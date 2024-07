BioProcess360 Partners lance un fonds d’investissement dédié aux sciences de la vie en vue de développer les outils et technologies émergents de biotraitement

Ce fonds mettra en relation les innovateurs avec les investissements, l’expertise pratique et les principaux fabricants de produits biopharmaceutiques

DELRAY BEACH, Floride, 18 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioProcess360 Partners a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau fonds d’investissement destiné à soutenir les entreprises dans le développement des outils et technologies émergents utilisés dans le biotraitement des AcM traditionnels et des nouvelles modalités médicamenteuses. BioProcess360 Partners aidera les entreprises à relever les défis de la R&D et de la commercialisation en combinant des capitaux d’investissement, le soutien d’experts de l’industrie et des connexions avec les principales sociétés biopharmaceutiques mondiales. Le fonds est dirigé par les associés fondateurs Chris Major, qui a créé et orienté la division Purolite Bioprocessing vers une acquisition de 3,7 milliards de dollars par Ecolab (NYSE : ECL) en 2021, et Bradford Beatty de Rabbit Run Partners, CIO et membre du conseil d’administration pour de nombreux investissements. Rabbit Run Partners a réalisé son premier investissement de série A dans Parhelia Biosciences en 2023.



« Les plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles établissent de nouvelles technologies dans le domaine des bioprocédés découlent généralement d’un manque d’accès à une véritable expérience industrielle et aux connaissances nécessaires pour les aider à relever les défis critiques de la croissance. En tant que serial entrepreneur, je sais exactement ce qu’il faut pour réussir dans ce domaine », a déclaré Chris Major, associé fondateur de BioProcess360 Partner.

« Notre objectif est de soutenir les technologies innovantes de biotraitement qui, en fin de compte, ont un impact positif sur les patients. L’industrie est à juste titre réticente à prendre des risques, et le rôle de BioProcess360 est donc de donner aux entreprises en croissance un accès direct à des experts expérimentés de l’industrie à même de leur offrir un soutien rapide, pratique et authentique pour stimuler l’innovation, surmonter les défis de la commercialisation et générer des revenus pour mettre ces technologies sur le marché. »

BioProcess360 Partners réunit une équipe de 14 experts en la matière qui fournissent au portefeuille d’investissement des conseils stratégiques, opérationnels et techniques dans divers domaines, notamment la R&D, la fabrication, la conformité réglementaire, la soumission d’autorisation de produits, les applications, le développement de processus, la validation, la conception d’installations BPF et la qualité, ainsi que les opérations commerciales telles que la gestion des produits, les ventes et le marketing.

« Notre objectif est très ciblé en matière de biotraitement. C’est là que réside notre expertise, mais c’est aussi la raison pour laquelle nous sommes différents des autres partenaires d’investissement », a déclaré Chris. « Il existe une lacune évidente sur le marché en matière de partenaire opérationnel pratique et collaboratif spécialisé dans l’exploitation des nouvelles technologies et entreprises de biotraitement afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel. Nous sommes très à l’aise pour réaliser des investissements dans ce domaine, probablement plus que n’importe quel autre partenaire d’investissement. Cela nous permet d’agir très rapidement pour fournir le financement, les relations et l’expérience nécessaires à la réussite de ces entreprises. »

