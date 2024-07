Esker : Activité commerciale du 2ème trimestre 2024 - Fort dynamisme des abonnements et prises de commandes record

Activité commerciale du 2ème trimestre 2024

Fort dynamisme des abonnements et prises de commandes record

Lyon, le 16 juillet 2024

Chiffre d’affaires en M€

(Non audité) T2 2024 T2 2023 T2 2024/

T2 2023

Croissance (4) S1 2024 S1 2024/

S1 2023

Croissance (4) SaaS Abonnement 22,1 16,7 +32% 42,1 +30% SaaS Transactions (1) 19,9 20,4 -3% 39,6 -1% Total SaaS 42,0 37,2 +13% 81,7 +13% Services d’implémentation (2) 9,0 7,0 +28% 16,7 +25% Produits historiques (3) 0,5 0,9 -47% 0,9 -55% TOTAL chiffre d’affaires 51,5 45,1 +14% 99,2 +13% TOTAL prises de commandes (5)(4)





7,3





4,6





+65%





13,1





+50%

(1) Facturations au document

(2) Consulting et Services Professionnels

(3) Esker DeliveryWare, Produits serveurs de Fax et Host Access

(4) Variation à taux de change constants : Taux de change 2024 appliqués au chiffre d’affaires 2023

(5) Exprimées en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à verser sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas pris en compte car il dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat.

Croissance du chiffre d’affaires tirée par la forte dynamique des revenus d’abonnements

Le chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre de l’année 2024 s’établit à 51,5 M€, en croissance de +14% à taux de change constants et en données publiées, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.

Pour l’ensemble du 1er semestre 2024, les ventes du Groupe s’élèvent à 99,2 M€ en croissance de +13% à taux de change constants et en données publiées.

Esker réalise, une nouvelle fois, le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire en termes de niveau d’activité. Cette performance se situe dans le haut de la fourchette de croissance cible visée par la société en début d’exercice (12%-14%).

Sur ce 2ème trimestre, le chiffre d’affaires SaaS tire la croissance du Groupe (+13% à taux de change constants et en données publiées) pour représenter 82% de l’activité. Le chiffre d’affaires des abonnements progresse de +32% pour représenter 53% de l’activité SaaS. Cette tendance matérialise les très bonnes prises de commandes réalisées sur les trimestres précédents.

Cette performance historique est partiellement masquée par la légère décroissance des revenus de transactions. Celle-ci s’explique en partie par un contexte macroéconomique toujours très tendu qui, historiquement, pèse sur les volumes traités par la plateforme Esker. Elle intègre également les priorités de la politique commerciale du Groupe axée sur la résilience et la prévisibilité de ses revenus, donc sur les abonnements.

Toujours en lien avec les succès commerciaux réguliers du Groupe, les services d’implémentation progressent fortement sur le second trimestre (+28% à taux de change constants et en données publiées) pour représenter 17% du chiffre d’affaires total du Groupe.

Enfin, les produits historiques (1% du chiffre d’affaires total) poursuivent leur recul (-47%) conformément aux anticipations.

Prises de commandes record au 1er semestre

Esker a également enregistré le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire en termes de prises de commandes.

La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du 2ème trimestre 2024 progresse de +65% à taux de change constants par rapport au même trimestre en 2023, pour atteindre 7,3 M€. Pour l’ensemble du 1er semestre, la valeur annuelle récurrente des nouveaux contrats signés s’établit à 13,1 M€ en progression de +50%.

Le rythme de signatures a été particulièrement soutenu dans l'ensemble des filiales. La progression des États-Unis (+116%) est exceptionnelle en raison d’une activité commerciale intense dynamisée par ailleurs par la signature d’une commande très importante au mois de juin (0,9 M€ d’ARR).

En France, la croissance des prises de commandes s’établit à +18%, toujours tirée, mais dans une moindre mesure, par la réforme de la facturation électronique. La France bénéficie également d’un effet de base favorable.

Dans le reste de l’Europe et en Asie, les performances sont remarquables avec une progression de +46% des prises de commandes.

Le niveau record de prises de commandes au 2ème trimestre 2024 contribuera à maintenir, voire à accélérer, la croissance du chiffre d’affaires d’abonnements (53% du SaaS sur le trimestre écoulé), et par conséquent, la croissance globale du Groupe sur les trimestres à venir.

Une structure solide

Au 30 juin 2024, la trésorerie mobilisable du Groupe s’établissait à 55,7 M€ (dont 4,8 M€ classés en immobilisations financières) contre 45,2 M€ au 30 juin 2023, après versement du dividende et de l’intéressement des salariés.

Compte tenu d’un faible niveau d’endettement financier (8,8 M€ au 30 juin 2024) et de plus de 134 000 titres détenus en autocontrôle (représentant un montant de plus de 25 M€), Esker dispose d’une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie. Celle-ci est prioritairement axée sur l’accélération de la croissance organique des abonnements, complétée par des opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions et des technologies adjacentes qui augmenteront la valeur délivrée aux clients.

Tendances pour l’année 2024

Esker a débuté l’année 2024 sur une note très positive grâce aux nombreuses signatures enregistrées au cours des derniers mois. Au fur et à mesure de leur entrée en production, ces contrats vont progressivement dynamiser la croissance du chiffre d'affaires des prochains trimestres. Par ailleurs, la politique de modération des investissements mise en place au début de l’année 2024 permettra d’améliorer significativement la rentabilité.

Dans un contexte où les prises de commandes du 1er semestre 2024 ont été exceptionnelles, Esker maintient son objectif de croissance du chiffre d’affaires de +12% à +14% (hors acquisitions et effets de change) pour l’ensemble de l’exercice 2024. À ce niveau d’activité, la marge d’exploitation sera comprise entre 12% et 13% du chiffre d’affaires.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 1178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

