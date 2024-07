Publicis Groupe : Résultats du premier semestre 2024

Résultats du 1er semestre 2024





Poursuite des gains de parts de marché

Révision à la hausse de l’objectif 2024

18 juillet 2024

Croissance organique du revenu net de +5,4 % au S1 2024 ; +7,4 % pour le revenu en base comparable

Croissance organique du revenu net au T2 au-delà des attentes à +5,6 % En accélération par rapport à la croissance annuelle moyenne sur 4 ans de 4,7 % au T2 Gain de parts de marché, en surperformance d’environ 400 pdb 1 par rapport à la moyenne des pairs

Une performance solide dans toutes les régions au T2 : Dynamique soutenue aux Etats-Unis à +5,3 % Europe en hausse de +4,2 % sur une base de comparaison élevée Croissance forte en Asie Pacifique à +7,7 %, avec une accélération en Chine à +10,5 %

Taux de marge opérationnelle au 1 er semestre 2024 maintenu au niveau historique de 17,3 %, incluant l’investissement dans l’intelligence artificielle

BNPA courant dilué en hausse de 5,3 % à 3,38 euros, Free cash flow 2 en hausse à 744 millions d'euros

Révision à la hausse de l’objectif de croissance organique du revenu net 2024, désormais entre +5 % et +6 % contre +4 % à +5 % précédemment, malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques

Maintien de ratios financiers en 2024 aux niveaux les plus élevés de l’industrie : taux de marge opérationnelle de 18,0 %, Free cash flow2 entre 1,8 et 1,9 milliards d'euros

T2 2024 Revenu net 3 458 M€ Croissance publiée +6,8 % Croissance organique +5,6 %





Résultats S1 2024 (millions d’euros) S1 2024 2024 vs 2023 Revenu 7 650 +7,7 % Revenu net 6 688 +5,9 % Croissance organique +5,4 % Marge opérationnelle 1 160 +6,1 % Taux de marge opérationnelle 17,3 % Résultat net courant part du groupe 857 +5,4 % Bénéfice courant par action dilué (euros) 3,38 +5,3 % Free cash flow2 744 +2,6 %

1 Sur la base du consensus

2 Free cash flow (FCF) avant variation du BFR

Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe :

« Publicis réalise un très bon premier semestre, avec une croissance organique de +5,4 % du revenu net, et de +7,4 % en base comparable pour le revenu.

Nous continuons à gagner des parts de marché, avec une croissance organique du revenu net qui accélère pour atteindre 5,6 % au deuxième trimestre, un niveau supérieur aux attentes, et 400 points de base au-dessus du secteur.

Sur les six premiers mois de l’année, nous continuons à afficher les meilleurs indicateurs financiers du secteur.

Malgré des tensions macroéconomiques persistantes en toile de fond, notre performance au premier semestre démontre non seulement la force de notre modèle, mais aussi notre capacité à surperformer notre industrie dans la durée, avec un taux de croissance proche du double de celui de nos concurrents, et ce depuis 2019.

C'est pourquoi nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer encore au deuxième semestre.

Nous relevons notre prévision de croissance organique du revenu net, attendue désormais entre +5 % et +6 % en 2024. Nous maintiendrons les meilleurs ratios financiers de notre secteur tout en continuant à investir dans nos talents et dans notre stratégie en matière d’IA.

Alors que nous nous démarquons toujours plus, grâce à notre transformation, nous avons toutes les ressources pour continuer à mener et réinventer notre industrie.

Nous avons une stratégie go-to-market gagnante, qui nous a placé en tête des classements de new business sur les cinq dernières années. Nous avons pris le leadership de la personnalisation à grande échelle, comme le démontre la croissance à deux chiffres ce trimestre de notre offre conjuguant Data et Media, pour la troisième année d’affilée. Et grâce à Publicis Sapient, nous sommes dans une position unique pour accompagner nos clients dans leur transformation par l’IA.

Je profite de cette opportunité pour remercier tous nos clients pour leur confiance. Je remercie également tous nos collaborateurs à travers le monde pour leur remarquable travail. Maintenir de tels niveaux de surperformance dans un environnement si incertain est un effort quotidien. Avec le Comité Exécutif, nous leurs en sommes vraiment reconnaissants. »

. .

.

Le Conseil d’Administration de Publicis Groupe, réuni le 17 juillet 2024 sous la présidence de Monsieur Arthur Sadoun, a arrêté les comptes du premier semestre 2024.

