ảnh nhóm kỷ niệm mối quan hệ hợp tác chiến lược với các chỉ báo hàng đầu của DiNapoli, nhằm mục tiêu trang bị cho các nhà giao dịch các công cụ và hiểu biết tiên tiến CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd - David Barrett (phải) và Joe DiNapoli (trái) tại lễ ký kết quan hệ đối tác chiến lược, cách mạng hóa giao dịch CFD với các chỉ số hàng đầu của DiNapoli. Phiên thảo luận tương tác với các nhà giao dịch chủ chốt xuất sắc, nơi họ giao lưu với khán giả để thảo luận về các kỹ thuật giao dịch chuyên nghiệp và hành vi thị trường

EBC Financial Group (EBC) vui mừng thông báo sự kiện "Cách mạng hóa giao dịch CFD với DiNapoli Levels" đã kết thúc thành công. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong thế giới giao dịch CFD, với lễ ký kết độc quyền cùng nhà giao dịch và tác giả nổi tiếng Joe DiNapoli. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo khách mời danh dự từ truyền thông quốc tế và địa phương, KOLs, khách hàng VIP, chuyên gia ngành và các lãnh đạo doanh nghiệp.

Sự kiện đã nêu bật mối quan hệ hợp tác chính thức giữa EBC Financial Group và Joe DiNapoli, tích hợp các chỉ báo hàng đầu của DiNapoli vào lĩnh vực giao dịch CFD. EBC, nổi tiếng với khả năng thực hiện lệnh nhanh chóng, truy cập thanh khoản cấp tổ chức và hệ thống bảo mật vững chắc, là nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu toàn cầu. Với các giấy phép quy định hàng đầu từ Anh, Úc và Quần đảo Cayman, EBC cung cấp các dịch vụ giao dịch tuân thủ, chuyên nghiệp và hiệu quả. Liên minh chiến lược này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư kiến thức và công cụ tiên tiến để làm chủ các chiến lược giao dịch trong thị trường năng động ngày nay.

Góc nhìn về quy định: Nâng cao sự ổn định của thị trường toàn cầu

David Barrett, CEO của EBC Financial Group’s UK và Quần đảo Cayman, EBC Financial Group (UK) Ltd và EBC Financial Group (Cayman) Limited, đã khai mạc sự kiện với phần trình bày sâu sắc về bối cảnh quy định ảnh hưởng đến các công ty môi giới tài chính. Ông đã nêu chi tiết vai trò của các cơ quan quản lý quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và tính toàn vẹn của hệ thống tại các khu vực pháp lý khác nhau. Barrett nhấn mạnh sự tiến hóa đáng kể của môi trường quy định, lưu ý rằng trước đây nhiều khu vực pháp lý ít nghiêm ngặt hơn đã thu hút những người thích các quy định dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, đã có một nỗ lực tập trung để nâng cao các khu vực pháp lý này lên các tiêu chuẩn tuân thủ cao hơn. “Sự thay đổi này đã tạo ra một khung quy định mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn trên toàn thế giới” Barrett kết luận.

56 năm kinh nghiệm giao dịch

Sự kiện đã chứng kiến nhà giao dịch nổi tiếng và cũng là tác giả của cuốn sách “Trading with DiNapoli Levels”, Joe DiNapoli chia sẻ kiến thức giao dịch rộng rãi mà ông đã tích lũy trong suốt 56 năm sự nghiệp. DiNapoli nổi tiếng với những dự đoán thị trường chính xác, đã thu hút khán giả bằng những góc nhìn độc đáo về xu hướng thị trường, phân tích kỹ thuật và sự phát triển của các chiến lược giao dịch. Cuốn sách tiêu biểu của ông đã được dịch ra 12 ngôn ngữ và có tầm ảnh hưởng cực lớn đến các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Qua các thập kỷ, DiNapoli đã dự đoán thành công nhiều sự kiện thị trường quan trọng, bao gồm cả sự sụp đổ thị trường năm 1987 và nhiều điểm xoay chiều quan trọng trong thị trường hợp đồng tương lai S&P.

Nhớ lại một khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của mình, ông nhận xét: “Tôi đã lắng nghe các đồng nghiệp của mình và nghĩ rằng, sẽ là vô giá nếu chúng ta có thể dự đoán được giá vàng sẽ bị mua quá mức vào ngày mai hay S&P sẽ bị bán quá mức ở đâu?”. Điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của các chỉ báo dự đoán trong giao dịch, làm nổi bật tiềm năng của chúng để cung cấp cho các nhà giao dịch lợi thế cạnh tranh bằng cách dự đoán chính xác các động thái thị trường.

