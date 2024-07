Invixium adquire Triax Technologies para expandir suas soluções biométricas com a oferta de RTLS (Sistemas de Localização em Tempo Real) baseadas em IA para melhorar a segurança e a produtividade em instalações industriais e infraestruturas…

TORONTO, July 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Invixium, líder global em soluções de controle de acesso biométrico, força de trabalho e gerenciamento de visitantes, anuncia com orgulho a aquisição da Triax Technologies (Triax), sediada nos EUA. Esta aquisição estratégica expande o portfólio da Invixium com IA. baseados em RTLS (Sistemas de localização em tempo real) e soluções de trabalhadores conectados projetadas para melhorar a produtividade dos trabalhadores e a utilização dos equipamentos Triax. Com esta mudança, a Invixium expande seu alcance além do controle de acesso no ponto de entrada para enfrentar desafios diários complexos em infraestruturas críticas e locais de trabalho industriais, como petróleo e gás, manufatura, construção, produtos químicos, mineração e energia.



"Identificamos mais problemas do mundo real para resolver", disse Shiraz Kapadia, CEO e presidente da Invixium. "Esta aquisição destaca nosso compromisso em fornecer soluções inovadoras que atendam às demandas de saúde, segurança, proteção e produtividade de nossos clientes em suas localidades. Com a adição da Triax, agora oferecemos soluções completas de ponta a ponta, desde pontos de entrada seguros até soluções completas ambiente operacional. Este passo ousado marca um avanço fundamental em nossa estratégia de crescimento."

A principal solução de trabalho conectado da Triax, Spot-r, é uma plataforma inovadora sem GPS que apresenta uma rede Mesh proprietária e escalável , hardware compacto e painéis acionáveis. O sistema usa etiquetas vestíveis para coletar e transmitir dados para software baseado em nuvem que fornece informações quase em tempo real. A solução robusta e fácil de implementar opera em uma rede autônoma, ignorando a infraestrutura interna de TI. Painéis de software e análises baseadas em IA ajudam as indústrias a identificar e eliminar pontos problemáticos de produtividade, monitorar o uso de equipamentos de maneira eficaz e reduzir os tempos de resposta a emergências, melhorando assim a segurança geral das instalações e a eficácia operacional.

"A plataforma de segurança e produtividade do trabalho da Triax complementa perfeitamente o portfólio estabelecido de soluções e serviços de acesso biométrico da Invixium", disse Scott MacDonald, presidente da Triax Technologies. "Estou confiante de que a Invixium continuará a aprimorar as soluções combinadas e a expandir seu impacto, gerando valor significativo para nossos clientes industriais coletivos e partes interessadas."

As tecnologias Invixium e Triax ajudarão as organizações a minimizar os riscos de acesso não autorizado e a agilizar as operações, estabelecendo novos padrões em segurança e eficiência industrial. Com o ROI comprovado das soluções Triax, incluindo economias significativas de mão de obra por meio do aumento do tempo de uso da ferramenta e da redução de sinistros por lesões, a Invixium está preparada para transformar as operações industriais em todo o mundo.

A Invixium continua comprometida com um processo de integração transparente, garantindo a continuidade do serviço e introduzindo um espectro mais amplo de tecnologias para atender às novas demandas das bases de clientes de ambas as empresas.

Os termos da transação não foram divulgados.

Para mais informações entre em contato:

Shiraz Kapadia, CEO e Presidente

skapadia@invixium.com

Sandra Santos, Diretora de Marketing e Comunicação

ssantos@invixium.com

Telefone: +1 844-468-4948

Sobre a Invixium

Com sede em Toronto, Canadá, e presença na Índia, Oriente Médio, Reino Unido, Estados Unidos, América Latina e África, a Invixium projeta e fabrica soluções biométricas robustas para controle de acesso, força de trabalho e gerenciamento de visitantes. Sua solução totalmente integrada de hardware, software e plataforma móvel ajuda a melhorar a saúde, a segurança e a produtividade das empresas usando captura precisa de dados e análise inteligente de dados. Com implantações nos principais setores empresariais e industriais, a Invixium se esforça para fornecer soluções biométricas líderes do setor, fabricadas no Canadá, que não sejam apenas visualmente impressionantes, mas também intuitivas para facilidade de uso e instalação.

Sobre a Triax Technologies

Com sede em Connecticut, EUA, a Triax Technologies oferece soluções inovadoras e centradas nas pessoas para melhorar a segurança e a produtividade para organizações com uso intensivo de ativos. Sua tecnologia patenteada e hardware intrinsecamente seguro certificado ajudam a conectar trabalhadores e ativos físicos para fornecer aos líderes empresariais dados em nível de decisão. O Spot-r®, uma marca registrada da Triax Technologies, Inc. é uma solução abrangente que oferece uma combinação proprietária de dispositivos (incluindo tecnologia vestível e câmeras habilitadas para IA), redes, aplicativos e insights para coletar e sintetizar dados de campo difíceis de captura em tempo real. Sua plataforma aumenta a visibilidade da produtividade, conformidade de segurança e métricas de gerenciamento de equipe.

Uma foto associada a este comunicado de imprensa está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a506ad8e-403e-4e11-a182-acb0aa7f8e3e