CHIFFRES CLES

En millions d’euros,

à l’exception des données par action et des % S1 2024 S1 2023 2024

vs. 2023 Données extraites du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie Revenu net 6 688 6 318 +5,9 % Revenu des coûts refacturables 962 787 +22,2 % Revenu 7 650 7 105 +7,7 % Marge opérationnelle avant amortissements 1 401 1 335 +4,9 % En % du revenu net 20,9 % 21,1 % -20 pdb Marge opérationnelle 1 160 1 093 +6,1 % En % du revenu net 17,3 % 17,3 % 0 pdb Résultat opérationnel 1 008 843 +19,6 % Résultat net part du groupe 773 623 +24,1 % Bénéfice par action 3,08 2,48 +24,2 % Bénéfice courant par action, dilué3 3,38 3,21 +5,3 % Free cash-flow avant variation du BFR 744 725 +2,6 % En millions d’euros,

Données extraites du bilan 30 06 2024 31 12 2023

Total de l'actif 35 918 36 716 Capitaux propres, part du Groupe 9 916 9 788 Endettement financier net (trésorerie nette) 99 (909)

3 Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur, des dépenses liées au plan de restructuration immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des earn-out, divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

REVENU NET DU DEUXIEME TRIMESTRE 2024

Le revenu net de Publicis Groupe pour le second trimestre 2024 est de 3 458 millions d’euros et se compare à 3 239 millions d’euros en 2023, en croissance de +6,8 %. Les variations de taux de change ont eu un impact légèrement positif pour 13 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont contribué pour 25 millions d’euros au revenu net du second trimestre 2024. La croissance organique s’établit à +5,6 % sur le trimestre.

Répartition du revenu net du 2ème trimestre 2024 par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d'euros T2 2024 T2 2023 publiée organique Amérique du Nord 2 104 1 955 +7,6 % +5,2 % Europe 856 809 +5,8 % +4,2 % Asie Pacifique 306 300 +2,0 % +7,7 % Moyen-Orient & Afrique 100 91 +9,9 % +9,1 % Amérique Latine 92 84 +9,5 % +18,9 % Total 3 458 3 239 +6,8 % +5,6 %

Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +7,6 % sur une base publiée, incluant un effet positif lié à l’évolution du taux de change euro / dollar. La croissance organique de la zone s’est établie à +5,2 % dont +5,3 % aux Etats-Unis. Les activités Média et Epsilon continuent à contribuer fortement à la croissance ce trimestre, confirmant la force de notre offre intégrée dans ce pays où notre modèle est le plus avancé. Le Média affiche une croissance à deux chiffres pour la troisième année consécutive. Epsilon enregistre une croissance mid-single-digit principalement alimentée par les activités Digital Media et Data. Publicis Sapient affiche une légère baisse, après une performance solide de +5 % au deuxième trimestre 2023, dans un contexte d’attentisme de la part des clients en matière de projets de transformation numérique. Les activités de Création sont globalement stables.

Le revenu net en Europe est en hausse de +5,8 % sur une base publiée et de +4,2 % sur une base organique. La croissance organique au Royaume-Uni est globalement stable, avec le Média et la Création en croissance à deux chiffres sur le trimestre. La croissance organique en France s’établit à +4,2 % portée par une croissance mid-single-digit de Média, tandis que Publicis Sapient a fait face à une base de comparaison très élevée. L'Allemagne enregistre une croissance organique de +3,4 % tirée par le Média et Publicis Sapient. L’Europe Centrale et de l’Est enregistre une forte croissance organique de +17,4 %, avec une croissance à deux chiffres dans la plupart des pays portée par le Média et la Création.

Le revenu net de la zone Asie-Pacifique est en hausse de +2,0 % en données publiées et de +7,7 % en organique. La Chine délivre une croissance organique de +10,5 %, en accélération par rapport à +6,7 % au premier trimestre 2024 grâce à des gains de new business en Média. L'Asie du Sud-Est affiche une croissance high-single-digit tirée par la Thaïlande, l'Inde et la Malaisie. L’Australie affiche une croissance low-single-digit, en amélioration séquentielle par rapport au premier trimestre 2024.

La région Moyen-Orient & Afrique enregistre une croissance de +9,9 % en données publiées et de +9,1 % en données organiques, principalement tirée par une croissance à deux chiffres du Média et de Publicis Sapient.

En Amérique Latine, le revenu net est en hausse de +9,5 % en publié, et de +18,9 % en organique. La région est en croissance grâce aux activités de Média et de Création, notamment au Brésil, au Mexique et en Colombie.

REVENU NET DU PREMIER SEMESTRE 2024

Le revenu net de Publicis Groupe au premier semestre 2024 s'élève à 6 688 millions d'euros, en hausse de +5,9 % par rapport aux 6 318 millions d'euros du premier semestre 2023. Les variations de taux de change sur la période ont eu un léger effet défavorable de 16 millions d'euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont contribué positivement au revenu net pour 43 millions d'euros. La croissance organique s’établit à +5,4 % au premier semestre 2024.

