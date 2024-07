Senior citizens in Zambales get vital aid from Cayetanos

Hundreds of senior citizens in Zambales were able to meet their needs at a time of personal crisis after receiving assistance from Senators Alan Peter and Pia Cayetano this week.

The Cayetanos' Bayanihan Caravan disbursed a total of P1.5 million to 750 senior citizens through the Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program on Wednesday, July 10, 2024.

AICS is a social protection program of the Department of Social Welfare and Development (DSWD) that provides financial aid to underprivileged Filipinos facing significant life challenges such as food insecurity, health issues, educational needs, or the death of a family member.

This initiative, held at the Subic Sports Complex, was held in coordination with Zambales 1st District Rep. Jefferson "Jay" Khonghun and Subic Mayor Jon Khonghun.

Through the Bayanihan Caravan, the two Cayetanos continue to collaborate with national agencies and local government units to help vulnerable Filipinos empower themselves and overcome various socio-economic hardships.

Mga senior citizen sa Zambales, nakatanggap ng tulong mula sa magkapatid na Cayetano

Natugunan ng daan-daang senior citizen sa Zambales ang kanilang mga pangangailangan sa panahon ng personal na krisis nang makatanggap sila ng tulong mula sa magkapatid na Senador Alan Peter at Pia Cayetano nitong linggo.

Nag-abot ang Bayanihan Caravan ng kabuuang P1.5 milyong tulong sa 750 mga senior citizen sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program nitong Miyerkules, July 10, 2024.

Ang AICS ay isang social protection program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na nagbibigay ng tulong-pinansyal sa mahihirap na Pilipinong nahaharap sa personal na krisis tulad ng kawalan ng pagkain, pagkakasakit, pangangailangang pang-edukasyon, o pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya.

Ang inisyatiba, na ginanap sa Subic Sports Complex, ay isinagawa sa pakikipag-ugnayan kina Zambales 1st District Rep. Jefferson "Jay" Khonghun at Subic Mayor Jon Khonghun.

Sa pamamagitan ng Bayanihan Caravan, patuloy na nakikipag-balikatan ang dalawang Cayetano sa mga pambansang ahensya at mga lokal pamahalaan upang matulungan ang mga Pilipino sa mga vulnerable sector na iangat ang kanilang pamumuhay at mapagtagumpayan ang iba't ibang hamon sa buhay.