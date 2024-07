Skills/Compétences Canada tiendra les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2025 à Regina, en Saskatchewan

Les prochaines Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) auront lieu en Saskatchewan pour la deuxième fois depuis 2015

OTTAWA, 15 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, nous sommes heureux d’annoncer que les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2025 auront lieu à Régina, les 29 et 30 mai, dans le Regina Exhibition Association Limited (REAL) District. Par l’intermédiaire de cet évènement, Skills/Compétences Canada (SCC) fait la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Les OCMT sont l’événement phare de SCC et un moyen idéal d’établir des liens avec la main-d’œuvre qualifiée de demain.



Aux OCMT, plus de 500 concurrents et concurrentes de l’ensemble du pays s’affronteront dans plus de 40 domaines des métiers spécialisés et des technologies afin de décrocher le titre de meilleur ou meilleure du pays dans leur discipline de prédilection. De plus, plus de 50 activités interactives Essaie un métier et une technologie permettront à des milliers d’élèves visiteurs et au public d’étudier de plus près plusieurs métiers, de s’y essayer et d’évaluer leurs compétences. L’objectif du concours est d’encourager les jeunes à exceller dans leur métier spécialisé ou leur technologie et de sensibiliser les personnes aux formidables possibilités de carrière qui s’offrent à elles dans ces secteurs dans tout le Canada. Il s’agira également d’une année de qualification pour le Mondial des métiers 2026, qui se tiendra à Shanghai, en Chine.

« Nous sommes heureux d’accueillir les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2025, à Régina. C’est une excellente occasion de sensibiliser des milliers de jeunes partout au Canada et de promouvoir les carrières gratifiantes et lucratives des métiers spécialisés et des technologies », a déclaré Shaun Thorson, Chef de la direction, Skills/Compétences Canada (SCC).

Plusieurs autres activités de SCC seront organisées durant les OCMT, notamment le Salon des compétences des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qui permettra de montrer les liens entre ces compétences et celles utilisées dans des métiers spécialisés. De plus, l’espace Outiller l’avenir des femmes dans les métiers spécialisés offrira aux jeunes femmes la possibilité de s’entretenir avec des femmes inspirantes qui font carrière dans les métiers spécialisés et de découvrir les perspectives sensationnelles qui s’offrent à elles. De plus, la Scène des Compétences pour réussir sera le lieu de présentations informatives et d’activités amusantes pour tous les visiteurs des OCMT. Le Forum sur les Compétences pour réussir réunira des représentants de gouvernement, du milieu de l’éducation et de l’industrie et sera axé sur l’écriture, une des neuf Compétences pour réussir

« Nous sommes ravis d’avoir été choisis pour accueillir les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2025, à Régina, où des personnes talentueuses de tout le pays viendront montrer leurs compétences et concourir au plus haut niveau », a indiqué Sandra Masters, mairesse de Régina. « Nous nous réjouissons à l’avance de l’atmosphère dynamique qui se dégagera de ce concours, ainsi que de la possibilité d’aider les jeunes à se lancer dans une carrière des métiers spécialisés et des technologies. Notre ville s’engage à offrir à tous les concurrents et participants une expérience exceptionnelle et conviviale durant leur visite de Régina.

Enfin, la chaîne YouTube de SCC diffusera en direct les cérémonies d’ouverture et de clôture, des séquences des concours et des interviews de célébrités, de partenaires, d’anciens élèves et de membres du Comité technique national et du Conseil d’administration national. Il sera également possible d’assister à la réalisation de la diffusion en direct sur place. De plus, SCC distribuera une vidéo des faits marquants de l’évènement à la fin de chaque journée de concours, les 29 et 30 mai.

La cérémonie de clôture, au cours de laquelle les résultats des concours seront annoncés, aura lieu le 31 mai. Les médaillés seront photographiés et interviewés de manière professionnelle dans le cadre du Cercle des gagnants; les médias seront invités à y assister.

Selon Emploi et Développement social Canada, environ 700 000 des quatre millions de Canadiens et Canadiennes travaillant dans les métiers devraient prendre leur retraite d’ici la fin de la décennie, ce qui devrait créer une importante pénurie de gens de métier qualifiés.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.skillscompetencescanada.com/fr/.