Répartition du revenu net du 1er semestre 2024 par secteur











Sur la base de 3 266 clients représentant 92 % du revenu net total du Groupe

Répartition du revenu net du premier semestre 2024 par zone géographique

Millions Revenu net Croissance Croissance d'euros S1 2024 S1 2023 publiée organique Amérique du Nord 4 112 3 893 +5,6 % +5,0 % Europe 1 649 1 552 +6,3 % +5,1 % Asie Pacifique 572 550 +4,0 % +7,0 % Moyen-Orient & Afrique 190 179 +6,1 % +6,6 % Amérique Latine 165 144 +14,6 % +14,0 % Total 6 688 6 318 +5,9 % +5,4 %

Le revenu net en Amérique du Nord a augmenté de +5,0 % sur une base organique au cours du premier semestre (+5,6 % sur une base publiée). Les Etats-Unis ont enregistré une solide performance à +5,2 % en organique.

L'Europe a affiché une croissance organique de +5,1 % au premier semestre (+6,3 % sur une base publiée). Le Royaume-Uni a enregistré une performance globalement stable. La France a augmenté de +6,6 %, l'Allemagne de +4,1 % et l'Europe Centrale et de l'Est de +19,2 % sur une base organique.

Le revenu net de la région Asie-Pacifique a augmenté de +7,0 % sur une base organique (+4,0 % sur une base publiée). La Chine a enregistré une croissance organique de +8,9 %, et l'Australie a progressé de +1,3 % en organique.

Le revenu net de la région Moyen-Orient & Afrique a augmenté de +6,6 % sur une base organique (+6,1 % sur une base publiée), et celui de l’Amérique Latine a progressé de +14,0 % (+14,6 % sur une base publiée).

ANALYSE DES CHIFFRES CLES DU S1 2024

Compte de résultat

L’EBITDA (marge opérationnelle avant amortissements) s’établit à 1 401 millions d’euros au 1er semestre 2024, contre 1 335 millions en 2023, soit une hausse de +4,9 %. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 20,9 % du revenu net.

Les charges de personnel s’élèvent à 4 498 millions d’euros au 1er semestre 2024, contre 4 200 millions d’euros en 2023, soit une hausse de +7,1 %. Elles représentent 67,3 % du revenu net au S1 2024, contre 66,5 % au S1 2023. Les coûts fixes de personnel s’établissent à 4 006 millions d’euros et représentent 59,9 % du revenu net contre 59,0 % au S1 2023, cette progression étant principalement liée aux investissements relatifs à l’IA. Le coût des freelances s’établit à 174 millions d’euros au 1er semestre 2024, relativement stable par rapport à 2023 en pourcentage du revenu net. Les coûts de restructuration s’élèvent à 41 millions d’euros, en légère baisse par rapport aux 45 millions d'euros du 1er semestre 2023.

Les autres charges opérationnelles sont de 1 030 millions d’euros au S1 2024 et se comparent à 1 025 millions d’euros au S1 2023. Elles représentent 15,4 % du revenu net au 1er semestre 2024 contre 16,2 % du revenu net au 1er semestre 2023, soit une amélioration de 80 points de base. Elles se composent de :

Les autres charges opérationnelles (hors coûts refacturables et dotation aux amortissements), qui s’élèvent à 789 millions d’euros, contre 783 millions d’euros au S1 2023. Ces charges représentent 11,8 % du revenu net, contre 12,4 % du revenu net au S1 2023, reflétant une solide maîtrise des coûts.

(hors coûts refacturables et dotation aux amortissements), qui s’élèvent à 789 millions d’euros, contre 783 millions d’euros au S1 2023. Ces charges représentent 11,8 % du revenu net, contre 12,4 % du revenu net au S1 2023, reflétant une solide maîtrise des coûts. La dotation aux amortissements, qui est de 241 millions d’euros au 1er semestre 2024, en ligne avec le niveau du 1er semestre 2023 à 242 millions d’euros.

En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 1 160 millions d’euros, en hausse de +6,1 % par rapport à S1 2023. Le taux de marge ressort à 17,3 % au S1 2024, stable par rapport à S1 2023, en incluant environ 45 millions d'euros relatifs à l'investissement du Groupe dans l'intelligence artificielle.

Les taux de marge opérationnelle par région s’élèvent à 18,7 % en Amérique du Nord, 16,1 % en Europe, 19,6 % en Asie-Pacifique, 3,7 % pour la région Moyen-Orient & Afrique et 3,6 % en Amérique Latine.

Les amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions s’élèvent à 123 millions d’euros sur le semestre, en baisse de 19 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2023, en lien avec la fin d’amortissement de certaines technologies d’Epsilon.

