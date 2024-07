L’Initiative Kiwa annonce une contribution supplémentaire de l’Australie et lance un nouvel appel à projets régionaux pour renforcer la résilience climatique dans le Pacifique

Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 15 juillet 2024

Aujourd'hui, l'Initiative Kiwa - Solutions fondées sur la Nature (SfN) pour la résilience climatique, lance un nouvel appel à projets régionaux (incluant au moins deux des 18 Etats et/ou territoires insulaires du Pacifique - ETIP - éligibles), qui sera ouvert du 15 juillet au 15 décembre 2024. Les autorités, institutions publiques et organisations présentes dans les Îles du Pacifique sont invitées à soumettre des projets qui contribueront à l'adaptation au changement climatique des écosystèmes, des communautés et des économies. À ce jour, 22 projets Kiwa sont en cours dans 16 ETIP : cinq projets régionaux et 17 projets locaux. Le bureau régional océanien de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN-ORO) est en charge du suivi des projets locaux.

Gérée par l'Agence Française de Développement (AFD), l'Initiative Kiwa vise à renforcer les capacités locales et nationales, et à promouvoir des approches sensibles à la vulnérabilité sociale et aux inégalités entre les genres pour s'adapter au changement climatique. Le Secrétariat du Programme Régional Océanien de l'Environnement (PROE) et la Communauté du Pacifique (CPS) collaborent en tant que partenaires de mise en œuvre pour soutenir les 18 ETIP éligibles, en renforçant leur capacité à accéder au financement de l'Initiative Kiwa. Cette collaboration inclut des sessions d'information, des conseils et une assistance technique pour l'identification, le développement, la mise en œuvre et le suivi des projets régionaux.

Un engagement renouvelé de l'Australie

L'initiative Kiwa a l'honneur d'annoncer qu'une contribution financière supplémentaire du Ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) permettra de financer davantage de projets, d’offrir une assistance technique plus importante et de renforcer la coopération régionale.

Lancée en 2020 avec 31 millions d'euros, l'Initiative Kiwa financée par l'Union européenne (UE), l'Agence Française de Développement (AFD), Affaires mondiales Canada (GAC), le ministère des Affaires étrangères et du Commerce d’Australie (DFAT) et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande (MFAT) sera désormais dotée d'un total de 77 millions d'euros, grâce à cette nouvelle contribution de l'Australie (3 millions de dollars australiens).

Mme Annelise Young, Consule générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie, a déclaré : "Le changement climatique est la plus grande menace qui pèse sur les moyens de subsistance, la sécurité et le bien-être des peuples du Pacifique, et nous avons entendu l'appel à l'action. La contribution supplémentaire de l'Australie de 3 millions de dollars australiens représente un doublement de notre engagement précédent, qui maintenant s'éleve à un total de 6 millions de dollars australiens. Cette augmentation reflète l'engagement de l'Australie dans la région, aux côtés de la France, de l'Union européenne, de la Nouvelle-Zélande et du Canada. »

Cette coalition unique de bailleurs démontre son engagement en faveur de l'adaptation au changement climatique et de la biodiversité dans l'une des régions les plus touchées par les impacts climatiques.



Un nouvel appel à projets régionaux

L’Initiative Kiwa lance un nouvel appel à projets régionaux pour la mise en œuvre de Solutions fondées sur la Nature (SfN) pour l’adaptation au changement climatique dans le Pacifique, tout en intégrant l’égalité des genres et une approche basée sur les droits humains. Cet appel à projets régionaux est ouvert du 15 juillet au 15 décembre 2024.

Les projets régionaux doivent impliquer au moins 2 des 18 Etats et/ou territoires éligibles, avec un budget compris entre 1,5 million à 5 millions d’euros.

La durée de mise en œuvre des projets ne peut excéder 3,5 ans, avec une date indicative de démarrage de projets d’ici début 2026. La fin de la période de mise en œuvre des projets ne doit pas dépasser mi-2029.

• Etats et territoires insulaires du Pacifique éligibles

États fédérés de Micronésie, Fidji, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Samoa, Timor Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis-et-Futuna.

