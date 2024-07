劉文采《至善之神：第二版》在2024年北京国际图书博览会上首发

God is Good: Revised Second Edition (Chinese Edition)

这本书现已在所有格式上发行,在亚洲顶级文学盛会上吸引了观众。

2024年北京国际图书博览会 (BIBF)迎来了劉文采 《至善之神:第二版》 的备受期待的首发。这本引人入胜的叙述深入探讨了信仰和灵性的深度,于2024年6月19日至23日在北京中国国家会议中心展出。这次活动为劉文采提供了一个理想的平台,让她分享对神圣之爱和怜悯的深刻探索。劉文采从中国重庆的根基到在加州大学伯克利分校的任职,以及她后来在商业、慈善和社区领导方面崛起的显赫人物之旅,为她的写作赋予了罕见的深度和视角。她在2011年被《旧金山商业时报》评为"湾区商业最具影响力的150位女性"之一,这突显了她对卓越和影响力的不懈追求。出生于中国内战期间的二战期间,劉文采在一个父权社会中长大,女性常常被低估。在经历了一段痛苦的婚姻并在15年后被丈夫抛弃后,劉文采作为单亲母亲抚养了两个年幼的孩子。通过信仰,她找到了安慰和方向,将她祝福的人生归功于上帝的恩典、圣灵的引导、财务的繁荣、强健的健康和充满爱的关系。在《至善之神:第二版》中,劉文采分享了她的信念:上帝希望每个人都能过上受祝福和富足的生活。通过个人见证,她展示了与上帝的日常互动如何改变了她的生活。受圣灵的启发和驱使,劉文采写下这本书,传达神圣的善良和爱的强大信息。她的书《至善之神:第二版》旨在帮助那些面临财务困难、个人关系不如意或寻求神圣健康的人。劉文采希望她的读者能够建立对上帝的信仰,发现上帝对他们的计划,相信上帝旨在拯救他们脱离苦难,确保他们的繁荣,并在情感、精神和身体上治愈他们。劉文采致力于通过家庭、商业实践、慈善努力和基督教社区的领导传播上帝的好消息。除了作为作家,她还曾在众多非营利组织的董事会任职,包括恩典大教堂、北加州主教教区、加州太平洋医疗中心、加州大学伯克利分校基金会董事会和旧金山交响乐团。她的营利性董事会成员包括Cmos、ComplianceEase和Servgate。在信仰的指引下,劉文采通过建立T.O.刘纪念奖学金和为单亲家庭学生设立本科奖学金来支持加州大学伯克利分校。2016年,她为著名神经外科医生杰弗里·T·曼利捐赠了创伤性脑损伤讲席教授职位。劉文采还与已故姑姑秦肇门合作撰写了一本关于她父亲的书《二十世纪中国人的形象:田翁刘》。她和丈夫泰德·柯林斯在旧金山和索诺玛县的家中分居,享受他们的孙子孙女。她的书《至善之神:第二版》在2024年北京国际图书博览会上吸引了观众,引发了集体的灵性觉醒和复兴。劉文采永恒的信息深深打动了参会者,激励他们在渴望希望和意义的世界中拥抱真实和勇气。热衷于探索劉文采叙述的读者可以在包括亚马逊在内的主要在线书籍平台上找到《至善之神:第二版》的所有格式。欲了解更多关于劉文采的工作和愿景,请访问她的网站 https://www.margaretliucollins.com/ , 并 关 注 她 的 YouTube 频 道 https://www.youtube.com/@MargaretLiuCollins 在全球不确定性和动荡之际,劉文采的《至善之神:第二版》作为信仰持久力量和神圣无尽善良的见证,照亮了通往更光明、更有希望的未来的道路。