Les pertes de valeur s’élèvent à 45 millions d’euros, à comparer à 112 millions d’euros au 1er semestre 2023, qui incluait l'impact de l’optimisation de notre parc immobilier

Les charges et produits non courants sont un profit de 16 millions d’euros au 1er semestre 2024 correspondant principalement au produit de 14 millions d’euros généré par l’apport du droit d’exclusivité pour l’utilisation des technologies CitrusAd et Epsilon à la société mise en équivalence Unlimitail, détenue à 49 % par le Groupe. Au S1 2023, le résultat courant constituait un profit de 4 millions d’euros.

Le résultat opérationnel s’élève à 1 008 millions d’euros sur le 1er semestre 2024 contre 843 millions d’euros au S1 2023.

Le résultat financier, composé du coût de l’endettement financier net et d’autres charges et produits financiers, est égal à 0 million d’euros au 1er semestre 2024, en amélioration par rapport à la charge nette de 14 millions d’euros sur la même période en 2023.

Le produit (net de charges) sur l’endettement financier net est de 39 millions d’euros sur le semestre, par rapport à un produit de 42 millions d’euros au S1 2023. Le montant au S1 2024 comprend 61 millions d’euros de charge d’intérêts (59 millions d’euros au S1 2023) et des produits financiers pour 100 millions d’euros, globalement stables par rapport au 1 er semestre 2023.

est de 39 millions d’euros sur le semestre, par rapport à un produit de 42 millions d’euros au S1 2023. Le montant au S1 2024 comprend 61 millions d’euros de charge d’intérêts (59 millions d’euros au S1 2023) et des produits financiers pour 100 millions d’euros, globalement stables par rapport au 1 semestre 2023. Les autres charges et produits financiers représentent une charge de 39 millions d’euros au S1 2024, et comprennent notamment 42 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives, et un produit de 7 millions d’euros de réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement. Au S1 2023, les autres charges et produits financiers correspondaient à une charge de 56 millions d’euros, incluant 39 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives et une charge de 8 millions d’euros lié à la réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement.

La réévaluation des earn-outs a conduit à enregistrer un produit de 28 millions d’euros au S1 2024, à comparer à un produit de 1 million d’euros au S1 2023.

La charge d’impôt est de 256 millions d’euros sur le 1er semestre 2024, découlant de l’application d’un taux d’impôt effectif prévisionnel pour 2024 de 24,9 %, contre une charge d’impôt de 205 millions d’euros au S1 2023, au taux d’impôt effectif prévisionnel de 24,8 % pour 2023.

La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence sur le 1er semestre 2024 est une perte de 3 millions d’euros, contre un profit de 3 millions d’euros au S1 2023.

La part des intérêts minoritaires dans le résultat net est un produit de 4 millions d’euros au S1 2024 contre un produit de 5 millions d’euros au S1 2023.

Au total, le résultat net part du Groupe du 1er semestre 2024 est un bénéfice de 773 millions d’euros, par rapport aux 623 millions d’euros de l’année précédente pour la même période.

Le bénéfice par action est de 3,08 euros au S1 2024, en hausse de +24,2 % comparé à 2,48 euros au S1 2023.

Free cash flow

En millions d’euros S1 2024 S1 2023 Marge opérationnelle avant amortissements (EBITDA) 1 401 1 335 Remboursement des obligations locatives et intérêts associés (224) (207) Investissements en immobilisations (nets) (118) (75) Intérêts financiers payés (nets) 13 17 Impôts payés (376) (386) Autres 48 41 Free cash flow avant variation du BFR 744 725

Le free cash flow du Groupe, avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR), s’établit à 744 millions euros au 1er semestre 2024, en hausse de 19 millions d’euros par rapport à celui de la même période en 2023.

Les remboursements de dettes locatives et les intérêts y afférent s’élèvent à 224 millions d’euros au S1 2024, par rapport à 207 millions d’euros au 1er semestre 2023.

Les investissements nets en immobilisations corporelles et incorporelles se sont établis à 118 millions d’euros au S1 2024, en augmentation de 43 millions d’euros par rapport à 75 millions d’euros au 1er semestre 2023, reflétant des investissements plus importants dans les plateformes et dans l'infrastructure cloud, le coût relatif au déploiement de l'ERP dans l'ensemble de l'organisation, ainsi que des coûts liés aux nouveaux contrats de location.

Les intérêts financiers nets constituent un produit de 13 millions d’euros sur le 1er semestre 2024, par rapport à un produit de 17 millions d’euros au S1 2023.

Les impôts payés s’établissent à 376 millions d’euros, en baisse de 10 millions par rapport au S1 2023. En janvier 2023, le Groupe avait procédé au versement d’un montant additionnel de 110 millions d’euros relatif à l’exercice fiscal 2022, lié à la mise en place du «Tax Cuts and Jobs Act » (TCJA) aux Etats-Unis. Toutefois, cet effet a été compensé en grande partie par une progression de l’impôt payé au S1 2024, relative, notamment, à des ajustements de la charge d'impôt payée en 2023 et à des prélèvements à la source.

