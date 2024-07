Novotech publie un rapport d’analyse des tendances de la recherche sur l’épilepsie démontrant que plus de 4 000 essais cliniques sont menés dans le monde

BOSTON, 15 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, l’organisation internationale de recherche clinique sous contrat (ou « ORC ») proposant une gamme complète de services, et axée sur le développement de partenariats avec des sociétés de biotechnologie visant l’accélération de toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs, a publié un rapport de recherche complet intitulé Epilepsy - Global Clinical Trial Landscape (ou Panorama mondial des essais cliniques ciblés sur l’épilepsie).



Reposant sur la vaste expertise de Novotech et son réseau international de, ce rapport présente une analyse des données relatives à l’environnement de financement, à la densité des essais et au recrutement des patients en matière d’épilepsie dans différentes zones géographiques. Il aborde également les normes de soins, traitements émergents, et approbations récentes de l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, la Food and Drug Administration, ou « FDA », ainsi que les dernières tendances en matière de réglementation. Il convient de noter que le rapport intègre également une analyse FFOM approfondie visant à orienter la prise de décision stratégique des sociétés de biotechnologie (ou « biotechs »), et présente opportunités et enjeux inhérents à la recherche.

L’épilepsie est un trouble neurologique chronique qui se manifeste chez des individus de tout âge, caractérisé par des crises récurrentes. La maladie touche près de 46 millions de personnes dans le monde.

Le rapport met en évidence la répartition des cas d’épilepsie dans différentes régions, et en identifie les zones sensibles comme l’Asie du Sud, l’Asie de l’Est ou l’Afrique subsaharienne.

Malgré les efforts actuels en matière de recherche, la cause à l’origine de l’épilepsie reste inconnue dans 50 % des cas, ce qui représente un enjeu important au regard du traitement et de la prise en charge des patients, mais aussi en matière d’orientation de la recherche dans le secteur de la biotechnologie. Néanmoins, le recours à des médicaments anti-épileptiques permet de supprimer les crises chez près de 70 % des personnes atteintes.

Le rapport Epilepsy - Global Clinical Trial Landscape (ou Panorama mondial des essais cliniques ciblés sur l’épilepsie) révèle qu’au cours des 5 dernières années, le secteur biopharmaceutique avait piloté plus de 4 000 essais sur l’épilepsie partout dans le monde.

La plupart des essais sont enregistrés en Asie-Pacifique, soit 35 % d’entre eux

L’Europe et l’Amérique du Nord en dirigent respectivement 30 % et 27 %

Le reste du monde pilote les 8 % restants

La Chine (pour 30 %), l’Allemagne (pour 8 %) et les États-Unis (pour 72 %) ont lancé des essais cliniques au sein de leurs régions respectives

Le rapport donne un aperçu du traitement de référence pour l’épilepsie, et souligne le rôle des traitements anticonvulsifs dans la prise en charge des crises. Des monothérapies aux procédures non pharmacologiques telles que les régimes cétogènes et les dispositifs de neurostimulation, le rapport répertorie l’ensemble des approches de traitement de l’épilepsie, en tenant compte de facteurs comme les caractéristiques démographiques des patients, les comorbidités ou l’efficacité thérapeutique.

La progression des formes d’épilepsie pharmacorésistante a également encouragé de nouvelles avancées, et actuellement les recherches récentes s’orientent sur les traitements personnalisés, les nouvelles cibles médicamenteuses et les procédures non pharmacologiques. Les progrès technologiques ont induit de nouvelles stratégies, à savoir les dispositifs de neurostimulation tels que la neurostimulation réactive (ou NSR), la stimulation du nerf vague (ou SNV) ou la stimulation cérébrale profonde (ou SCP). Ils constituent des alternatives thérapeutiques pour les patients non-répondeurs.

Parmi les autres principales conclusions issues de ce rapport à retenir :

Densité des essais : La région Asie-Pacifique présente un risque d’essais concurrents moindre, ce qui pointe un potentiel d’engagement en matière de recherche plus important dans la région.

La région Asie-Pacifique présente un risque d’essais concurrents moindre, ce qui pointe un potentiel d’engagement en matière de recherche plus important dans la région. Recrutement des patients : Les essais menés dans un seul pays de la région Asie-Pacifique étaient associés à des durées médianes de recrutement plus courtes et à des taux de recrutement plus rapides qu’aux États-Unis ou en Europe, ce qui montre une productivité importante en matière de conduite d’essais cliniques dans la région.

Les essais menés dans un seul pays de la région Asie-Pacifique étaient associés à des durées médianes de recrutement plus courtes et à des taux de recrutement plus rapides qu’aux États-Unis ou en Europe, ce qui montre une productivité importante en matière de conduite d’essais cliniques dans la région. Découverte médicamenteuse : Avec 46 médicaments en phase préclinique, 19 en phase I, 21 en phase II et 7 en phase III, le pipeline de développement de médicaments contre l’épilepsie laisse observer des avancées prometteuses en matière d’options thérapeutiques.

Avec 46 médicaments en phase préclinique, 19 en phase I, 21 en phase II et 7 en phase III, le pipeline de développement de médicaments contre l’épilepsie laisse observer des avancées prometteuses en matière d’options thérapeutiques. Analyse FFOM : L’analyse FFOM met en évidence divers enjeux et opportunités, tels que l’épilepsie pharmacorésistante, la qualité de vie des patients, les recherches en cours portant sur les biomarqueurs, et les progrès en matière de recherche et de technologie.

Le financement du capital-risque pour la recherche sur l’épilepsie affiche une tendance positive entre 2019 et 2023. Les États-Unis prennent la tête à l’appui d’une contribution de l’ordre de 1 555,3 millions de dollars. Ils sont suivis par la Suisse, la Chine, la Corée du Sud et Singapour avec des contributions respectives de 214,4 millions de dollars, 213,0 millions de dollars, 75,2 millions de dollars et 18,0 millions de dollars.

L’équipe d’analystes de Novotech rédige ces rapports d’experts sur une base mensuelle. Ils sont entièrement gratuits, et dressent un bilan à jour de l’activité mondiale en matière d’essais cliniques, en révélant les régions où les volumes d’essais sont les plus élevés ainsi que les facteurs uniques qui sous-tendent les tendances. Ils abordent les obstacles potentiels et réels rencontrés par les sociétés de la biotech dans des domaines thérapeutiques spécifiques, dans l’espoir d’influencer positivement et d’éclairer la prise de décision en matière d’essais cliniques et d’améliorer les taux de succès des nouveaux traitements.

Télécharger le rapport ici

