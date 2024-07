Immunoglobulin Market Size to Hit US$ US$ 24.9 Billion by 2032 | Grow CAGR by 5.1%

UNITED STATES, July 17, 2024 /EINPresswire.com/ -- IMARC Groupโ€™s report titled "๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐จ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ (๐ˆ๐ ๐†, ๐ˆ๐ ๐€, ๐ˆ๐ ๐Œ, ๐ˆ๐ ๐„, ๐ˆ๐ ๐ƒ), ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐‡๐ฒ๐ฉ๐จ๐ ๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ ๐ฅ๐จ๐›๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง๐ž๐ฆ๐ข๐š, ๐‚๐ก๐ซ๐จ๐ง๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐ฅ๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐ฒ๐ž๐ฅ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐๐จ๐ฅ๐ฒ๐ง๐ž๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐š๐ญ๐ก๐ฒ (๐‚๐ˆ๐ƒ๐), ๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐จ๐๐ž๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ž๐š๐ฌ๐ž, ๐Œ๐ฒ๐š๐ฌ๐ญ๐ก๐ž๐ง๐ข๐š ๐†๐ซ๐š๐ฏ๐ข๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐Œ๐จ๐๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ (๐ˆ๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฏ๐ž๐ง๐จ๐ฎ๐ฌ ๐Œ๐จ๐๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ, ๐’๐ฎ๐›๐œ๐ฎ๐ญ๐š๐ง๐ž๐จ๐ฎ๐ฌ ๐Œ๐จ๐๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ), ๐š๐ง๐ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ". The global immunoglobulin market size reached US$ 15.7 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 24.9 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 5.1% during 2024-2032.

๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐€๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐จ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— ๐ˆ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐๐ซ๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐จ๐๐ž๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ข๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐ƒ๐ข๐ฌ๐จ๐ซ๐๐ž๐ซ๐ฌ:

The rising prevalence of immunodeficiency and autoimmune disorders among the masses across the globe is propelling the market growth. Conditions like primary immunodeficiency diseases (PID), chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), and autoimmune diseases necessitate regular administration of immunoglobulin therapies to manage symptoms and enhance patient quality of life. These therapies are essential for increasing the immune system's function, particularly in individuals with compromised immune responses. In addition, the growing awareness among individuals about the diagnosis of these conditions is positively influencing the marketโ€‹โ€‹. ย ย ย ย

โ— ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐๐ข๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐Œ๐š๐ง๐ฎ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ฌ:

Innovations in biotechnology and manufacturing processes have revolutionized the immunoglobulin market. Enhanced purification techniques and innovative production methods assist in improving the safety and efficacy of immunoglobulin products. These advancements allow for higher yields and purer products, reducing the risk of adverse reactions. Innovations, such as subcutaneous immunoglobulins (SCIG), provide more convenient and patient-friendly treatment options, allowing for home-based administration and improved adherence to therapy. The ongoing research and development (R&D) efforts in this field are continually introducing better formulations and delivery methodsโ€‹.

โ— ๐ˆ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐€๐๐จ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐’๐ฎ๐›๐œ๐ฎ๐ญ๐š๐ง๐ž๐จ๐ฎ๐ฌ ๐€๐๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

The rising adoption of subcutaneous administration (SCIG) of immunoglobulins due to its convenience and effectiveness is bolstering the market growth. SCIG allows patients to self-administer treatments at home, which reduces the need for frequent hospital visits and provides flexibility in dosing schedules. This method improves patient quality of life and treatment adherence, as it is less invasive and can be managed independently. Increasing preferences for SCIG over traditional intravenous methods on account of its associated benefits, including reduced infusion times, fewer side effects, and the ability to maintain more stable blood levels of immunoglobulins, is impelling the market growth.

๐‹๐ž๐š๐๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐จ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ:

โ— ADMA Biologics Inc.

โ— Baxter international Inc.

โ— Biotest AG, CSL Limited

โ— Grifols S.A

โ— Kedrion S.p.A

โ— LFB SA

โ— Octapharma AG

โ— Sanquin Plasma Products B.V.

โ— Takeda Pharmaceutical Company Limited.

๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐จ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ:

โ— IgG

โ— IgA

โ— IgM

โ— IgE

โ— IgD

IgG represents the largest segment as it plays a critical role in the immune response and defense against pathogens. ย ย

๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ— Hypogammaglobulinemia

โ— Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy (CIDP)

โ— Immunodeficiency Disease

โ— Myasthenia Gravis

โ— Others

Immunodeficiency disease holds the biggest market share due to its essential role in immunoglobulin therapy. ย

๐๐ฒ ๐Œ๐จ๐๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ:

โ— Intravenous Mode of Delivery

โ— Subcutaneous Mode of Delivery

Intravenous mode of delivery accounts for the largest market share, driven by its rapid and efficient absorption.ย ย

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ:

โ— North America (United States, Canada)

โ— Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

โ— Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

โ— Latin America (Brazil, Mexico, Others)

โ— Middle East and Africa

North America enjoys a leading position in the immunoglobulin market on account of the presence of robust healthcare infrastructure with state-of-the-art medical facilities and technologies. ย

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐จ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:

The growing demand for immunoglobulin among the geriatric population, as they are more susceptible to immunodeficiency and autoimmune conditions, is offering a favorable market outlook. This demographic shift leads to a higher prevalence of diseases, such as pelvic inflammatory disease (PID) and chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP), among individuals, which necessitates regular and effective immunoglobulin treatments to manage their health.

Governing agencies of various countries are providing more approvals for new immunoglobulin products, facilitating quicker market entry. In addition, they are funding and supporting research and development (R&D) efforts, which is impelling the market growth.ย ย