Endettement net

L’endettement financier net s’établit à 99 millions d’euros au 30 juin 2024 à comparer à une position nette de trésorerie de 909 millions d’euros au 31 décembre 2023 reflétant la saisonnalité de l’activité. L'endettement net moyen du groupe sur 12 mois glissants s'est élevé à 375 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 498 millions d’euros le 30 juin 2023.

ACQUISITIONS

Le 18 janvier 2024, Publicis Groupe Singapour a annoncé l'acquisition de AKA Asia, l'une des principales agences de communication intégrée de Singapour. Fondé en 2009, AKA est un acteur respecté en Asie du Sud-Est et a été récompensé à de nombreuses reprises pour ses campagnes de communication innovantes. Cette acquisition permettra à Publicis Groupe d'étendre et de diversifier ses capacités sur le marché, tout en renforçant son offre en matière de communication stratégique, de relations publiques et d'influence. AKA rejoint le pôle régional Influence du Groupe.

Le 12 mars 2024, Publicis Sapient a annoncé l'acquisition de Spinnaker SCA, une société de services spécialisée dans la supply chain qui fournit des conseils en matière de stratégie, de planification et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Fondée en 2002 et basée à Boulder aux Etats-Unis, Spinnaker SCA renforcera les capacités et les compétences de Publicis Sapient en matière de supply chain notamment dans l’analyse de données assistées par l’intelligence artificielle et le machine learning, l’utilisation de jumeaux numériques, la gestion des usines et de la logistique et plus largement tous les services numériques de la chaîne d'approvisionnement. Spinnaker SCA permettra à Publicis Sapient d'offrir des solutions agiles à ses clients afin d’optimiser leurs chaînes d'approvisionnement dans le cadre de leur transformation numérique.

Le 5 juin 2024, Publicis Groupe en France a annoncé l'acquisition de Downtown Paris, une « creative and production house » spécialisée dans l’univers du luxe et de la beauté. Fondée en 2016, l’agence vient renforcer l’activité de production de Publicis France et travaillera avec les différentes entités luxe du Groupe.

RSE

En mai 2024, le Groupe a annoncé l’arrivée de Nannette LaFond-Dufour comme Chief Impact Officer, un rôle global nouvellement créé. À ce titre, elle a la responsabilité des engagements ESG du groupe : des objectifs climatiques de Publicis approuvés par SBTi au plan d’action, de même que les sujets de diversité, d’égalité et inclusion, en passant par les initiatives majeures telles que « Working with Cancer » et le Women’s Forum for the Economy & Society.

GOUVERNANCE

L’Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe SA qui s’est tenue le 29 mai 2024 a approuvé le changement du mode de gestion de la Société et a adopté une structure de gouvernance à Conseil d’Administration, en lieu et place de la structure à Directoire et Conseil de surveillance.

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni à la suite de l’Assemblée Générale a décidé l’unification des fonctions de Président et de Directeur Général et a nommé M. Arthur Sadoun Président-Directeur Général.

Mme Élisabeth Badinter a été nommée Vice-Présidente du Conseil d’Administration.

M. Maurice Lévy a pris la fonction de Président d’honneur de Publicis Groupe et participe aux réunions du Conseil d’Administration.

M. André Kudelski a été nommé en qualité d’Administrateur Référent. Dans ce cadre, ses principales missions sont donc de s’assurer du bon fonctionnement des organes de gouvernance de la Société aux côtés du Président du Conseil d'Administration, de présider des Executive Sessions, de veiller aux situations de conflits d'intérêts et de superviser le processus d’évaluation du Conseil d'Administration.

L’ensemble des modifications statutaires proposées a été approuvé, ainsi que la prorogation de la durée de la Société.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Le 12 juillet 2024, le Groupe a mis en place une nouvelle facilité de crédit de type Revolving Credit Facility pour un montant de 2 000 millions d’euros et une maturité en juillet 2029 (avec une option d’extension de deux ans). Cette facilité annule et remplace la ligne de crédit confirmée de 1 579 millions d’euros à échéance 2026.

PERSPECTIVES

Après un premier semestre 2024 meilleur que prévu, qui a démontré la force de son modèle et la pérennité de sa surperformance dans le secteur, le Groupe est confiant dans son potentiel à accélérer encore sa croissance organique au second semestre, et relève son objectif de croissance organique pour l'ensemble de l'année 2024 malgré les incertitudes macroéconomiques persistantes.

Le Groupe vise désormais une croissance organique entre +5 % et +6 % pour l'année, contre +4 % à +5 % précédemment.