DiNapoli nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện trong giao dịch, nói rằng: “Thực hiện tốt, thực hiện tốt, thực hiện tốt là rất quan trọng. Điều này đã xảy ra 42 năm trước và ngành công nghiệp này vẫn chưa dạy các chỉ báo dự đoán. Và chỉ có chúng tôi làm, còn họ thì không.” Ông minh họa cách sử dụng các chỉ báo tiên tiến như chỉ báo MACD và Detrended Oscillator Predictor (DOP) đã thay đổi cách tiếp cận của mình, cho phép ông dự đoán các mức mua quá mức và bán quá mức với độ chính xác đáng kể. Công trình tiên phong này đã cung cấp cho các nhà giao dịch những công cụ để cải thiện độ chính xác và quyết định giao dịch của họ. DiNapoli nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng các chỉ báo tiên tiến để đi trước trong thị trường.

Chiến lược thực tiễn cùng DiNapoli Levels

Lawrence Smart, một chuyên gia DiNapoli và nhà giáo dục giao dịch từ Úc, đã chia sẻ cách áp dụng thực tiễn của DiNapoli Levels trong quá trình giao dịch. Nhớ lại hành trình 17 năm giao dịch của mình, Smart giải thích cách các phương pháp khác nhau, chẳng hạn như trung bình động và giao dịch theo xu hướng, mang lại kết quả không nhất quán và thiếu chính xác.

Smart nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm rủi ro trong giao dịch: “Điều này đã mang lại cho tôi sự rõ ràng, tự tin và giảm rủi ro của tôi. Nếu bạn thực sự quan tâm đến giao dịch, việc giảm rủi ro là một điều cần thiết”. Ông nhấn mạnh hiệu quả của việc sử dụng các chỉ báo tiên tiến để dự đoán các động thái thị trường, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định thông minh và quản lý giao dịch một cách chính xác hơn. Thông qua việc hướng dẫn chi tiết về một giao dịch thực tế với cặp EURUSD, Smart đã chứng minh cách DiNapoli Levels có thể xác định chính xác các điểm vào và ra, giúp các nhà giao dịch điều hướng thị trường với độ chính xác cao hơn.

Phân tích sự mất giá của đồng Yên

Pieter van Wyk, một nhà giao dịch chuyên nghiệp và quản lý quỹ phòng hộ đã cung cấp phân tích sâu sắc về các chiến lược của Nhật Bản trong việc quản lý sự mất giá của đồng tiền. “Việc vay với lãi suất thấp để đầu tư vào các tài sản có lợi suất cao hơn có thể dẫn đến sự mất giá của đồng tiền trong trung hạn. Hiện tượng này đang được quan sát thấy với đồng Yên”

Phân tích của Van Wyk đã mang lại sự hiểu biết toàn diện về các ảnh hưởng kinh tế vĩ mô đến giao dịch và những tác động của các điều chỉnh chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Ông đã thảo luận về tác động đáng kể của giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) đối với giá trị của đồng Yên và cách sự khác biệt về lãi suất thực giữa các quốc gia ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng tiền. Van Wyk đã chỉ ra cách các nhà giao dịch có thể xác định các điểm can thiệp chính và đánh giá sự ổn định dài hạn của đồng Yên.

Góc nhìn giao dịch cùng Monchai Kongthanapakdi

Monchai Kongthanapakdi, một chuyên gia về DiNapoli tại Thái Lan đã giải đáp các câu hỏi thường gặp về giao dịch chuyên nghiệp, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các phức tạp của hành vi thị trường: “Nhà giao dịch chuyên nghiệp làm gì? Họ lắng nghe thị trường như thế nào? Tư duy của họ ra sao? Họ chờ đợi những tín hiệu nào?”. Kongthanapakdi đã khám phá tư duy và kỹ thuật giúp các nhà giao dịch thành công, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe các tín hiệu tinh tế của thị trường và hiểu rõ các động lực của nó.

EBC luôn cam kết thúc đẩy sự hợp tác chia sẻ kiến thức vượt qua các ranh giới địa lý. Sự kiện này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của các công cụ giao dịch tiên tiến mà còn củng cố cam kết không ngừng của EBC Financial Group trong việc trao quyền cho các nhà giao dịch bằng kiến thức và nguồn lực cần thiết để thành công trên các thị trường tài chính. Bằng cách liên tục cung cấp các giải pháp đổi mới và dịch vụ xuất sắc, EBC dẫn đầu trong việc hỗ trợ các nhà giao dịch và khách hàng trên toàn thế giới.