• Qui est concerné ?

 Les autorités locales et nationales.

 Les institutions et organisations publiques présentes dans les 18 Etats et territoires éligibles.

 Les organisations régionales* CROP (Council of Regional Organisations of the Pacific) reconnues par les Etats et territoires insulaires du Pacifique. *Pour les notes de concept soumises par la CPS et le PROE, veuillez contacter les points focaux Kiwa dans chacun de ces organisations.

 Les ONG internationales et nationales.

Les projets portés par des organisations régionales ou internationales devront démontrer leur alignement et leur contribution à la mise en œuvre des politiques nationales et locales clés (en matière d’adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité notamment), et devront nécessairement impliquer des parties prenantes locales.

• Comment soumettre un projet ?

Les termes de reference de cet appel à projets régionaux 2024 doivent être téléchargés sur le site Internet de l’Initiative Kiwa : https://kiwainitiative.org/fr/soumettre-un-projet



Le modèle de note de concept est également disponible en ligne et devra être envoyé par email à [email protected], au plus tard dimanche 15 décembre 2024 (23h59 heure de Nouméa, UTC+11).

• Besoin d’aide ?

Les porteurs de projets peuvent bénéficier d’un soutien technique fourni par les partenaires de mise en oeuvre de l’Initiative Kiwa. Les demandes d’informations sont à envoyer avant le 25 novembre 2024, à :

- Communauté du Pacifique (CPS), Mme Rebecca STIRNEMANN : [email protected], et

- Programme Régional Océanien de l’Environnement (PROE), Mme Mathilde KRAFT :

[email protected]

De plus, des webinaires bilingues organisés par la CPS et le PROE pour les porteurs de projets seront organisés en ligne en anglais, avec une traduction simultanée en français. Notez les dates ci-dessous et inscrivez-vous à l’avance !

Présentation des subventions de l’Initiative Kiwa pour les projets régionaux

https://spc.zoom.us/webinar/register/WN_5j4wI5A7R92Tpca67dAEKA

Mercredi 24 juillet

À 11h (UTC+11)



Analyse approfondie des demandes de subventions de l’Initiative Kiwa

https://spc.zoom.us/webinar/register/WN_u2UNHSmhQz-jYObUPyOd3Q

Mercredi 21 août

À 11h (UTC+11)

Toutes les informations concernant l’appel à projets régionaux 2024 sont disponibles à https://kiwainitiative.org/fr/soumettre-un-projet

CONTACT PRESSE :

Secrétariat de l’Initiative Kiwa

Mme Margot BANTEGNY, Responsable communication : [email protected]

Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

À propos de l’Initiative Kiwa – L’Initiative Kiwa - Solutions fondées sur la Nature (SfN) pour la résilience climatique – vise à renforcer la résilience des écosystèmes, des communautés et des économies des îles du Pacifique au changement climatique par des Solutions fondées sur la Nature en protégeant, gérant durablement et restaurant la biodiversité. Elle repose sur la simplification de l’accès au financement des actions d’adaptation au changement climatique et de conservation de la biodiversité pour les gouvernements locaux et nationaux, la société civile ainsi que les organisations régionales des États et territoires insulaires du Pacifique. L’initiative est financée par l’Union européenne, l’Agence française de développement (AFD), Affaires mondiales Canada (GAC), le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de l’Australie (DFAT) et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle-Zélande (MFAT). Elle a établi des partenariats avec la Communauté du Pacifique (CPS), le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et le Bureau régional océanien de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN Océanie). Pour plus d’informations : www.kiwainitiative.org

A propos du PROE – Le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) est l'organisation régionale de coordination pour la protection et le développement durable de l'environnement des îles du Pacifique. www.sprep.org

À propos de la CPS - La Communauté du Pacifique (CPS) appuie le développement durable en Océanie depuis 1947 en faisant appel aux sciences, au savoir et à l'innovation. Principale organisation intergouvernementale de la région, elle émane de ses 27 pays et territoires membres qui en assurent la direction. www.spc.int/fr