Le bas de la fourchette à +5 % est le nouveau plancher dans le contexte macroéconomique actuel, compte tenu des retards persistants dans les projets de transformation numérique des clients et les réductions de dépenses de publicité traditionnelle.

Le haut de la fourchette à +6 % constitue un stretch, dans l'hypothèse d’une amélioration du contexte macroéconomique, qui conduirait à une reprise des projets de transformation numérique des entreprises, à une moindre réductions des dépenses de publicité traditionnelle et à un impact positif de l'augmentation des budgets des clients au cours du quatrième trimestre.

Le Groupe confirme par ailleurs ses objectifs 2024 pour ses ratios financiers, qui seront maintenus aux niveaux les plus élevés de l'industrie, avec un taux de marge opérationnelle à 18 % et un free cash flow compris entre 1,8 et 1,9 milliard d’euros avant variation du besoin en fonds de roulement, incluant une charge opérationnelle de 100 millions d'euros dédiée au plan d’investissement du Groupe dans l’intelligence artificielle.

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la disruption du secteur de la publicité et de la communication, les risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 103 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter: @PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!





Contacts

Publicis Groupe Amy Hadfield Corporate Communications + 33 1 44 43 70 75 amy.hadfield@publicisgroupe.com Jean-Michel Bonamy Investor Relations + 33 1 44 43 74 88 jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com Lorène Fleury Investor Relations + 33 1 44 43 57 24 lorene.fleury@publicisgroupe.com Maxine Miller Investor Relations + 33 1 44 43 74 21 maxine.miller@publicisgroupe.com

Retrouvez le communiqué de presse ici

Annexes

Revenu net : Calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1 T2 S1 Impact des taux

de change

à fin juin 2024

(en millions d’euros) Revenu net 2023 3 079 3 239 6 318 GBP (2) 15 Impact des taux de change (2) (29) 13 (16) USD (2) (1) Revenu net 2023 au taux de change 2024 (a) 3 050 3 252 6 302 Autres (30) Revenu net 2024 avant acquisitions (b) 3 212 3 433 6 645 Total (16) Revenu net des acquisitions (1) 18 25 43 Revenu net 2024 3 230 3 458 6 688 Croissance organique (b/a) +5,3 % +5,6 % +5,4 %

(1) Acquisitions (Spinnaker SCA, Practia, Corra, AKA Asia, Downtown Paris), nettes de cessions.

(2) EUR = 1,081 USD en moyenne au S1 2024 vs. 1,081 USD en moyenne au S1 2023

EUR = 0,855 GBP en moyenne au S1 2024 vs. 0,877 GBP en moyenne au S1 2023

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

Croissance en base comparable : Croissance à taux de changes et périmètre courants, incluant la croissance organique des acquisitions depuis leur date d'acquisition.

Taux de croissance annuelle moyen sur 4 ans : ( [1 + croissance organique (n-4)]*[1 + croissance organique (n-3)]*[1 + croissance organique (n-2)]*[1 + croissance organique (n-1)] )^(1/4) - 1.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Résultat net courant part du Groupe : Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur/charge de consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers et de la réévaluation des earn-out.

BNPA (bénéfice net part du groupe par action) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base non diluée.

BNPA dilué (bénéfice net part du groupe par action dilué) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

BNPA Courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par action dilué) : Résultat net courant part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

Investissements (capex) : Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes hors participations et autres actifs financiers.

Free cash flow avant variation de BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés, remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés, et avant variation de BFR lié à l’activité.

Free cash flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés et remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés.

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, hors obligations locatives depuis le 1er janvier 2018.

Dette nette moyenne : Moyenne sur les douze derniers mois des dettes nettes mensuelles fin de mois.

Dividend pay-out : Dividende unitaire / BNPA Courant dilué.

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) 30



30 juin 2024



(6 mois)



(6mois) 30



30 juin 2023



(6 mois)



(6mois) 31 décembre 2023



(12 mois) Revenu net (*) 6 688 6 318 13 099 Revenu des coûts refacturables 962 787 1 703 Revenu 7 650 7 105 14 802 Charges de personnel



Autres charges opérationnelles (4 498)



(1 751) (4 200)



(1 570) (8 514)



(3 443) Marge opérationnelle avant amortissements 1 401 1 335 2 845 Dotation aux amortissements



(hors incorporels liés aux acquisitions) (241) (242) (482) Marge opérationnelle 1 160 1 093 2 363 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions (123) (142) (268) Perte de valeur (45) (112) (153) Autres produits et charges non courants 16 4 (202) 1 434 Résultat opérationnel 1 008 843 1 740 Charges financières



Produits financiers



Coût de l'endettement financier net



Autres charges et produits financiers



Réévaluation des compléments de prix sur acquisitions (61)



