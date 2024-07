CALGARY, Alberta, 21 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baby Gourmet Foods procède au rappel des céréales complètes biologiques Avoine à la Banane et aux Raisins de Baby Gourmet de tous les magasins et détaillants en ligne à l'échelle nationale. Ce rappel est dû à une possible contamination par Cronobactérie.



Baby Gourmet Foods rappelle le produit mentionné ci-dessous :

Marque Produit Poids Code de lot Code barre

du produit Code barre

du carton Baby Gourmet Avoine à la Banane et aux Raisins 227 gr 24122BROAC G2 BB/MA 2025AL03







628619100036 10628619110032





Aucun autre produit Baby Gourmet ou Little Gourmet n'est concerné par ce rappel et aucun incident lié à ce produit n'a été signalé à ce jour.





Depuis sa création, Baby Gourmet s'engage à fournir aux familles les produits les plus sains et propres possibles. Baby Gourmet est devenu la première marque d'aliments pour bébés au Canada à obtenir le prestigieux Prix ​​​​de la Pureté. Ses produits sont testés pour plus de 400 substances chimiques, telles que les métaux lourds, les résidus de pesticides et les plastifiants.

« La sécurité des nourrissons et des enfants est la priorité absolue de Baby Gourmet », a déclaré Jen Carlson, la co-fondatrice de Baby Gourmet. « À l’origine, notre entreprise a été fondée pour nos propres familles, notre engagement à la qualité de nos produits est donc profondément personnel. Nous sommes fidèles à notre mission d’offrir des aliments naturellement sains et propres, en accompagnant les parents dans leur aventure avec leurs jeunes enfants. La sécurité alimentaire, la qualité et la santé de nos consommateurs sont, et seront toujours, au cœur de tout ce que nous faisons. »

Les consommateurs qui ont acheté des céréales complètes biologiques Avoine à la Banane et aux Raisins de Baby Gourmet doivent jeter le produit immédiatement ou le retourner à l'endroit où ils l'ont acheté.

À propos de Baby Gourmet:



Baby Gourmet®, dont le siège social se trouve à Calgary (Alberta), est la première entreprise privée d'aliments biologiques pour bébés à avoir été mise sur le marché au Canada. Sa gamme de produits est disponible à l'échelle nationale dans tous les grands magasins d'alimentation. Fondée en 2005 par les sœurs Jennifer Carlson et Jill Vos au Calgary Farmer's Market, Baby Gourmet est devenu la première marque d'aliments biologiques pour bébés au Canada. Ayant l’intime conviction que chaque parent devrait pouvoir nourrir son bébé en toute confiance, la marque est leader en matière d'innovation, de qualité et de goût. Engagée à offrir des produits délicieux, riches en nutriments et sûrs, Baby Gourmet ne s'approvisionne qu'en ingrédients biologiques pour élaborer ses recettes. Sa mission est d'aider les bébés à aimer la bonne nourriture.

Contact média

Shauna MacDonald

Brookline Public Relations, Inc.

smacdonald@brooklinepr.com

403-585-4570



A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37eab7b2-4bd6-4853-9f4f-8f0735efea5a/fr