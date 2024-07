A Andan Foundation anuncia o Prêmio de Inovação em Inclusão de Refugiados em colaboração com o MIT Solve do Massachusetts Institute of Technology

ZURIQUE, Suíça, July 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Andan Foundation , uma organização humanitária sem fins lucrativos sediada na Suíça, em colaboração com o MIT Solve do Massachusetts Institute of Technology (MIT), tem o prazer de anunciar o Prêmio Andan de Inovação em Inclusão de Refugiados, que busca promover soluções que promovam a inclusão econômica, financeira e política de refugiados nas comunidades que os acolhem.



O Prêmio Andan de Inovação em Inclusão de Refugiados, no valor de US$ 50.000, é concedido todos os anos às soluções mais promissoras que atendem às necessidades e adversidades impostas aos refugiados e tem como objetivo apoiar iniciativas inovadoras que promovam a integração, a capacitação e o desenvolvimento sustentável das populações deslocadas.

O MIT Solve lança convites abertos para soluções excepcionais e diversificadas para os mais urgentes desafios globais, de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Os inovadores que forem selecionados recebem o apoio do MIT e de sua comunidade de apoiadores para ampliar o impacto e promover mudanças sustentáveis.

Iniciativas conjuntas para promover soluções inovadoras

A Andan Foundation está em busca de soluções que privilegiem:

Inclusão econômica e meios de subsistência: Desenvolvimento de tecnologias e modelos de negócios que gerem oportunidades econômicas sustentáveis para refugiados e populações deslocadas.

Inclusão financeira: Busca de soluções para estender o acesso a serviços financeiros para comunidades carentes e estimular o crescimento econômico.

Inclusão política: Busca de soluções para capacitar comunidades marginalizadas, tratando da supressão de eleitores e da falta de representação.



Os vencedores do prêmio serão anunciados nas finais do Solve Challenge em 23 de setembro de 2024, por ocasião da Semana da Assembleia Geral da ONU, na cidade de Nova York.

Notas aos editores

Sobre a Andan Foundation

A Andan Foundation é uma organização humanitária sem fins lucrativos com sede na Suíça, fundada pelo Dr. Christian Kaelin . Ela é regulamentada pela Autoridade Federal Suíça para Supervisão de Fundações e auditada anualmente pela BDO.

A Andan coordena projetos da iniciativa privada para apoiar famílias que fogem de suas casas devido a guerras, conflitos internos e mudanças climáticas. Ela identifica e desenvolve soluções inovadoras e sustentáveis, promovendo a autossuficiência dos refugiados, aumentando sua resiliência e fomentando sua inclusão em seus novos países. A Andan prioriza projetos que ampliem as oportunidades econômicas, financeiras e políticas tanto para as populações de refugiados quanto para as comunidades que os acolhem. A Andan facilita e promove parcerias entre o setor privado e as agências da ONU, governos, ONGs e instituições acadêmicas preocupadas com refugiados e migrantes.

Andan.org

Sobre o MIT Solve

O MIT Solve é uma iniciativa do Massachusetts Institute of Technology (MIT) criada para enfrentar os desafios globais com base em inovação e empreendedorismo. Lançado em 2015, o MIT Solve lança desafios anuais que atraem soluções diversificadas e tecnológicas do mundo inteiro. A iniciativa enfoca questões urgentes, como sustentabilidade, educação, saúde e prosperidade econômica. Com sua abordagem inclusiva, o MIT Solve capacita empreendedores sociais com financiamento, orientação e acesso a parceiros influentes. Esse modelo diferenciado estimula soluções escalonáveis, permitindo que ideias transformadoras gerem impactos tangíveis para comunidades carentes em todo o mundo.

solve.mit.edu