100



39



(39)



28 (59)



101



42



(56)



1 (120)



198



78



(99)



12 Résultat avant impôt des entreprises consolidées 1 036 830 1 731 Impôt sur le résultat (256) (205) (415) Résultat net des entreprises consolidées 780 625 1 316 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence (3) 3 6 Résultat net 777 628 1 322 Dont :



- Résultat net attribuable aux participations



ne donnant pas le contrôle 4 5 10 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe 773 623 1 312





Données par action (en euros) - Résultat net attribuable



aux propriétaires de la société mère du Groupe



Nombre d’actions 250 711 640 250 829 338 250 706 485 Bénéfice net par action 3,08 2,48 5,23 Nombre d’actions dilué 253 302 880 253 618 058 253 999 363 Bénéfice net par action – dilué 3,05 2,46 5,17

(*) Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Etat de résultat global consolidé

(en millions d’euros) 30 juin 2024



(6 mois) 30 juin 2023



(6 mois) 31 décembre 2023



(12 mois) Résultat net de la période (a) 777 628 1 322



Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat



- Réévaluation du passif net relatif aux régimes à prestations définies 18 (6) 12 - Impôts différés relatifs aux éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat (4) 2 (3)



Eléments du résultat global susceptibles d’être reclassés en résultat



- Réévaluation des instruments de couverture 19 13 34 - Ecarts de conversion de consolidation 239 (217) (390) Total des autres éléments du résultat global (b) 272 (208) (347) Résultat global de la période (a) + (b) 1 049 420 975 Dont : - Résultat global de la période attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle



4 (2) 4 - Résultat global de la période attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe



1 045 422 971

Bilan consolidé

(en millions d’euros) 30 juin 2024 31 décembre 2023 Actif Goodwill nets 12 812 12 422 Immobilisations incorporelles nettes 901 958 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 1 640 1 614 Immobilisations corporelles nettes 591 596 Impôts différés actifs 173 212 Titres mis en équivalence 80 46 Autres actifs financiers 316 316 Actifs non courants 16 513 16 164 Stocks et en-cours de production 482 341 Clients et comptes rattachés 12 883 13 400 Actifs sur contrats 1 860 1 297 Autres créances et actifs courants 1 098 1 264 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 082 4 250 Actifs courants 19 405 20 552 Total de l'actif 35 918 36 716





Passif Capital 102 102 Réserves consolidées, part du Groupe 9 814 9 686 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du Groupe (Part du Groupe) 9 916 9 788 Participations ne donnant pas le contrôle (41) (40) Total capitaux propres 9 875 9 748 Dettes financières à plus d’un an 1 650 2 462 Obligations locatives à plus d’un an 1 990 1 992 Impôts différés passifs 63 98 Engagements de retraites et autres avantages à plus d'un an 260 265 Provisions à long terme 365 319 Passifs non courants 4 328 5 136 Fournisseurs et comptes rattachés 15 953 17 077 Passifs sur contrats 481 513 Dettes financières à moins d’un an 1 382 726 Obligations locatives à moins d’un an 372 360 Dettes d'impôts sur les sociétés 302 378 Engagements de retraites et autres avantages à moins d'un an 24 21 Provisions à court terme 207 255 Autres dettes et passifs courants 2 994 2 502 Passifs courants 21 715 21 832 Total du passif 35 918 36 716

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros) 30 juin 2024



(6 mois) 30 juin 2023



(6 mois) 31 décembre 2023



(12 mois) Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net 777 628 1 322 Neutralisation des produits et charges calculés : Impôt sur le résultat 256 205 415 Coût de l'endettement financier net (39) (42) (78) Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impôt) (16) (2) (1) Dotation aux amortissements et pertes de valeur 409 496 903 Rémunérations fondées sur des actions 46 41 85 Autres produits et charges calculés 12 51 79 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 3 (3) (6) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 1 2 7 Impôt payé (376) (386) (669) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1 629) (1 053) (9) Flux net de trésorerie liés à l’activité (I) (556) (63) 2 048 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (120) (75) (180) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 - 2 Acquisitions nettes d'immobilisations financières 12 (10) 13 Acquisitions de filiales (229) (158) (194) Cessions de filiales - - 11 Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) (335) (243) (348) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - (726) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (9) (7) (9) Encaissements provenant de nouveaux emprunts - 4 5 Remboursement des emprunts (5) - (502) Remboursement des obligations locatives (182) (168) (344) Intérêts payés sur obligations locatives (42) (39) (79) Intérêts financiers payés (85) (86) (99) Intérêts financiers encaissés 98 103 192 Rachats de participations ne donnant pas le contrôle (7) (2) (4) (Achats)/Ventes nets d'actions propres et exercice de BSA (119) (193) (189) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) (351) (388) (1 755) Incidence des variations de taux de change (IV)

