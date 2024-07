Telenor leverer på sikkerhet og lønnsom vekst

Telenor-konsernet har lagt bak seg et første halvår med solide resultater både i Norden og Asia. Strategiske investeringer i teknologi og digital sikkerhet gir et godt grunnlag for vekst.

Tjenesteinntektene i andre kvartal endte på 16,3 milliarder kroner, tilsvarende en organisk økning på 4,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 8,8 milliarder kroner, tilsvarende en organisk vekst på 3,8 prosent. Telenor leverte en fri kontantstrøm på 2,2 milliarder kroner i kvartalet.

Telenor Norden og Telenor Asia leverte henholdsvis fire og seks prosent vekst i tjenesteinntekter i årets første kvartal, mens organisk EBITDA-vekst endte på fire og to prosent. Den nordiske transformasjonsprosessen bidrar til flate kostnader (OPEX) for Norden i kvartalet.

Totalt har Telenor-konsernet levert et EBITDA-resultat på 17,3 milliarder kroner i første halvår, og en fri kontantstrøm før M&A på 5,5 milliarder kroner.

- Telenor holder stø kurs og vi fortsetter å levere på en strategi som virker. Vi har fortsatt en sterk og lønnsom vekst i Norden og god kostnadskontroll – ledet an av Sverige og Finland i andre kvartal. I Asia har vi fått et solid løft i Thailand, blant annet som følge av at reiselivet tar seg opp igjen og sterke synergier. I tillegg er jeg fornøyd med at vi viser god kostnadsdisiplin i hele konsernet, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Stoppet 1 milliard svindelforsøk

Både privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter blir stadig mer utsatt for digital kriminalitet. 1 av 5 norske bedriftsledere sier at de har opplevd cyberangrep det siste året, ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat.

Telenor har stoppet over en milliard forsøk på digital kriminalitet hittil i år, bare mot kunder i Norge. Blokkering av kjente svindelsider, phishing-forsøk og nedlasting av skadevare er de vanligste hendelsene. I tillegg til et stort antall svindelforsøk via anrop og SMS. Telenor fortsetter å levere gode sikkerhetsprodukter til kundene, og leverer dermed mer for pengene.

Telenor Cyberdefence ble opprettet i juni for å rendyrke satsingen på sikkerhet og beskytte kundene mot digitale kriminelle. Datterselskapet skal bidra til å utvikle avanserte sikkerhetsprodukter til bedriftsmarkedet raskere og i større grad tilpasset markedets behov. I juli kjøpte Telenor Cyberdefence opp det norske sikkerhetsselskapet Combitech.

- Vi har tatt en ledende posisjon på sikkerhet og viser at vi mener alvor. Vi jobber hver dag for å utvikle nye og bedre produkter som tar vare på kundene. Nå fortsetter vi å angripe dette markedet med full styrke. Det er nødvendig for å beskytte kundene våre mot godt organiserte, og stadig mer sofistikerte, kriminelle nettverk, sier Brekke.

Teknologi for å lykkes

Teknologi er avgjørende for å lykkes i kampen mot digital kriminalitet, og også for å styrke kundeopplevelsen i alle kanaler. Samtidig øker det effektiviteten i driften av selskapet.

Tidligere i år lanserte Telenor et strategisk samarbeid med Nvidia, som et ledd i en offensiv satsing på kunstig intelligens (AI).

Den strategiske investeringen i datasenterselskapet Skygard var en annen viktig milepæl i første halvår. I juni besluttet Telenor å utvide samarbeidet med Amazon Web Services (AWS) for å styrke posisjonen innen skyløsninger i Norge, og for å styrke digitaliseringen av Telenor.

- Da jeg startet som konsernsjef for ni år siden, snakket vi om å sikre internettilgang til alle. Men vi snakket også om å finne nye måter for å tilføre verdi i folks digitale liv, og det gjør vi nå til gagns. Selv om jeg er fornøyd med resultatene i første halvår, så er jeg enda mer fornøyd med måten vi fornyer og utvikler Telenor på. Vi har bygget en sterk grunnmur for de neste 5-10 årene, sier Brekke.

Finansielle utsikter for 2024:

Lav-til-middels ensifret organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter (endret fra lav ensifret).

Middels ensifret organisk vekst i nordisk EBITDA og for konsernet.

For den nordiske virksomheten er investeringer ventet å utgjøre rundt 17 prosent av inntektene.

Fri kontantstrøm på ni til ti milliarder kroner for konsernet før M&A og eventuelle periodefremmede poster.

Nøkkeltall for Telenor Group*

Andre kvartal Første halvår År Millioner kroner 2024 2023 2024 2023 2023 Driftsinntekter 16.320 15.832 32.093 30.655 62.540 Organisk inntektsvekst 5 % 4 % 5 % 4 % 4 % Inntekter 19.936 20.224 39.393 39.411 80.452 Organisk inntektsvekst (%) 1 % 3 % 1 % 4 % 3 % Driftskostnader (6.880) (6.777) (13.584) (13.218) (26.832) EBITDA før andre inntekter og andre kostnader 8.790 8.767 17.295 16.846 34.564 Organisk EBITDA-vekst (%) 4 % 4 % 5 % 3 % 3 % Driftsresultat 4.366 4.374 9.996 8.209 16.964 Andel resultat etter skatt fra tilknyttede selskaper 194 (100) 7.489 (291) (8.466) Resultat til aksjeeiere i Telenor ASA 2.540 821 14.100 18.967 13.734 Driftsinvesteringer ekskludert leasing 3.068 3.437 6.205 6.971 12.731 Fri kontantstrøm før fusjoner og oppkjøp (M&A) 2.203 (191) 5.491 242 9.490 Total fri kontanstrøm 2.175 (518) 7.587 5.147 15.003 Belåningsgrad 2,3 2,4 2,3 2,4 2,2





Mediekontakt:



Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide +47 96 23 20 17

Investorkontakt:



Head of Investor Relations: Frank Maaø +47 91 67 40 45