Derek Chaves nommé Directeur financier de Corza Medical

WESTWOOD, Massachusetts, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (« Corza » ou la « Société ») est fière d’annoncer la nomination de Derek Chaves au poste de Directeur financier (CFO) de l’entreprise, à compter du 8 juillet 2024. Corza Medical, un leader international en pleine croissance dans le domaine des technologies médicales et des solutions chirurgicales innovantes, est reconnue pour son approche globale de l’excellence en matière de service client et de partenariats. La nomination de M. Chaves souligne l’engagement de Corza à développer ses activités et à poursuivre sa croissance sur un marché complexe et dynamique.



M. Chaves apporte plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la finance et de la comptabilité dans les secteurs des technologies médicales et des sciences de la vie, y compris à des postes avec toujours plus de responsabilités au sein de C.R. Bard, société acquise depuis par Becton Dickinson. Dernièrement, M. Chaves a occupé le poste de Vice-président des finances pour l’unité commerciale mondiale Integrated Diagnostic Solutions (3,6 milliards de dollars) de Becton Dickinson après avoir précédemment occupé celui de VP des finances pour l’unité commerciale mondiale Surgery de Becton Dickinson.

« La nomination de Derek Chaves intervient à un moment crucial pour Corza Medical, qui a dépassé le seuil du demi-milliard de chiffre d’affaires et continue d’innover et de développer ses capacités », a déclaré Gregory T. Lucier , Président exécutif de Corza Medical. « Son expérience globale de la finance, sa compréhension des complexités de notre secteur, et son aptitude éprouvée à soutenir la croissance rapide de l’entreprise tout en garantissant l’efficacité opérationnelle sera déterminante pour notre succès à l’avenir ».

« L’expertise approfondie de Derek dans le domaine des dispositifs médicaux et des opérations pharmaceutiques le qualifie tout particulièrement pour promouvoir la création de valeur dans le contexte de l’expansion de notre empreinte mondiale et de l’amélioration de notre offre. Il apporte une contribution inestimable à notre équipe de direction », a ajouté Tom Testa , PDG de Corza Medical.

Derek Chaves est titulaire d’une licence en administration des affaires de la Bryant University et d’un MBA de la Charleston Southern University. Sa vaste expérience et ses compétences de leadership joueront un rôle essentiel dans le succès continu de Corza Medical et dans sa mission visant à fournir des solutions de pointe aux professionnels de la santé du monde entier grâce à un service remarquable, à des performances fiables et à une valeur exceptionnelle.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est l’un des principaux fabricants au monde de technologies chirurgicales innovantes. Avec une équipe de plus de 3 000 collaborateurs à travers le monde soutenant les cliniciens, les partenaires distributeurs et les entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux à l’échelle internationale, Corza offre aux professionnels de santé une plateforme de technologies chirurgicales comptant plusieurs des principales marques du secteur, notamment les sutures barbelées Quill®, Sharpoint® Plus et les sutures chirurgicales Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les bistouris microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire à base de fibrine TachoSil®. Pour en savoir plus, consultez le site www.corza.com .

Contacts médias Luci Curi – Directrice de la communication et des relations publiques media@corza.com