74 (239) (311)

Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) (1 168) (933) (366) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 4 250 4 616 4 616 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier (1) (1) (1) Trésorerie à l'ouverture (V) 4 249 4 615 4 615 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 082 3 682 4 250 Soldes créditeurs de banques à la clôture (1) - (1) Trésorerie à la clôture (VI) 3 081 3 682 4 249 Variation de la trésorerie consolidée (VI – V) (1 168) (933) (366)

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Nombre d'actions en circulation (en millions d’euros) Capital social



Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Réserve de

conversion



Réserve de juste valeur Capitaux propres attribuables aux proprié-taires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres 250 574 493 1er janvier 2024 102 3 336 6 633 (299) 16 9 788 (40) 9 748 Résultat net 773 773 4 777 Autres éléments du résultat global nets d’impôts 14 239 19 272 - 272 Résultat global de la période 787 239 19 1 045 4 1 049 - Dividendes (53) (800) (853) (9) (862) - Rémunérations fondées sur des actions nettes d’impôts 60 60 60 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle (5) (5) 4 (1) - Exercices de Bons de Souscription d’Actions - - - 416 958 (Achats)/Ventes d’actions propres (119) (119) (119) 250 991 451 30 juin 2024 102 3 283 6 556 (60) 35 9 916 (41) 9 875





Nombre d'actions en circulation (en millions d’euros) Capital social



Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Réserve de

conversion



Réserve de juste valeur Capitaux propres attribuables aux proprié-taires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres 251 992 065 1er janvier 2023 102 4 037 5 324 85 87 9 635 (35) 9 600 Résultat net 623 623 5 628 Autres éléments du résultat global nets d’impôts (210) 9 (201) (7) (208) Résultat global de la période 0 0 623 (210) 9 422 (2) 420 - Dividendes (701) (25) (726) (7) (733) - Rémunérations fondées sur des actions nettes d’impôts 50 50 50 Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle 1 1 0 1 - Exercices de Bons de Souscription d’Actions 0 0 0 (1 490 149) (Achats)/Ventes d’actions propres (194) (194) (194) 250 501 916 30 juin 2023 102 3 336 5 779 (125) 96 9 188 (44) 9 144

Bénéfice net par action (de base et dilué)

(en millions d'euros, sauf les actions) 30 juin 2024 30 juin 2023 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA

Résultat net part attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe A 773 623 Impact des instruments dilutifs : - Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments

de dettes, nettes d’impôt - - Résultat net part du Groupe – dilué B 773 623 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA

Nombre d’actions au 1er janvier 254 311 860 254 311 860 Actions créées sur la période - - Actions propres à déduire (moyenne sur la période) (3 600 220) (3 482 522) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 711 640 250 829 338 Impact des instruments dilutifs : - Actions gratuites et stock-options dilutifs 2 591 240 2 788 720 - Bons de Souscription d'Actions (BSA) - - Nombre d’actions – dilué D 253 302 880 253 618 058 (en euros) Bénéfice net par action A/C 3,08 2,48 Bénéfice net par action – dilué B/D 3,05 2,46

Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

(en millions d'euros, sauf les actions) 30 juin 2024 30 juin 2023



Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1) Résultat net part du Groupe 773 623 Eléments exclus : Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt 92 105 Pertes de valeur, nettes d’impôt 34 83 Réévaluation des compléments de prix d’acquisition (28) (1) Principales plus ou moins-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, nets d’impôts (2) (14) 3 Résultat net courant part du Groupe E 857 813 Impact des instruments dilutifs : - Economies de frais financiers liés à la conversion des

instruments de dette, nettes d’impôt - - Résultat net courant part du Groupe – dilué F 857 813 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA Nombre d’actions au 1er janvier 254 311 860 254 311 860 Actions créées sur la période - - Actions propres à déduire (moyenne sur la période) (3 600 220) (3 482 522) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 250 711 640 250 829 338 Impact des instruments dilutifs : - Actions gratuites et stock-options dilutifs 2 591 240 2 788 720 - Bons de Souscription d'Actions (BSA) - - Nombre d’actions – dilué D 253 302 880 253 618 058 (en euros)

Bénéfice net courant par action (1) E/C 3,42 3,24 Bénéfice net courant par action – dilué (1) F/D 3,38 3,21

(1) BNPA après élimination des pertes de valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou moins-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des compléments de prix.

(2) Au 30 juin 2024, les principales plus-values de cession s’élèvent à 8 millions d’euros et les ajustements de juste valeur des actifs financiers s’élèvent à 6 millions d’euros. Au 30 juin 2023, les principales plus ou moins-values de cession s’élèvent à 4 millions d’euros et les ajustements de juste valeur des actifs financiers s’élèvent à (7) millions d’euros.